06/10/2025 20:45

Vinh danh 50 “Doanh nhân và Thương hiệu” tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2005 – 13/10/2025), Hội Doanh nhân Sài Gòn sẽ tổ chức lễ vinh danh 50 “Doanh nhân và Thương hiệu” tiêu biểu.

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm tôn vinh những cá nhân và thương hiệu có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Vinh danh 50 "Doanh nhân và Thương hiệu" tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình dự kiến quy tụ hơn 1.000 khách mời là lãnh đạo các cơ quan ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân tiêu biểu cùng nhiều đơn vị đồng hành như AB Classic, Hồng Ngọc Hà Travel, Sông Hồng Group, DTP, Nha khoa Việt Mỹ, Fiore Group, Mebipha, Nippon Paint, Danh Group…

Lễ vinh danh sẽ ghi nhận 50 gương mặt và thương hiệu nổi bật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Bà Lâm Thúy Ái - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - cho biết: "Mỗi doanh nhân là một ngọn lửa đổi mới, mỗi thương hiệu là một câu chuyện giá trị bền vững. Vinh danh không chỉ để ghi nhận mà còn để lan tỏa tinh thần sáng tạo, nhân văn trong cộng đồng doanh nghiệp."

