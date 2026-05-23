Doanh nghiệp
23/05/2026 08:36

TTC Trảng Bàng Aqua Park: Tọa độ giải nhiệt mới tại Tây Ninh

In bài viết

Ngày 22-5-2026, TTC Trảng Bàng Aqua Park tại Tây Ninh chính thức khai trương, mở ra không gian vui chơi giải trí mới cho người dân địa phương cũng như du khách.

TTC Trảng Bàng Aqua Park tọa lạc tại Khu dân cư Thành Thành Công (TTC), phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) làm chủ đầu tư và CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) quản lý vận hành. Dự án đánh dấu bước đi mới của TTC IZ trong hành trình phát triển hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân, công nhân và chuyên gia tại khu vực, đồng thời trở thành điểm đến đầu tiên của TTC Hospitality tại thị trường Tây Ninh.

TTC Trảng Bàng Aqua Park chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 22-5-2026

Với quy mô 17.550 m2, TTC Trảng Bàng Aqua Park được đầu tư theo mô hình tổ hợp vui chơi, giải trí, ẩm thực dành cho nhiều thế hệ. Không dừng lại ở mô hình công viên nước, dự án còn hướng đến hình thành không gian kết nối cộng đồng, nơi người dân địa phương và du khách có thể tận hưởng những phút giây thư giãn, tái tạo năng lượng ngay tại khu vực sinh sống, làm việc.

TTC Trảng Bàng Aqua Park: Tọa độ giải nhiệt mới tại Tây Ninh - Ảnh 2.

TTC Trảng Bàng Aqua Park đã chính thức đi vào hoạt động và đón những vị khách trải nghiệm đầu tiên

TTC Trảng Bàng Aqua Park sở hữu hệ thống trò chơi nước đa dạng và hấp dẫn. Điểm nhấn nổi bật là bể tạo sóng lớn đầu tiên tại Tây Ninh, mang đến cảm giác như hòa mình giữa đại dương mùa hè sôi động. Bên cạnh đó là tổ hợp máng trượt cảm giác mạnh rộng 800 m2 dành cho những người yêu thích tốc độ và thử thách; Khu thủy trại liên hoàn nhiều màu sắc dành cho gia đình và trẻ em; Khu Kid Spray cùng sân chơi nước được thiết kế sinh động, an toàn cho trẻ nhỏ, giúp các bé tự do khám phá và sáng tạo. Song song với các hoạt động vui chơi giải trí quy mô, khu ẩm thực cũng được đầu tư đồng bộ với thực đơn đa dạng các món ăn và đặc sản địa phương hấp dẫn, góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm cho khách tham quan.

TTC Trảng Bàng Aqua Park sở hữu hồ tạo sóng diện tích đến 1.600 m2

TTC IZ được biết đến là nhà phát triển Bất động sản công nghiệp xanh. Trước đó, TTC IZ đã công bố dự án Khu dân cư Thành Thành Công quy mô 42 ha với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.800 tỉ đồng tại Tây Ninh. Trong đó, phân khu Nhà ở xã hội đầu tiên tại Trảng Bàng là tâm huyết của chủ đầu tư mong muốn đồng hành cùng khát vọng an cư của người dân địa phương.

Sự kiện khánh thành đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hệ sinh thái tiện ích Khu dân cư, trực tiếp nâng tầm tiêu chuẩn sống. Đây là hành động hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư trong việc mang lại những giá trị tiện nghi cao cấp nhất cho cư dân ngay từ giai đoạn xây dựng.

Trong khi đó, TTC Hospitality - cũng là thành viên Tập đoàn TTC, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và quản lý vận hành công viên nước. Tính đến hiện tại, TTC Hospitality sở hữu hơn 20 điểm đến gồm các khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ 3 đến 5 sao, các khu vui chơi nổi tiếng như TTC World - Thung lũng Tình yêu, TTC World - Tà Cú, các trung tâm hội nghị và nhà hàng… tại những vị trí đắc địa từ Huế trở vào đến miền Tây Nam bộ.

Trước dự án tại Trảng Bàng, TTC Hospitality đã vận hành nhiều mô hình công viên nước như công viên nước tại TTC Resort - Ninh Thuận và TTC Van Phong Aqua Park tại tỉnh Khánh Hòa, TTC Mekong Aqua Park tại tỉnh Vĩnh Long.

