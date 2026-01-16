Viettel Telecom ra mắt giải pháp “5G Family” kết nối gia đình thời đại số cùng NSND Tự Long

Ngày 16-1-2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) chính thức công bố giải pháp viễn thông cho hộ gia đình "5G Family". Đồng thời, ra mắt phim ngắn "Dân chơi 5G – Tới bến tới bờ" với sự tham gia của NSND Tự Long, qua đó minh chứng sống động cho vai trò của công nghệ trong việc gắn kết tình thân giữa cuộc sống hiện đại.

5G Family: Giải pháp "sum vầy số" và tối ưu chi phí cho gia đình Việt

Trong bối cảnh nhu cầu kết nối đa thế hệ ngày càng tăng, 5G Family là tính năng quản lý nhóm gia đình được tích hợp ngay trên ứng dụng My Viettel. Đây là giải pháp công nghệ giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng kết nối và chia sẻ tiện ích viễn thông trên cùng một nền tảng.

Điểm ưu việt của giải pháp nằm ở chính sách ưu đãi thiết thực: Khách hàng khi tạo nhóm gia đình trên ứng dụng và thực hiện xác thực mối quan hệ hộ gia đình thành công sẽ được hưởng mức chiết khấu cước di động lên tới 20%.

Cụ thể: thành viên tham gia nhóm có trưởng nhóm xác thực được hưởng chiết khấu 5%, nhóm có 2 thành viên xác thực - chiết khấu 10% cước, nhóm có 3 thành viên xác thực - chiết khấu 15% cước, từ 4 thành viên xác thực - chiết khấu 20% cước.

Không chỉ dừng ở chính sách ưu đãi, 5G Family còn được định hướng sẽ mở rộng thêm tính năng thanh toán hộ và chia sẻ các ưu đãi dùng chung trong gia đình, qua đó giúp ông bà, cha mẹ yên tâm duy trì liên lạc với con cháu, để công nghệ 5G trở thành sợi dây kết nối các thế hệ.

Thuê bao tham gia nhóm hộ gia đình khi sử dụng hệ sinh thái như TV360, Internet FTTH và nhiều dịch vụ số khác cũng sẽ được hưởng những ưu đãi khác biệt. Tất cả nhằm hướng tới một trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và tiết kiệm – nơi mỗi dịch vụ không chỉ phục vụ cá nhân, mà còn nuôi dưỡng sự gắn kết, sẻ chia và yêu thương trong từng gia đình Việt.

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ: "Với 5G Family, chúng tôi muốn khẳng định 5G không chỉ dành cho giới trẻ sành sỏi công nghệ. Đây là công cụ gần gũi, thiết thực giúp ông bà, cha mẹ xoá nhòa khoảng cách thế hệ và khoảng cách địa lý".

Khi công nghệ cùng NSND Tự Long "đưa Tết tới bến tới bờ"

Để minh họa rõ nét cho tiện ích của 5G Family, và công chiếu phim ngắn "Dân chơi 5G – Tới bến tới bờ". Bộ phim lấy bối cảnh những ngày cận Tết, xoay quanh nhân vật ông An (do NSND Tự Long thủ vai).

Câu chuyện bắt đầu khi người thân của ông An không thể về quê đoàn viên. Không chấp nhận đón Tết xa cách, ông An quyết định thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt để đoàn tụ cùng con cháu. Trên chặng đường đó, ông không hề đơn độc. Nhờ tính năng nhóm của 5G Family, cả gia đình đã cùng nhau "sum vầy" trên ứng dụng My Viettel, tận dụng kết nối 5G tốc độ cao để đồng hành "online" cùng ông An trong mọi khoảnh khắc thú vị nhất của chuyến đi.

Hình ảnh ông An thành thạo sử dụng công nghệ để kết nối người thân mang đến một góc nhìn mới mẻ: Người lớn tuổi hoàn toàn có thể làm chủ dòng chảy công nghệ nếu công nghệ đó đủ thân thiện và hữu ích.

Thông điệp về sự kết nối từ 5G Family

Thông qua việc ra mắt 5G Family và câu chuyện của ông An, sẽ truyền tải thông điệp: "Dù ở nơi đâu, gia đình vẫn luôn ở bên khi giữ được kết nối đủ mạnh". Công nghệ 5G và các giải pháp số của Viettel đang dần trở thành sợi dây vô hình nhưng bền chặt, giúp sự gần gũi về mặt cảm xúc lấp đầy những khoảng cách về địa lý.

Phim ngắn "Dân chơi 5G – Tới bến tới bờ"đã chính thức phát hành trên các nền tảng số của Viettel Telecom.