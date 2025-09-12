Doanh nghiệp
12/09/2025 10:03

Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tích cực với các hoạt động an sinh xã hội

In bài viết

Tối 11-9-2025, tại Nhà hàng Thủy Tạ (Đầm Sen), Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tổ chức lễ ra mắt Ban Chấp hành.

Dịp này, Chi hội trao 200 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn tại 4 phường Hòa Bình, Bình Thới, Minh Phụng và Phú Thọ (mỗi phần trị giá hơn 500.000 đồng), cùng 40 triệu đồng học bổng hỗ trợ học sinh nghèo.

Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tích cực với các hoạt động an sinh xã hội- Ảnh 1.

Đại diện Chi hội tặng quà cho các hộ khó khăn

Bà Lê Thị Thu, Chủ tịch Chi hội 11, cho biết: "Hội viên Chi hội 11 phấn đấu làm giàu chân chính bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng; đồng thời sẻ chia, kết nối, nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới doanh nhân".

Hội Doanh nhân Sài Gòn – Chi hội 11 tích cực với các hoạt động an sinh xã hội- Ảnh 2.

Lễ ra mắt Ban chấp hành

Được thành lập từ tháng 7-2025, Chi hội 11 hiện có hơn 50 hội viên hoạt động theo mô hình liên phường. Ông Chiếng Lý Phát, Phó Chủ tịch Chi hội – cho biết định hướng sắp tới là tăng cường liên kết giữa hội viên, tìm kiếm cơ hội hợp tác với hơn 1.200 hội viên toàn Hội, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động TP HCM đưa sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi đến công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chi hội 11 quy tụ nhiều doanh nhân uy tín, tích cực trong hoạt động xã hội, hứa hẹn tạo thêm giá trị cho cộng đồng và góp phần phát triển TP HCM.

P. An
từ khóa : hội doanh nhân, Đầm Sen
