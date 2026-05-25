Ngân hàng
25/05/2026 16:33

Cơ hội trúng 500 triệu đồng khi gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus

In bài viết

Từ nay đến hết 31-7-2026, khách hàng gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay hay máy tính cài đặt ứng dụng Agribank Plus, khách hàng có thể gửi tiền trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị từ chương trình tiền gửi dự thưởng "Gửi tiền thông minh - Rinh ngay quà đỉnh" của Agribank.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31-7-2026, khách hàng gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus chỉ từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Khách hàng gửi càng nhiều càng có thêm cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị. Cụ thể, chương trình có hơn 3.000 giải thưởng với tổng giá trị lên tới 4,5 tỉ đồng, trong đó, giải Đặc biệt trị giá lên đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 100 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 3.000 giải May mắn, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Cơ hội trúng 500 triệu đồng khi gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus - Ảnh 1.

Ngoài ra, Agribank còn tặng khách hàng phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 đồng, hộp quà Agribank Plus trị giá 500.000 đồng và các mã ưu đãi giảm giá lên đến 30% khi tham gia chương trình "Trải nghiệm Agribank Plus cực dễ - Nhận quà cực mê" từ nay đến hết ngày 20-6-2026.

Qua chương trình này, Agribank mong muốn khách hàng tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi, tiếp cận và sử dụng thêm nhiều tiện ích trong hệ sinh thái số hiện đại của Agribank, từ đó mở ra cho khách hàng có nhiều cơ hội trải nghiệm các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả và mang lại giá trị sinh lời cao.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng truy cập ứng dụng Agribank Plus (Tải ứng dụng Agribank Plus), website www.agribank.com.vn hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 558 818 / 024 3205 3205.

H.Thu
từ khóa :
Nam A Bank tiên phong triển khai hệ thống SIMO: Lá chắn công nghệ trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

Nam A Bank tiên phong triển khai hệ thống SIMO: Lá chắn công nghệ trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

Ngân hàng 16:34

Nam A Bank đã triển khai sớm dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO từ ngày 25-5-2026.

BIDV Direct Shop - Một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng

BIDV Direct Shop - Một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng

Ngân hàng 08:00

Đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số, BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng BIDV Direct Shop.

BIDV cung cấp giải pháp tiền gửi vượt trội cho doanh nghiệp

BIDV cung cấp giải pháp tiền gửi vượt trội cho doanh nghiệp

Ngân hàng 08:35

Thấu hiểu nhu cầu tối ưu lợi nhuận và linh hoạt dòng tiền, BIDV liên tục cải tiến để đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả.

Nền tảng Thiện nguyện của Việt Nam được vinh danh tại World Summit Awards 2025

Nền tảng Thiện nguyện của Việt Nam được vinh danh tại World Summit Awards 2025

Ngân hàng 19:53

Nền tảng Thiện nguyện là giải pháp số cung cấp hạ tầng công nghệ phục vụ các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo hướng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng 08:37

BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phối hợp cùng Ernst & Young Việt Nam (EY) tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án Thông tư 14/2025/TT-NHNN

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng 09:38

Nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, SAIGONBANK chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng tổ chức (SAIGONBANK iBanking).


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn