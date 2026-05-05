Nhịp sống
05/05/2026 11:15

Vietjet khuyến mại hàng triệu vé đến 100% trong 3 ngày vàng

In bài viết

Chào hè, Vietjet dành 11 triệu vé bay Deluxe, Eco giảm tới 100% từ 05-05 đến 07-05-2026 tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air

Theo đó, 10 triệu vé giảm 30% (chưa bao gồm thuế, phí) được dành tặng khách hàng chọn bay Deluxe trên tất cả đường bay trong nước và quốc tế với thời gian bay từ 05-05 đến 31-08-2026. Trải nghiệm hạng vé Deluxe, hành khách tận hưởng dịch vụ trọn gói của Vietjet với hành lý ký gửi lên đến 40kg, miễn phí chọn chỗ ngồi và miễn phí thay đổi hành trình bay.

Vietjet khuyến mại hàng triệu vé đến 100% trong 3 ngày vàng - Ảnh 1.

Bay khắp thế giới cùng Vietjet

Đồng thời, 1 triệu vé giảm giá tới 100% (chưa bao gồm thuế, phí) cũng đang chờ đón những hành khách đặt vé Eco trên tất cả đường bay của hãng và nhập mã SALE55 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Hành khách đặt vé Eco trong dịp này còn nhận ngay 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Vé Eco khuyến mãi Vietjet áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ 05-09-2026 đến 31-03-2027.

Cũng trong giai đoạn này, hành khách khi đặt vé bay còn nhận ngay 01 mã dự thưởng tham gia chương trình quay số trúng thưởng "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" mang đến cơ hội trúng 01 lượng vàng 999,9 cùng với nhiều phần quà giá trị khác như 12 chỉ vàng, 36 lượng bạc và nhiều e-voucher mua vé máy bay hấp dẫn.

Vietjet khuyến mại hàng triệu vé đến 100% trong 3 ngày vàng - Ảnh 2.

Với các đường bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế, Vietjet mang tới cơ hội thỏa sức "Bay khắp thế giới, chạm đỉnh cao mới" cùng người thân, bạn bè, đến với những điểm đến hấp dẫn như Shizuoka, Tokyo, Osaka (Nhật Bản), New Delhi, Bengaluru, Hyderabad (Ấn Độ), Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc) cùng nhiều điểm đến nổi bật khắp Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á... đắm mình trong các lễ hội mùa hè và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

PV
từ khóa : Đông Nam Á, Tân Sơn Nhất, VietJet, vé máy bay, khuyến mại
Vinhomes Global Gate Hạ Long dành riêng đảo 158 ha làm đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp

Vinhomes Global Gate Hạ Long dành riêng đảo 158 ha làm đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp

Dinh dưỡng – Sức khỏe 11:15

Đảo đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon có đầy đủ dịch vụ 5 sao để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người già

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Ngân hàng 18:41

Phát huy văn hóa phụng sự với định hướng "Khách hàng là trung tâm", Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp.

Saigon Marina IFC - Nơi ánh sáng của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tỏa sáng

Saigon Marina IFC - Nơi ánh sáng của quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tỏa sáng

Doanh nghiệp 12:42

Vào lúc 21h00, 30-04-2026, trong không khí hào hùng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, bầu trời Sài Gòn đã được thắp sáng bởi màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật

PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5-2026

PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5-2026

Doanh nghiệp 12:14

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ 15-5-2026.

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Trước giờ khai màn VnExpress Marathon, runner và du khách nói gì về Vinhomes Green Paradise?

Nhịp sống 19:38

Chỉ còn vài giờ nữa, VnExpress Marathon Green Paradise 2026 - giải chạy “xanh nhất hệ thống” - sẽ chính thức bắt đầu.

Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000 m

Sắc đỏ Vietjet lan tỏa niềm tự hào Việt Nam trên độ cao 10.000 m

Thị trường 16:05

Hòa chung không khí kỷ niệm 30-4 và 1-5, các chuyến bay Vietjet rực rỡ cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Xu hướng dùng xe hybrid khi thị trường xăng dầu biến động

Xu hướng dùng xe hybrid khi thị trường xăng dầu biến động

Tiêu dùng 10:16

Cuộc khủng hoảng xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới đã giúp người dùng nhận ra giá trị đích thực của xe hybrid


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn