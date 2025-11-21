Vincom Black Friday 2025: Đại tiệc giảm giá khuấy động thị trường bán lẻ cả nước

Vincom Black Friday 2025 mang đến chương trình độc quyền và ưu đãi hấp dẫn từ gần 3.000 gian hàng - thương hiệu trong nước và quốc tế, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội chốt đơn hời nhất năm.

Nhiều chương trình độc quyền chỉ có tại Vincom

Từ đầu tháng 11, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng "tăng nhiệt" rõ rệt khi mùa Black Friday tại 89 TTTM Vincom trên cả nước đồng loạt được khởi động, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động và ngập tràn năng lượng mua sắm.

Không khí mua sắm - lễ hội cuồng nhiệt khắp 89 TTTM Vincom toàn quốc

Đáng chú ý, trong ba ngày 28 đến 30-11, nhiều Vincom Center và Vincom Mega Mall sẽ mở từ 9 giờ 30 sáng tới 23 giờ đêm - thêm 1,5 giờ, tạo điều kiện cho khách hàng tận hưởng hành trình săn sale không nghỉ, chốt đơn những món đồ mình mong ước từ lâu.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa sale năm nay là sự kiện "Đại chiến săn sale - Deal thật, giá không tưởng" tại Vincom Center Bà Triệu (22-11), với loạt deal hàng hiệu "bí mật" từ các thương hiệu như Puma, Adidas, UNIQLO, thông qua hình thức đấu giá, mức khởi điểm chỉ từ 20.000 - 499.000 đồng cho nhiều sản phẩm từ áo quần đến giày thể thao. TTTM còn bố trí Trạm Tiếp Sức Mùa Sale, Vòng quay may mắn hấp dẫn mang đến hành trình mua sắm sôi động giữa hơn 100 thương hiệu đang giảm sâu tại "tọa độ phong cách" của Thủ đô.

Đặc biệt, từ ngày 10-11 đến 23-11, khách có hóa đơn từ 3,5 triệu đồng trong ngày tại Vincom Center Bà Triệu còn được trải nghiệm Flash Makeover trị giá 2,5 triệu đồng cùng chuyên gia trang điểm tại Gucci Beauty, giúp khám phá phong cách trang điểm phù hợp và chạm đến phiên bản rạng rỡ nhất của chính mình.

Đặc quyền Flash Makeover miễn phí trị giá 2,5 triệu dành cho khách mua sắm tại Vincom Center Bà Triệu

Ưu đãi dành cho thành viên VinClub tại Vincom cũng khiến nhiều tín đồ thời trang "đứng ngồi không yên". Từ ngày 20-11 đến 26-11, khách hàng VinClub Hạng Vàng sẽ được tặng ngay voucher 100.000 đồng (áp dụng đến ngày 30-11) cho mỗi hóa đơn từ 2 triệu đồng tại loạt thương hiệu thời trang - phụ kiện đình đám như Parfois, Swarovski, Old Navy, Calvin Klein, Mango, Levi’s, Karl Lagerfeld, Sisley, Tommy Hilfiger, United Colors of Benetton…

Không chỉ được thỏa thích săn giá tốt từ hơn 3.000 gian hàng, khách mua sắm sở hữu thẻ UOB tại Hà Nội và TP HCM còn được nhận hoàn tiền tới 20% cho mọi giao dịch mua sắm tại TTTM Vincom trong mùa sale.

Săn đồ thời trang - làm đẹp - thể thao với mức ưu đãi siêu hời

Nhu cầu về thời trang, làm đẹp để chuẩn bị cho dịp cuối năm luôn khiến các thương hiệu thời trang, mỹ phầm là tâm điểm của mùa Black Friday.

Ngay từ đầu tháng 11, loạt "ông lớn" thời trang như Tommy Hilfiger, Nike, Fila, Parfois, Mango… đã mở màn đường đua Black Friday bằng ưu đãi 30%-50% cùng hàng loạt chương trình Single Day 11-11 hấp dẫn.

Uniqlo Vietnam tung mức giá mới chỉ từ 99.000 - 199.000 - 229.000 đồng cho loạt sản phẩm LifeWear đình đám như: áo giữ nhiệt, áo thun nam nữ trước thềm "Tuần lễ Cảm ơn Thu - Đông". Tuần lễ là chương trình tri ân lớn nhất năm của hãng diễn ra từ ngày 21-11 đến 27-11 mang đến ưu đãi tặng Ly giữ nhiệt cho hóa đơn từ 1,699 triệu đồng, cùng ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng cho hóa đơn từ 3 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB,…

H&M cũng "làm nóng" mùa sale với hàng trăm items từ 99.000 đồng; MUJI ưu đãi đến 50% cho các dòng sản phẩm decor phòng ngủ, ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng trẻ. Puma, MLB, Aldo mang đến nhiều sản phẩm hot độc quyền chỉ sale tại Vincom.

