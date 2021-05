BIDV rao bán khoản nợ hơn 1.000 tỉ đồng của doanh nghiệp ở TP HCM

2 giờ trước 548 1k

The New City Châu Đốc - An Giang là dự án đất nền và căn hộ chung cư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh thuộc Tập đoàn Thiên Minh làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư là 3.586 tỉ đồng, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và được cấp phép xây dựng. Dự án khởi công từ quý IV/2020 và dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng vào quý IV/2021.