TTC Trảng Bàng Aqua Park: Tọa độ giải nhiệt mới tại Tây Ninh

TTC Trảng Bàng Aqua Park tọa lạc tại Khu dân cư Thành Thành Công (TTC), phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) làm chủ đầu tư và CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) quản lý vận hành. Dự án đánh dấu bước đi mới của TTC IZ trong hành trình phát triển hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân, công nhân và chuyên gia tại khu vực, đồng thời trở thành điểm đến đầu tiên của TTC Hospitality tại thị trường Tây Ninh.

TTC Trảng Bàng Aqua Park chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 22-5-2026

Với quy mô 17.550 m2, TTC Trảng Bàng Aqua Park được đầu tư theo mô hình tổ hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực dành cho nhiều thế hệ. Không dừng lại ở mô hình công viên nước, dự án còn hướng đến hình thành không gian kết nối cộng đồng, nơi người dân địa phương và du khách có thể tận hưởng những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng ngay tại khu vực sinh sống, làm việc.

TTC Trảng Bàng Aqua Park đã chính thức đi vào hoạt động và đón những vị khách trải nghiệm đầu tiên

TTC Trảng Bàng Aqua Park sở hữu hệ thống trò chơi nước đa dạng và hấp dẫn. Điểm nhấn nổi bật là bể tạo sóng lớn đầu tiên tại Tây Ninh, mang đến cảm giác như hòa mình giữa đại dương mùa hè sôi động. Bên cạnh đó là tổ hợp máng trượt cảm giác mạnh rộng 800 m2 dành cho những người yêu thích tốc độ và thử thách; Khu thủy trại liên hoàn nhiều màu sắc dành cho gia đình và trẻ em; Khu Kid Spray cùng sân chơi nước được thiết kế sinh động, an toàn cho trẻ nhỏ, giúp các bé tự do khám phá và sáng tạo. Song song với các hoạt động vui chơi giải trí quy mô, khu ẩm thực cũng được đầu tư đồng bộ với thực đơn đa dạng các món ăn và đặc sản địa phương hấp dẫn, góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm cho khách tham quan.

2 TTC Trảng Bàng Aqua Park sở hữu hồ tạo sóng diện tích đến 1.600 m

TTC IZ được biết đến là nhà phát triển Bất động sản công nghiệp xanh. Trước đó, TTC IZ đã công bố dự án Khu dân cư Thành Thành Công quy mô 42 ha với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.800 tỉ đồng tại Tây Ninh. Trong đó, phân khu Nhà ở xã hội đầu tiên tại Trảng Bàng là tâm huyết của chủ đầu tư mong muốn đồng hành cùng khát vọng an cư của người dân địa phương.

Sự kiện khánh thành đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ sinh thái tiện ích Khu dân cư, trực tiếp nâng tầm tiêu chuẩn sống. Đây là hành động hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư trong việc mang lại những giá trị tiện nghi cao cấp nhất cho cư dân ngay từ giai đoạn xây dựng.

Trong khi đó, TTC Hospitality - cũng là thành viên Tập đoàn TTC, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và quản lý vận hành công viên nước. Tính đến hiện tại, TTC Hospitality sở hữu hơn 20 điểm đến gồm các khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 5 sao, các khu vui chơi nổi tiếng như TTC World - Thung lũng Tình yêu, TTC World - Tà Cú, các trung tâm hội nghị và nhà hàng… tại những vị trí đắc địa từ Huế trở vào đến miền Tây Nam bộ.

Trước dự án tại Trảng Bàng, TTC Hospitality đã vận hành nhiều mô hình công viên nước như công viên nước tại TTC Resort - Ninh Thuận và TTC Van Phong Aqua Park tại tỉnh Khánh Hòa, TTC Mekong Aqua Park tại tỉnh Vĩnh Long.

Với kinh nghiệm cùng lợi thế hệ sinh thái lưu trú, vui chơi giải trí và ẩm thực khắp cả nước, TTC Hospitality kỳ vọng sẽ mang đến mô hình vận hành chuyên nghiệp, an toàn và giàu trải nghiệm cho người dân địa phương và du khách.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng đến đại diện lãnh đạo Tập đoàn TTC - bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn

Theo bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC, đây là dự án mang nhiều ý nghĩa với TTC IZ và TTC Hospitality và với cả Tập đoàn TTC trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hạ tầng, kho vận, nhà ở và du lịch phục vụ cộng đồng tại Tây Ninh, giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. "Với TTC, mỗi dự án là một cam kết gắn bó lâu dài, vừa tạo ra giá trị, vừa hướng đến sự bền vững và nâng cao chất lượng sống. Trên nền tảng đó, TTC Trảng Bàng Aqua Park được hình thành như một công trình góp phần nâng cao chất lượng sống và bổ sung thêm không gian vui chơi, trải nghiệm tại Tây Ninh", bà khẳng định.

TTC Trảng Bàng Aqua Park mở ra thêm lựa chọn giải trí hiện đại cho người dân địa phương, cộng đồng cư dân xung quanh Khu công nghiệp Thành Thành Công và du khách

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Tây Ninh gửi lời chúc mừng, ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn TTC. Ông cho biết, việc đưa vào hoạt động công viên nước hôm nay không chỉ tạo thêm một không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho hàng chục nghìn người lao động, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của người lao động, chuyên gia; từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị - dịch vụ - công nghiệp hiện đại, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Trảng Bàng nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Những năm gần đây, Trảng Bàng và khu vực lân cận đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhờ lợi thế công nghiệp và vị trí kết nối giữa Tây Ninh với TP HCM, Đồng Nai… Sự gia tăng dân cư, lực lượng lao động trẻ cùng nhu cầu về các tiện ích thư giãn hiện đại đã mở ra dư địa cho các mô hình dịch vụ phục vụ dân cư. Trong bối cảnh đó, TTC Trảng Bàng Aqua Park không chỉ bổ sung thêm lựa chọn giải trí cho người dân mà còn góp phần hình thành diện mạo sống năng động, hiện đại hơn cho khu vực.