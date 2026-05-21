Nhịp sống
21/05/2026 10:07

“Chia sẻ yêu thương 2026” mang niềm vui đến học sinh vùng biên Đắk Lắk

Công ty Nhựa Duy Tân vừa tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương 2026” với nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh, người dân khó tại xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk

Trong chương trình, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân cùng Dan On Foods đã trao tặng 250 phần quà cho học sinh Trường TH Nguyễn Trãi và Trường TH Cầm Bá Thước, gồm: bình nước, tủ/hộp đựng dụng cụ học tập, thực phẩm và nhiều suất học bổng ý nghĩa. Điểm nhấn là hoạt động "Bữa ăn cho em" và công trình "Tủ sách cho em" do chính nhân viên đóng góp nhằm tiếp thêm nguồn tri thức và động lực học tập cho các em nhỏ địa phương.

Các gian hàng trò chơi thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo nên không khí rộn ràng tiếng cười tại sân trường. Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức thăm hỏi, trao quà cho 10 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Ia Lốp là xã vùng biên còn nhiều thiếu thốn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số. Với tổng giá trị tài trợ gần 168 triệu đồng, "Chia sẻ yêu thương 2026" không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng đến vùng đất Ia Lốp.

T.Duy
