Điểm đến hấp dẫn
25/05/2026 16:33

Sân bay Phan Thiết và kỳ vọng bứt phá của trục du lịch Nam Trung Bộ

Phan Thiết đang tiến gần tới vị thế mới khi hạ tầng giao thông gặp làn sóng đầu tư lớn,  mở ra cơ hội tái định vị cả vùng du lịch Nam Trung Bộ – Tây Nguyên.

Biển Mũi Né sở hữu bờ cát dài, mịn và thoai thoải

Điểm đến hàng đầu khu vực

Mũi Né - Phan Thiết được xác định là cực tăng trưởng du lịch biển quan trọng, bổ sung cho thế mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao nguyên của Đà Lạt và vùng phụ cận trong bối cảnh Lâm Đồng sau sáp nhập đang tái cấu trúc không gian phát triển. Không gian du lịch biển không còn bó hẹp trong dải bờ biển truyền thống mà mở rộng theo chiều dài hành lang ven biển, gắn với đô thị, dịch vụ, văn hóa và sinh kế người dân.
Cuối tháng 4-2026, Lâm Đồng công bố Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu xây dựng Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khu du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô khoảng 14.760 ha, bao gồm các khu vực Phú Thủy, Mũi Né, Hòa Thắng và Phan Rí Cửa. Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình "Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển", trong đó hành lang ven biển dài 63km đóng vai trò trục liên kết toàn khu. Dự kiến đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách, năm 2040 khoảng 25 triệu lượt; cơ sở lưu trú khoảng 71.500 phòng; đất xây dựng các khu chức năng khoảng 12.980ha.

Mũi Né giàu tiềm năng du lịch nhưng chưa hút khách quốc tế vì hạ tầng giao thông


Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết trong "những mảnh ghép chiến lược", các sản phẩm nghỉ dưỡng thuần túy sẽ chuyển sang "hệ sinh thái đa trải nghiệm" với tổ hợp đô thị du lịch quy mô lớn, kinh tế đêm. Bên cạnh đó, vùng "biển xanh" sẽ kết nối mạnh mẽ với trục tăng trưởng phía đông. Trong giai đoạn đầu, tỉnh thu hút nhà đầu tư chiến lược lớn cho các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển và khu vui chơi giải trí phức hợp nhằm tạo thương hiệu riêng.
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho hay, khi được quy hoạch bài bản, Mũi Né không chỉ tạo nguồn thu trực tiếp từ du khách mà còn kích thích chuỗi giá trị cung ứng địa phương, kéo theo hệ sinh thái đầu tư vào khách sạn, nhà hàng, logistics, giải trí, y tế nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch, vận tải hàng không và đường bộ. Phát triển sản phẩm du lịch biển có giá trị và sức cạnh tranh cao, hướng đến khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Đây là bước chuyển rất quan trọng từ "du lịch dựa vào tài nguyên" sang "du lịch dựa vào năng lực cạnh tranh".

Sân bay tạo đường băng cất cánh cho những vùng đất tiềm năng

Có những bãi biển tuyệt đẹp, nhiều không gian trải nghiệm du lịch độc đáo và văn hóa bản địa đặc sắc, khoảng cách lớn nhất của Phan Thiết với hai thị trường du lịch biển Đà Nẵng hay Phú Quốc không nằm ở tài nguyên du lịch mà ở cửa ngõ hàng không. Nếu cao tốc mở ra dòng khách khu vực phía Nam, thì sân bay Phan Thiết có thể mở cánh cửa với cả nước và quốc tế.

Sân bay quốc tế Phú Quốc liên tục phá kỷ lục về lượng khách

Đà Nẵng và Phú Quốc đi trước Phan Thiết không chỉ vài năm phát triển, mà tiến vượt ở cả một hệ sinh thái hàng không – du lịch. So với tiềm năng, lượng khách quốc tế đến Phan Thiết vẫn còn khá khiêm tốn. Năm 2024, Phú Quốc đón gần 6 triệu lượt khách, trong đó 900.000 lượt khách quốc tế. Năm 2025 khách quốc tế tăng gấp đôi nhờ hệ thống đường bay thẳng dày đặc. Trong khi đó, khách quốc tế đến Phan Thiết năm 2024 có hơn 350.000 lượt. Trong du lịch hiện đại, khi khoảng cách không được tính bằng số km mà bằng số thời gian di chuyển, nút tháo gỡ "điểm nghẽn" này chính là cơ sở hạ tầng cao tốc, hàng không.

