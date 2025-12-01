Sản phẩm
01/12/2025 18:30

VinFast VF 7 là lựa chọn “chất thể thao” của người trẻ

VinFast VF 7 trở thành hiện tượng, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, nhờ ngoại hình “cool ngầu”, vận hành mạnh mẽ, nhiều công nghệ thông minh, chi phí “dễ thở”.

Trải nghiệm "đã mắt, đã tay" như xe thể thao

Theo nhiều người dùng, thiết kế là điểm thu hút đầu tiên khi nhắc tới VF 7. Được chắp bút bởi studio Torino Design (Ý), VF 7 mang ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng", kết hợp giữa phong cách lai coupé và SUV đậm chất châu Âu. Phần đầu xe được reviewer Hoàng Thiện (Otosaigon) mô tả là "quá đẹp", còn đuôi xe "vô cùng sexy". Reviewer Phúc Thành (Schannel) cũng cho biết nhiều người "mua chỉ vì xe quá đẹp".

Mặt khác, bên trong thiết kế thiên hướng thể thao của VF 7 là một khối động cơ điện đạt đến 349 mã lực và 500 Nm (bản Plus), giúp VF 7 tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 5,8 giây - con số gần như không có đối thủ trong phân khúc. Anh Ngọc Hiệp (GearUpVN) nhận xét VF 7 giống như "báo săn mồi" nhờ khả năng tăng tốc mạnh, đầm và ấn tượng. Theo anh, khá hiếm xe nào cùng tầm giá lại mang lại trải nghiệm lái mượt và bám đường đến vậy.

Khung gầm vững, hệ dẫn động AWD, treo sau đa liên kết và hệ thống chống lật ROM giúp VF 7 cân bằng tốt, đáp ứng nhiều cung đường vào cua đòi hỏi độ chính xác cao. Các chủ xe cũng đánh giá VF 7 mang lại trải nghiệm lái "cá tính như xe thể thao thực thụ". "Tôi đã lái nhiều xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, nhưng VF 7 cho trải nghiệm lái cá tính và đã tay hơn rõ rệt", anh Quốc Bảo, một chủ xe tại TP HCM chia sẻ

Trải nghiệm xe thông minh và an toàn

Không chỉ được khách hàng trẻ đánh giá cao ở ngoại hình, VF 7 chiếm ưu thế vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc nhờ hàm lượng công nghệ lớn. Xe sở hữu hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS "full option", với nhiều tính năng như hỗ trợ lái trên cao tốc, giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động...

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) đánh giá ADAS trên VF 7 là "thực dụng, hoạt động hiệu quả". Ông từng thực hiện một bài kiểm tra phanh khẩn cấp của VF 7 khi đang di chuyển ở các dải tốc độ khác nhau. Kết quả, ngay cả ở tốc độ cao 80 km/h, hệ thống phanh khẩn cấp đã nhanh chóng chủ động dừng ở khoảng cách 1,8 m so với vật cản, dây đai siết chặt lại đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

8 túi khí trên VF 7 cũng là trang bị vượt trội so với đối thủ cùng tầm giá. Bên cạnh đó, khoang lái VF 7 thiết kế tối giản, màn hình trung tâm cỡ lớn, trợ lý ảo tiếng Việt… khiến người lái có cảm giác đang sử dụng một chiếc xe "của tương lai". Khả năng nâng cấp phần mềm cũng là đặc quyền dành riêng cho chủ xe điện.

"Sau mỗi lần update, xe điện ngày càng thông minh hơn theo thời gian khi tối ưu hiệu quả vận hành và bổ sung thêm các tính năng mới", anh Vũ Văn Thanh (TP HCM) đánh giá.

Trải nghiệm đặc quyền "0 đồng nhiên liệu"

Với giá khởi điểm từ 789 triệu đồng cho bản Eco và 949 triệu đồng cho bản Plus, VF 7 được đánh giá là có "giá trị vượt tầm trị giá". Thế nhưng, mẫu C-SUV này còn đang trở nên dễ tiếp cận hơn nữa nhờ vào loạt ưu đãi: giảm 4% theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, hỗ trợ cao nhất 75 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang điện, tặng thêm 35 triệu đồng dưới dạng VinClub cho chủ xe đăng ký tại Hà Nội và TP HCM, ưu đãi riêng 50 triệu đồng cho VF 7 Plus…

Ngoài ra, người dùng được ưu đãi thêm 2% khi mua qua kênh trực tuyến trên website. Cộng dồn khoản ưu đãi tiền mặt và quà tặng, khách hàng có thể tiết kiệm lên tới hơn 170 triệu đồng.

Bên cạnh đó, VF 7 còn được miễn lệ phí trước bạ (từ 10-12% tuỳ vào địa phương - số tiền xe xăng phải bỏ ra), và chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6-2027, chi phí bảo dưỡng thấp, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm so với xe xăng.

"Sử dụng VF 7 gần như không phải lo về ‘nuôi xe’ bởi sạc không tốn đồng nào. Thêm nữa, 12.000 km mới cần bảo dưỡng, chi phí thường chưa đến 1 triệu đồng. So với xe xăng trước đây, mỗi tháng tôi tiết kiệm được ít nhất 2-3 triệu đồng", anh Lê Thành (một chủ xe VF 7 tại TP HCM) tính toán.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, VinFast VF 7 đang đặt ra chuẩn mực mới cho SUV điện tầm giá dưới 1 tỉ đồng: thiết kế đẹp, vận hành như siêu xe, công nghệ hàng đầu và chi phí vận hành gần như bằng 0. Xu hướng "bỏ xăng lấy điện" trong phân khúc C-SUV cũng đang dần thể hiện rõ nét hơn khi tháng 10-2025, VF 7 nằm trong top sản phẩm bán chạy nhất với 1.190 xe tới tay khách hàng, đứng trên nhiều đối thủ lâu năm trên thị trường như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

An Mai
