Cúp VTV9 - Bình Điền: Hai thập kỷ giữ lửa cho bóng chuyền Việt

Khép lại mùa giải thứ XV tại Tây Ninh bằng những trận cầu rực lửa, Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền một lần nữa khẳng định vị thế của một sân chơi hàng đầu khu vực. Đêm bế mạc tại Tây Ninh vào tối 23-5 vừa qua không chỉ vinh danh một nhà vô địch, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn chiến lược của Bình Điền: Giữ lửa cho bóng chuyền Việt và mang tinh hoa bóng chuyền thế giới đến gần hơn với người hâm mộ nước nhà.

Đội Giang Tô đăng quang và bài học về sự chuyên nghiệp

Trận chung kết giữa "chủ nhà" VTV Bình Điền Long An và CLB Giang Tô (Trung Quốc) đã tái hiện nguyên vẹn sự khắc nghiệt và vẻ đẹp của bóng chuyền đỉnh cao. CLB Giang Tô – với dàn cầu thủ có chiều cao trung bình xấp xỉ 1m90 – đã trình diễn một lối chơi khoa học, kỷ luật và đầy uy lực. Chiến thắng 3-0 trước đại diện Việt Nam không chỉ mang về chiếc cúp vô địch lần thứ ba cho đội bóng xứ tỷ dân, mà còn là một "thước đo" chuẩn mực để các nội binh nhìn vào và phấn đấu.

Dù không thể giữ cúp ở lại, nhưng VTV Bình Điền Long An cùng các CLB trong nước đã có một mùa giải rực rỡ. Những pha ghi điểm sấm sét của "khủng long" Thanh Thúy, Như Quỳnh hay sự trưởng thành vượt bậc của Trà My, Kim Thoa, Khánh Đang, Như Anh, Phạm Quỳnh Hương… trước các đối thủ hàng đầu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã minh chứng cho mục tiêu xuyên suốt 20 năm của Bình Điền: Giữ lửa và tạo môi trường cọ xát khắc nghiệt để tôi luyện nên những thế hệ vàng cho bóng chuyền nước nhà.

Đội hình của chủ giải VTV Bình Điền Long An tại chung kết Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 15 năm 2026.

Sức hút mãnh liệt và nhịp cầu nối những đam mê

Sức nóng của giải đấu năm nay được minh chứng rõ nét qua sự cuồng nhiệt của khán giả Tây Ninh. Đặc biệt, ở mỗi trận đấu có sự góp mặt của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An, Nhà thi đấu tỉnh luôn rơi vào tình trạng "chật kín" chỗ ngồi. Hàng nghìn người hâm mộ đã đến cổ vũ cùng cờ, trống, loa kèn và những tiếng hô vang "Việt Nam", "Bình Điền"… khắp các khán đài của Nhà thi đấu, tạo thành một "chảo lửa" thực sự để tiếp lửa cho các cô gái.

Những tình cảm yêu thương đến từ người hâm mộ luôn là niềm cổ vũ, động viên lớn để các cô gái trưởng thành vượt bậc sau mỗi mùa giải.

Không chỉ dừng lại ở khán đài trực tiếp, sức lan tỏa của giải đấu còn vươn xa đến mọi miền tổ quốc và quốc tế. Việc được phát sóng trực tiếp trên đa nền tảng và đa kênh sóng như VTV9, VTV10, VTV8, VTV5, On Sport, FPT Play... đã giúp hàng triệu người hâm mộ không có điều kiện đến sân vẫn được tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao. Sự đầu tư bài bản về truyền thông này chính là cách Bình Điền cống hiến những giá trị tinh thần tốt nhất cho cộng đồng, đưa hình ảnh một giải đấu xã hội hóa kiểu mẫu vươn tầm chuyên nghiệp.

20 năm - Một tâm thế, một tầm nhìn

Nhìn lại hành trình 15 lần tổ chức, Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 đã xác lập những chuẩn mực mới. Từ việc áp dụng công nghệ VAR (Video Challenge), hệ thống thống kê chuyên sâu VIS đến việc mời các trọng tài quốc tế cầm cân nảy mực, tất cả đều phục vụ một mục đích duy nhất: Sự minh bạch và tính chuyên nghiệp tuyệt đối.

Với Phân bón Bình Điền, tổ chức giải đấu không đơn thuần là hoạt động quảng bá. Đó là sự tri ân dành cho khách hàng, cho nông dân và cho những người yêu thể thao. Việc kiên trì duy trì giải đấu suốt 2 thập kỷ, bất chấp những biến động kinh tế, đã khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp đầu ngành. Bình Điền không chỉ cung cấp giải pháp cho cây trồng, Bình Điền đang bền bỉ gieo những hạt mầm đam mê và tinh thần thượng võ vào trái tim hàng triệu người Việt.

Công ty CP Phân bón Bình Điền và các Công ty thành viên thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho Đội chủ giải VTV Bình Điền Long An ngay sau khi Đội giành giải Á quân Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Tiếng còi mãn cuộc tại Tây Ninh đã vang lên, nhưng dư âm về một "đại tiệc" thể thao mãn nhãn và giàu cảm xúc sẽ còn đọng lại mãi. Hẹn gặp lại người hâm mộ tại mùa giải thứ 16, nơi những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được Bình Điền viết tiếp bằng ngôn ngữ của đam mê và đẳng cấp.



