Giải chạy đêm TP HCM lần 5: "Cú hích" mạnh mẽ cho kinh tế đêm

Giải chạy khẳng định tầm nhìn chiến lược khi gắn liền thể thao với kích cầu kinh tế và quảng bá du lịch. Lượng khách khổng lồ này kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng vọt về lưu trú, ẩm thực, giao thông suốt đêm.

Giải chạy đồng thời góp phần định vị thương hiệu "Thành phố không ngủ", khắc họa hình ảnh một đô thị trẻ trung, an toàn và tràn đầy năng lượng. Năm nay, hơn 6.000 vận động viên đã có trải nghiệm thị giác mãn nhãn khi sải bước qua các công trình lịch sử, đại lộ biểu tượng như Cung Văn hóa Lao động, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố... biến đường đua thành hành trình khám phá di sản sâu sắc.

Dù vậy, do diễn ra vào khung giờ đặc thù từ đêm đến rạng sáng lại gặp thử thách từ những cơn mưa kéo dài, giải vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế. Ban Tổ chức khẳng định luôn trân trọng, ghi nhận mọi ý kiến đóng góp để nâng tầm trải nghiệm cho các mùa giải tiếp theo.