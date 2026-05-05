Vinhomes Global Gate Hạ Long dành riêng đảo 158 ha làm đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp

Việt Nam già hóa dân số nhanh kỷ lục, hệ thống dưỡng lão quá tải

Người Việt từ lâu đã quen với triết lý "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng nhịp sống hiện đại đang làm thay đổi cấu trúc này. Khi quỹ thời gian của các thế hệ sau dành cho gia đình ít dần, ngày càng nhiều người cao tuổi thiếu đi sự chăm sóc thường xuyên cần có.

Sự thay đổi đó diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Cả nước hiện có hơn 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số, trong khi hệ thống dưỡng lão mới dừng ở khoảng 600 cơ sở.

Nhiều người cao tuổi đang sống một mình, thiếu vắng sự chăm sóc sức khỏe cần thiết

Áp lực càng lớn khi nhu cầu chăm sóc không dừng ở sinh hoạt hàng ngày. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuổi sống khỏe mạnh của người Việt chỉ khoảng 65 năm, đồng nghĩa nhiều người cao tuổi phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời trong tình trạng bệnh tật và suy giảm chức năng.

Trong khi đó, nếu chỉ khoảng 2% người cao tuổi có nhu cầu vào viện dưỡng lão, mỗi cơ sở cũng phải tiếp nhận trung bình hơn 500 người, tức là vượt xa năng lực của phần lớn mô hình hiện nay.

Khoảng trống giữa nhu cầu ngày càng lớn và khả năng đáp ứng hạn chế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những mô hình chăm sóc tuổi già chuyên nghiệp, toàn diện hơn. Đây cũng là tiền đề để các đô thị hưu trí quy mô lớn, tích hợp dịch vụ y tế và đời sống xuất hiện như một hướng đi tất yếu.

Hành trình đáng sống của thế hệ "tuổi vàng"