Hạng mục hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Phan Thiết, Lâm Đồng vừa chính thức được Sun Group khởi công ngày 27/4 được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm. Cảng có quy mô đầu tư 3.900 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 75ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4E. Quy mô này cho phép sân bay tiếp nhận các loại máy bay thân rộng hiện đại, công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt khoảng 2 triệu khách mỗi năm.

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết

Sân bay Phan Thiết cùng cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Phan Thiết – Vĩnh Hảo và làn sóng đầu tư quy mô lớn đang mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho Phan Thiết. Bản đồ du lịch thay đổi kéo theo bản đồ đầu tư thay đổi. Phan Thiết sẽ chuyển mình từ "thủ phủ resort" thành "đô thị du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - sức khỏe" tầm cỡ quốc tế. Bên cạnh việc đưa du lịch nội địa và quốc tế bùng nổ, những đường bay còn dẫn lối thu hút dòng vốn đầu tư. Khi lượng khách tăng, các tập đoàn lớn sẽ đầu tư resort, khu vui chơi, đô thị du lịch. Điều này đã từng xảy ra ở Phú Quốc, Đà Nẵng và Hạ Long. Từ đó thay đổi diện mạo đô thị, kinh tế - xã hội khu vực.
Thời gian qua, Phan Thiết ghi nhận sự hiện diện của nhiều "sếu đầu đàn" lớn như Novaland, Sun Group, Eras Land hay Sunshine Group với loạt dự án quy mô. Trong đó, Novaland đã phát triển tổ hợp đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiết, Eras Land hướng đến mô hình nghỉ dưỡng kết hợp khai thác vận hành thực tế với dự án Costamigo. Đáng chú ý, Sun Group đang nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án quy mô, trải dài từ hạ tầng giao thông, khu đô thị đến du lịch sinh thái rừng và biển, được đánh giá là thay đổi toàn bộ diện mạo phía đông tỉnh Lâm Đồng.

Bước vào năm 2026, du lịch Lâm Đồng đang khởi sắc. Nhưng theo nhìn nhận của giới chuyên môn, phần lớn sản phẩm du lịch tại địa phương vẫn là tham quan, nghỉ dưỡng ngắn ngày. Hình thức này chưa đủ sức kéo dài thời gian lưu trú hay tạo động lực để du khách quay lại. Trong khi xu hướng du lịch thế giới đang chuyển dịch rất nhanh, đặc biệt là xu hướng kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng và thể thao hay nhu cầu đa trải nghiệm: biển, núi, hoạt động văn hóa bản địa; nhu cầu trải nghiệm liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhìn nhận: Với không gian mới, yêu cầu về sản phẩm du lịch phải mới để tạo được các tour du lịch, gắn kết vùng, miền.

Trong bối cảnh đó, du lịch Phan Thiết cất cánh sẽ tạo đà cho trục du lịch "biển – cao nguyên" phát triển. Hai không gian du lịch biển nghỉ dưỡng và cao nguyên khí hậu mát lành sẽ bổ sung cho nhau.

Du lịch Lâm Đồng được hưởng lợi khi tăng khách nối chuyến, tăng thời gian lưu trú, kích cầu dịch vụ và đặc biệt mở rộng thị trường khách quốc tế, kết nối từ các điểm du lịch lớn như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh… đến Phan Thiết theo đường hàng không.

Mai Anh
từ khóa : Xúc tiến đầu tư, Sungroup, du lịch sinh thái, du lịch biển, Phan Thiết, quy hoạch xây dựng, sân bay Phan Thiết, tiềm năng du lịch
