VWS đón học sinh Singapore tham quan Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước

Chuyến đi giúp các em tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác và mô hình kinh tế tuần hoàn, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sống xanh. Tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM), các em đã quan sát các công đoạn xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, tìm hiểu cách tái chế và tận dụng nguồn rác phục vụ phát triển bền vững. Hoạt động không chỉ mang tính ngoại khóa mà còn giúp các em hiểu rõ hơn vai trò của công nghệ môi trường trong xây dựng đô thị xanh, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường thông qua những trải nghiệm thực tế.

Ông Kevin Moore tiếp đoàn học sinh, chia sẻ kiến thức về bảo vệ môi trường và giới thiệu về mô hình tại VWS

Tại buổi giới thiệu, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã chia sẻ tổng quan về hoạt động của khu liên hợp – một trong những nhà máy xử lý rác quy mô lớn nhất TP HCM. Hiện, VWS đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000 – 4.500 tấn rác sinh hoạt/ngày cho thành phố bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Mỹ.

Theo đại diện VWS, việc xử lý rác không chỉ dừng lại ở khâu chôn lấp mà còn hướng đến mục tiêu tái chế, tái tạo năng lượng từ chất thải nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp là tận dụng nguồn rác để tái chế và sản xuất năng lượng phục vụ hoạt động nội bộ.

Nhân viên tại VWS giới thiệu về quy trình xử lý, tái chế rác

Bên cạnh đó, hệ thống bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại đây được thiết kế với nhiều lớp chống thấm nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm. VWS cũng triển khai mô hình xử lý tuần hoàn nhiều năm qua với các hoạt động như tái chế rác thành phân compost, xử lý nước rỉ rác và thu gom khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp để phát điện.

Đáng chú ý, lượng khí metan sinh ra trong quá trình phân hủy rác được thu gom để phát điện thay vì phát tán trực tiếp ra môi trường. Nguồn điện tái tạo cùng lượng nước sau xử lý tiếp tục được doanh nghiệp tái sử dụng phục vụ các hoạt động nội bộ, góp phần hình thành hệ sinh thái xử lý rác khép kín theo hướng tuần hoàn.

Đại diện VWS cho biết, doanh nghiệp đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả xử lý rác nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Việc đầu tư công nghệ không chỉ giúp kiểm soát mùi, nước rỉ rác mà còn góp phần tận dụng nguồn tài nguyên từ chất thải, giảm áp lực cho môi trường đô thị.

Đoàn học sinh cùng đại diện VWS chụp ảnh kỷ niệm, kết thúc chuyến tham quan ý nghĩa

Trong buổi giao lưu, các học sinh cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy trình tái chế, xử lý chất thải cũng như định hướng phát triển các dự án đốt rác phát điện bằng công nghệ hiện đại. Đại diện Ban giám đốc VWS đã giải đáp chi tiết để giúp các em hiểu rõ hơn về lĩnh vực xử lý chất thải – ngành đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đô thị hóa.

Nhiều học sinh chia sẻ, chuyến đi không chỉ đơn thuần là hoạt động ngoại khóa mà còn mang lại thêm nhiều kiến thức bổ ích về bảo vệ môi trường sống. Việc được tận mắt quan sát các quy trình xử lý rác đã giúp bài học trở nên trực quan và gần gũi hơn. Chuyến tham quan giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của việc tái chế, tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là dịp để các em nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, từ những hành động nhỏ như phân loại rác, tiết kiệm tài nguyên đến hạn chế sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm.