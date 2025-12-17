Viettel Construction thi công chuẩn kỹ thuật, nâng tầm giá trị sống

Viettel Construction đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình bởi triết lý nhất quán: mỗi mét vuông phải được tính bằng kỹ thuật chính xác và được hoàn thiện bằng sự tận tâm dành cho khách hàng.

Hơn 6.000 ngôi nhà đã được Viettel Construction xây dựng trên khắp cả nước trong nhiều năm qua, mỗi công trình là một câu chuyện khác nhau nhưng đều có điểm chung là hành trình đồng hành từ bản vẽ đầu tiên đến ngày gia chủ bước vào tổ ấm của mình.

Kỹ thuật chuẩn xác, trọn từng mét vuông công năng

Tại Viettel Construction, mọi công trình đều bắt đầu từ những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt được đồng bộ trên hệ thống IOC. Đội ngũ gần 1.000 kỹ sư hiện diện trên toàn quốc giúp doanh nghiệp duy trì khả năng kiểm soát chất lượng đồng nhất, bất kể quy mô hay địa hình công trình.

Viettel Construction sở hữu đội ngũ gần 1.000 kỹ sư chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm

Kết cấu bê tông cốt thép được thi công với độ sai số thấp, hệ thống điện - nước được thử áp lực nhiều vòng để phòng ngừa rò rỉ, còn các hạng mục hoàn thiện từ lát sàn đến mạch ốp gạch đều được kiểm tra độ phẳng và độ bền trước khi bàn giao. Sự chỉn chu ấy giúp khách hàng yên tâm rằng ngôi nhà của mình không chỉ đẹp lúc mới hoàn thiện, mà còn bền vững theo thời gian.

Triết lý "không thừa - không thiếu - không lãng phí" được áp dụng xuyên suốt trong thiết kế và thi công của Viettel Construction. Mỗi mét vuông đều được tối ưu để phục vụ nhu cầu sống thực tế của gia đình, tránh góc chết, hạn chế diện tích thừa và tối ưu chi phí. Đó là lý do nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ "thấy rõ từng đồng tiền của mình được đặt vào đâu".

Trọn hành trình xây nhà, từ thiết kế đến thi công

Điều tạo nên sự khác biệt của Viettel Construction không chỉ ở kỹ thuật, mà ở cách doanh nghiệp này đồng hành cùng khách hàng. Từ giai đoạn thiết kế, gia chủ được tư vấn và tham gia vào mọi lựa chọn, từ vật liệu, bố trí phòng đến phương án nội thất, sao cho phù hợp với lối sống thực tế của gia đình.

Trong suốt quá trình thi công, khách hàng luôn nắm rõ tiến độ thông qua cập nhật minh bạch, trực tiếp trao đổi với kỹ sư, và được giải đáp mọi thắc mắc ngay tại công trình. Chính cách làm này giúp gia chủ kiểm soát được mọi chi tiết, đồng thời cảm nhận được sự tôn trọng và chủ động trong chính ngôi nhà của mình.

Hơn 6.000 công trình trên toàn quốc được bàn giao theo tiến độ và chất lượng

Anh Nguyễn Văn Nam (Quảng Ninh), một khách hàng lần đầu xây nhà, chia sẻ "Nhờ cách làm rõ ràng và chủ động của đội Viettel Construction, tôi gần như không còn lo lắng gì. Từ thiết kế đến thi công, ai cũng làm việc trách nhiệm, lắng nghe và xử lý yêu cầu rất nhanh. Ngôi nhà hoàn thiện đẹp và đúng ý tôi hơn cả mong đợi."

Không chỉ anh Nam mà hơn 6.000 khách hàng cũng đang tin tưởng lựa chọn Viettel Construction đồng hành trong suốt hành trình xây nhà.

Mỗi mét vuông đáng sống - khi kỹ thuật gặp cảm xúc

Ngôi nhà không phải là các khối bê tông sắt thép vô tri mà không gian sống của cả gia đình. Vì thế, Viettel Construction chú trọng tối ưu những yếu tố nâng tầm trải nghiệm sống: ánh sáng tự nhiên được dẫn vào hợp lý, không gian sinh hoạt chung được mở rộng, các phòng được bố trí dựa trên thói quen sinh hoạt thực tế, đảm bảo tiện nghi và thoải mái.

Khi kỹ thuật chuẩn xác kết hợp với sự thấu hiểu cảm xúc, từng mét vuông trở thành không gian đáng sống. Không còn diện tích dư thừa hay góc chết, thay vào đó là sự ấm cúng, thuận tiện và phản ánh đúng phong cách của gia chủ.

Nhìn lại hơn 6.000 công trình đã và đang hoàn thiện, có thể thấy rõ triết lý xuyên suốt của doanh nghiệp. Viettel Construction không chỉ xây nhà, mà xây nên những giá trị sống. Giải thưởng "Doanh nghiệp Xây dựng của năm 2025" là minh chứng cho sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng chuẩn kỹ thuật, minh bạch hóa quy trình và đặt khách hàng làm trung tâm.

Với triết lý xây dựng dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật chuẩn xác và tâm huyết của những người làm nghề, Viettel Construction đang góp phần thay đổi cách người Việt xây dựng và tận hưởng tổ ấm của mình để mỗi mét vuông đều thật sự đáng sống.