Aldo mang hàng trăm items sale độc quyền chỉ tại Vincom thu hút từ rất sớm

Lacoste, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Anta, Levi's, Charles & Keith, LYN,… sẽ cùng đẩy sức nóng lên đỉnh điểm trong tuần cao điểm từ ngày 24 đến 30-11 với mức ưu đãi 30%-50%++ cùng các sản phẩm thời trang được săn đón.

Ở nhóm làm đẹp, những quý cô sành điệu có thể thỏa sức lựa chọn những sản phẩm để "tỏa sáng" trong những dịp cuối năm với mức giá siêu hời khi Beauty Box, Guardian, Matsukiyo… liên tục mở flash sale mỹ phẩm tới 70% cùng mức giá sốc 9K-19K-29K.

Sôi động không kém phải kể đến nhóm thương hiệu thể thao khi Adidas, MaxxSport, Anta, Li-Ning… đồng loạt tung ưu đãi sâu đến 70%. Anta mang tới ưu đãi tặng voucher 100.000 đồng và quà tặng độc quyền theo chương trình "mua giày tặng áo/quần thể thao". Trong khi đó, Decathlon giảm đến 50% cho hơn 500 sản phẩm và từ ngày 27-11 đến 30-11 hãng sẽ mang đến không gian "sân chơi thể thao mini" với loạt thử thách bắn cung, ném bóng, thi thể lực… kèm theo hàng loạt quà tặng hấp dẫn cho khách hàng.

Thương hiệu thể thao đồng loạt giảm sâu, bùng nổ sức mua lớn

Combo mua sắm thông minh, vui chơi trọn vẹn cho mọi gia đình

Nhiều gian hàng nội thất, đồ tiện ích cũng lần lượt tung ra các khuyến mãi khủng trong dịp này để các gia đình trang hoàng tổ ấm với mức giá tốt nhất năm.

Miniso tung hơn 1.000 sản phẩm đồng giá từ 20.000 đồng; MR.DIY áp dụng ưu đãi "Mua 1 tặng 1"; Samsonite, Lock&Lock và LUG giảm đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm gia dụng, vali, đồ bếp.

Khu vực nhà sách - đồ chơi - lưu niệm cũng nhộn nhịp không kém khi Fahasa, Tân Việt Books, Phương Nam Book, MyKingdom… áp dụng mức giá 19.000 - 59.000 đồng, giảm đến 50% và tặng quà theo hóa đơn - đáp ứng trọn nhu cầu của các gia đình có trẻ nhỏ.

Khách hàng đổ về săn deal gia dụng hời nhất năm

Tại Hải Phòng, Co.opmart Pro - Vincom Mega Mall Royal Island mang đến chương trình "Giảm Cực Chất - Sắm Hời Nhất", giá tốt hơn 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống như thịt bò, thịt gà, hải sản, rau củ và trái cây nội địa lẫn nhập khẩu. Đây là cơ hội để các gia đình tận hưởng những thực phẩm có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tiêu chuẩn cao và mức giá hợp lý.

Sau những giờ săn sale, gia đình có thể quây quần bên bàn ăn với loạt ưu đãi phong phú: từ combo đi 4 tính 1 tại Dookki, chiêu đãi khay bò Limo tại Tian Long, đến các chương trình mua 1 tặng 1 hoặc giảm 20% tại Kichi-Kichi, Gogi House, Lotteria...

Gyu Shige, Som Tum Thai ưu đãi 15% kèm voucher 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng. Các thương hiệu đồ uống như Katinat, Highlands Coffee, Phúc Long mang đến "túi quà bí mật" và voucher thưởng, tạo thêm niềm vui cho khách hàng sau mỗi chuyến mua sắm.

Song song với đó, khu vui chơi - giải trí tại Vincom cũng liên tục "làm nóng" không khí Black Friday: CGV áp dụng ưu đãi mua 1 thẻ quà tặng - tặng 1 coupon 100.000 đồng, trong khi BHD Cinema, Wolfoo và City Games triển khai loạt combo nhóm - gia đình với mức giá hấp dẫn.

Vincom Mega Mall Royal Island duy trì sức hút tâm điểm mua sắm, giải trí chất nhất Hải Phòng

Đặc biệt, chuỗi sự kiện tại các TTTM Vincom Mega Mall thế hệ mới hứa hẹn trở thành tâm điểm vui chơi tháng 11. Tại Vincom Mega Mall Royal Island, ngày 22-11 cũng diễn ra ca nhạc sôi động kết hợp sân chơi gia đình và quà tặng độc quyền. Cùng với đó, Vincom Mega Mall Ocean City (23-11) sẽ thu hút đông đảo giới trẻ với loạt hoạt động mang đậm tinh thần lễ hội như: workshop sáng tạo và khu check-in Giáng sinh phong cách.

Nhờ sự kết hợp của ưu đãi sát nhu cầu, trải nghiệm toàn diện và chuỗi hoạt động, lễ hội không ngừng nghỉ, Vincom Black Friday 2025 tiếp tục khẳng định sức hút của một mùa sale trọn vẹn nhất năm - nơi mua sắm, ẩm thực và giải trí hòa thành hành trình gắn kết đầy ý nghĩa cho mỗi gia đình.