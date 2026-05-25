Wellspring Saigon South: Kiến tạo môi trường để học sinh trưởng thành trong hạnh phúc

Nhân dịp đồng hành cùng Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" 2026, Wellspring Saigon South (WSSS) mang đến không gian trải nghiệm "Biệt đội Hạnh phúc" – nơi các em nhỏ có thể vui chơi, khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ bên gia đình. Đây cũng chính là tinh thần mà nhà trường theo đuổi trong hành trình giáo dục: kiến tạo một môi trường để mỗi học sinh được phát triển toàn diện, trưởng thành trong hạnh phúc và luôn cảm thấy mình được lắng nghe, thấu hiểu.

Với nhiều gia đình, một ngôi trường tốt không chỉ là nơi trẻ học kiến thức, mà còn là nơi các em được lắng nghe, được là chính mình và trưởng thành trong hạnh phúc. Đó cũng là triết lý giáo dục mà Wellspring Saigon South theo đuổi khi hiện diện tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tiếp nối hành trình gần hai thập kỷ của hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring.

Tại Wellspring Saigon South, học sinh được khuyến khích học tập chủ động, cùng trao đổi ý tưởng và phát triển năng lực cá nhân trong một môi trường giáo dục gắn kết

Triết lý "Tất cả vì học sinh" không chỉ thể hiện qua định hướng giáo dục, mà còn được phản ánh trong cách Wellspring xây dựng và vận hành hệ thống trường học. Đây cũng là nền tảng giúp Wellspring Hanoi và Wellspring Saigon đạt kiểm định toàn phần bởi WASC (Fully Accredited by the Accrediting Commission for Schools, Western Association of Schools and Colleges), tổ chức kiểm định giáo dục uy tín của Mỹ, với các tiêu chuẩn đánh giá toàn diện về chất lượng học thuật, môi trường học tập, năng lực vận hành và sự phát triển của học sinh.

Tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa tại Wellspring Saigon South, nơi mỗi quyết định về chương trình, không gian hay phương pháp giáo dục đều hướng đến trải nghiệm phát triển toàn diện của học sinh.

Trên khuôn viên rộng 15.000 m², Wellspring Saigon South dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, khu sinh hoạt ngoài trời và các khu vực tương tác mở với mật độ xây dựng chỉ khoảng 35%. Với nhà trường, đây không chỉ là lựa chọn về kiến trúc, mà là cách kiến tạo môi trường học tập giúp học sinh cảm thấy thư thái, gần gũi với thiên nhiên và nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực trong đời sống học đường.

Song song đó, chương trình song ngữ tại Wellspring Saigon South được thiết kế dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa chương trình quốc gia Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế như Common Core State Standards (CCSS), Next Generation Science Standards (NGSS)... hướng đến phát triển năng lực học thuật, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cho học sinh. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế không đồng nghĩa với việc tách rời bản sắc văn hóa. Nhà trường vẫn chú trọng nuôi dưỡng ở học sinh sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam, tinh thần kết nối cộng đồng và lối sống tử tế.

Đồng hành cùng học sinh là đội ngũ giáo viên Việt Nam và quốc tế được đào tạo theo hệ tiêu chuẩn học thuật và văn hóa chung của Wellspring. Với Wellspring Saigon South, một môi trường giáo dục không chỉ được xây dựng bằng cơ sở vật chất hiện đại, mà còn bằng cảm giác an tâm của phụ huynh và sự hạnh phúc của học sinh trên hành trình trưởng thành.