Với kinh nghiệm cùng lợi thế hệ sinh thái lưu trú, vui chơi giải trí và ẩm thực khắp cả nước, TTC Hospitality kỳ vọng sẽ mang đến mô hình vận hành chuyên nghiệp, an toàn và giàu trải nghiệm cho người dân địa phương và du khách.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng đến đại diện lãnh đạo Tập đoàn TTC - bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn

Theo bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC, đây là dự án mang nhiều ý nghĩa với TTC IZ và TTC Hospitality và với cả Tập đoàn TTC trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hạ tầng, kho vận, nhà ở và du lịch phục vụ cộng đồng tại Tây Ninh, giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. "Với TTC, mỗi dự án là một cam kết gắn bó lâu dài, vừa tạo ra giá trị, vừa hướng đến sự bền vững và nâng cao chất lượng sống. Trên nền tảng đó, TTC Trảng Bàng Aqua Park được hình thành như một công trình góp phần nâng cao chất lượng sống và bổ sung thêm không gian vui chơi, trải nghiệm tại Tây Ninh", bà khẳng định.

TTC Trảng Bàng Aqua Park mở ra thêm lựa chọn giải trí hiện đại cho người dân địa phương, cộng đồng cư dân xung quanh Khu công nghiệp Thành Thành Công và du khách

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Tây Ninh gửi lời chúc mừng, ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn TTC. Ông cho biết, việc đưa vào hoạt động công viên nước hôm nay không chỉ tạo thêm một không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho hàng chục nghìn người lao động, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của người lao động, chuyên gia; từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị - dịch vụ - công nghiệp hiện đại, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Trảng Bàng nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Những năm gần đây, Trảng Bàng và khu vực lân cận đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhờ lợi thế công nghiệp và vị trí kết nối giữa Tây Ninh với TP HCM, Đồng Nai… Sự gia tăng dân cư, lực lượng lao động trẻ cùng nhu cầu về các tiện ích thư giãn hiện đại đã mở ra dư địa cho các mô hình dịch vụ phục vụ dân cư. Trong bối cảnh đó, TTC Trảng Bàng Aqua Park không chỉ bổ sung thêm lựa chọn giải trí cho người dân mà còn góp phần hình thành diện mạo sống năng động, hiện đại hơn cho khu vực.

TTC TRẢNG BÀNG AQUA PARK

Địa chỉ: Khu dân cư Thành Thành Công, KP. An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0938668473

Facebook: https://www.facebook.com/ttctrangbangaquapark



PV
từ khóa : bất động sản, Tây Ninh, môi trường sống, khu nghỉ dưỡng, công viên nước, Trảng Bàng, TTC Trảng Bàng Aqua Park
BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng 08:37

BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phối hợp cùng Ernst & Young Việt Nam (EY) tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án Thông tư 14/2025/TT-NHNN

King Coffee: Chiến lược đột phá nâng tầm cà phê Việt trên bản đồ toàn cầu

King Coffee: Chiến lược đột phá nâng tầm cà phê Việt trên bản đồ toàn cầu

Thị trường 18:10

(NLĐO)- “Bán nhiều hơn nhưng thu về ít hơn” là nghịch lý mà ngành cà phê Việt Nam đang đối mặt trong những tháng đầu năm 2026.

VWS đón học sinh Singapore tham quan Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước

VWS đón học sinh Singapore tham quan Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước

Nhịp sống 15:11

Ngày 21-5, đoàn học sinh Trường Trung học Chung Cheng (Singapore) đã tham quan thực tế tại VWS.

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng 09:38

Nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, SAIGONBANK chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng tổ chức (SAIGONBANK iBanking).

Giải chạy đêm TP HCM lần 5: "Cú hích" mạnh mẽ cho kinh tế đêm

Giải chạy đêm TP HCM lần 5: "Cú hích" mạnh mẽ cho kinh tế đêm

Nhịp sống 18:22

Giải chạy đêm TPHCM không chỉ là sân chơi thể thao thuần túy mà đã trở thành "đặc sản" văn hóa - du lịch, tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế đêm của thành phố

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Sản xuất - Kinh doanh 16:02

Việc đưa xăng sinh học E10 triển khai trên toàn quốc từ ngày 15-5-2026 không chỉ là bước tiến về sản phẩm mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị lâu dài của PVOIL.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn