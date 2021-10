Biệt thự ven sông thơ mộng tại Châu Đốc, An Giang

Dự án khu đô thị mới The New City Châu Đốc được chủ đầu tư Thiên Minh xây dựng với mục tiêu phát triển thành khu dân cư mới gắn liền với các dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng và dịch vụ tâm linh. The New City Châu Đốc hứa hẹn kiến tạo một địa điểm nghỉ dưỡng với không khí trong lành ôn hòa quanh năm kết hợp các dịch vụ tiện ích hiện đại, mong muốn mang đến không gian thư giãn thật sự thoải mái cho cư dân.



Với diện tích hơn 106 ha, dự án với nhiều phân khúc như nhà liên kế thương mại, nhà biệt thự, chung cư thương mại. Một trong số các loại hình được ưa chuộng nhất hiện nay phải kể đến là khu biệt thự mang nét kiến trúc hiện đại với vị trí vô cùng lý tưởng nằm ở công viên ven sông bắt trọn không gian thơ mộng, xanh mát ở mọi góc nhìn.

Khu biệt thự với lối thiết kế theo phong cách hiện đại là chính, những đường nét vuông vắn với các điểm nhấn là các ô cửa sổ kính lấp lánh phản chiếu ánh nắng, màu xanh của tự nhiên. Cùng với đó là hệ thống ban công giúp gia chủ sau những ngày mệt mỏi có thể ra đây hóng gió, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, đô thị từ trên cao.

Không gian sân vườn chiếm hơn 50% diện tích xây dựng là một ưu thế, tạo môi trường sinh thái ngay nơi gia chủ sinh sống, là nơi lý tưởng tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời hay tổ chức các buổi tiệc BBQ, sinh nhật cho người thân.

Không chỉ vậy, người dân trong khu biệt thự này còn được hưởng lợi trực tiếp khi tiếp cận trực tiếp nhanh và dễ dàng đến công viên ven sông với các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao ngoài trời.