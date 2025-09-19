Dịp này, Chi hội đã tổ chức hội thao gây quỹ "Tiếp sức đến trường", trao 300 phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho học sinh nghèo tại các phường Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa.

Đại diện Hội Doanh nhân Sài Gòn tặng quà cho các em

Dự kiến cuối năm 2025, Chi hội sẽ tiếp tục trao quà cho học sinh ở Bình Tân và An Lạc. Giải Tennis - Pickleball DNSG Bình Tân mở rộng Hasun cup 2025 thu hút 132 doanh nhân tham gia, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện thể thao và gây quỹ cộng đồng. Các doanh nhân Trần Văn Bảo, Nguyễn Phạm Anh Vũ, Minh Quý, Tâm Tommy giành chiến thắng ở các bảng Pickleball, trong khi Trần Đức Tuấn và Nguyễn Minh Chí chiến thắng giải Tennis.

Ông Trần Văn Bỉnh, Chủ tịch Chi hội Bình Tân, cho biết mục tiêu phát triển Chi hội là kết nối doanh nhân trong và ngoài nước, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2026 với hơn 100 hội viên.

Tại sự kiện, Ban Chấp hành Chi hội Bình Tân cũng chính thức được công nhận với 14 thành viên, do ông Trần Văn Bỉnh làm Chủ tịch.