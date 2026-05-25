Cơ hội cho dự án căn hộ vừa túi tiền tại thị trường Biên Hòa

Quy hoạch đô thị mới – Nền tảng bứt phá

Việc sáp nhập địa giới hành chính cùng sự kiện trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương đã tái cấu trúc không gian phát triển của Thành phố Đồng Nai. Trong đó, Biên Hòa định hướng trở thành đô thị loại II, tập trung mô hình sinh thái – công nghiệp – logistics, kết nối chặt chẽ với sân bay quốc tế Long Thành.

Để mở rộng không gian phát triển, hạ tầng là yếu tố tiên quyết. Hiện nay, các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường ven sông Đồng Nai và metro Suối Tiên – Biên Hòa – sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đặc biệt, quy hoạch chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành trung tâm hành chính mới của Đồng Nai đang được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn tăng tốc mãnh liệt cho cả khu vực rộng lớn xung quanh.

Đô thị Biên Hòa đang giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.

Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục là đầu tàu công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thu hút FDI mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ cao, logistics và thương mại – dịch vụ. Sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống khu công nghiệp và logistics tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mới. Lực lượng lao động trẻ, chuyên gia, gia đình trẻ từ TP HCM và khắp nơi đổ về nơi đây sinh sống, làm việc ngày càng đông.

Lực lượng lớn lao động trẻ, chuyên gia, gia đình trẻ đến làm việc tại khu vực Biên Hòa ngày càng đông kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao.

Trong khi đó, hạ tầng hoàn thiện dự báo sẽ đẩy giá bất động sản đô thị Biên Hòa tăng trung bình 15-20%/năm tại các khu vực ven sông và gần các trục giao thông lớn. Đặc biệt, Trung tâm thương mại AEON Mall Biên Hòa vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng khi đi vào hoạt động sẽ là cú hích thương mại quan trọng và nâng tầm tiềm năng cho bất động sản cả khu vực.

Dự báo đến năm 2030 dân số khu vực đô thị Biên Hòa sẽ đạt 1,5 – 1,6 triệu người. Kéo theo đó, nhu cầu nhà ở thực cũng tăng mạnh, đặc biệt là những dự án căn hộ có giá phải chăng, tiện ích đầy đủ, kết nối tốt.

Tiềm năng phân khúc căn hộ vừa túi tiền

Từ định hướng phát triển mới, các chuyên gia nhận định Biên Hòa đang là điểm đến chiến lược cho nhu cầu an cư và đầu tư bất động sản trong giai đoạn 2026-2030 với bóng dáng của một đô thị hiện đại, năng động đang vươn mình mạnh mẽ cùng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đáng chú ý, trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tăng cao, phân khúc căn hộ vừa túi tiền (khoảng 25-40 triệu/m²) trở thành lựa chọn lý tưởng cho công nhân kỹ thuật cao, nhân viên văn phòng, gia đình trẻ có thu nhập trung bình. So với TP HCM, mức giá căn hộ tại Biên Hòa hiện nay vẫn ở ngưỡng vừa túi tiền của số đông người lao động. Đơn cử như dự án K-Home Cityview vừa được Kim Oanh Land chính thức khởi công ngày 20-5 vừa qua.

Môi trường sống xanh mát, an toàn tại K-Home Cityview.

K-Home Cityview được xây dựng trên khu đất rộng 2,85 ha, gồm 4 block cao 22 tầng, cung cấp hơn 1.816 căn hộ thiết kế theo chuẩn Singapore, đồng thời tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên, trạm sạc xe điện, trường học, minimart… Đây là dự án rất phù hợp nhu cầu của người lao động có thu nhập trung bình tại địa phương khi chỉ cần khoảng 200 triệu đồng là có thể sở hữu. Phần còn lại được vay ngân hàng trong thời hạn 25 năm với lãi suất chỉ 5,4%/năm.

K-Home Cityview tọa lạc ngay trung tâm Biên Hòa, kết nối thuận lợi với các đô thị lớn của vùng kinh tế động lực phía Nam.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Điểu Xiển, phường Hố Nai, trung tâm đô thị Biên Hòa, từ K-Home Cityview kết nối đến sân bay Long Thành và TP HCM chỉ khoảng 30 phút thông qua quốc lộ 1A, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đại lộ Bắc Sơn – Long Thành... Đặc biệt, dự án nằm liền kề ga đường sắt đô thị kết nối xuyên suốt các đô thị trọng điểm từ thành phố mới Bình Dương, Trảng Bom, Long Khánh cho đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm và sân bay Long Thành. Tại đô thị Biên Hòa, vị trí của K-Home Cityview được ví như "tọa độ vàng" đi đâu cũng tiện.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bất động sản, hiện nay thành phố Đồng Nai đang quy hoạch mở ra nhiều không gian phát triển mới. Do đó, người mua nhà không chỉ cần lựa chọn dự án có vị trí kết nối tốt, chủ đầu tư uy tín, tiềm lực hùng mạnh để đảm bảo tiến độ xây dựng mà còn cần thẩm tra kỹ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình trước rủi ro.

Nhìn ở góc độ tiềm năng thị trường, đô thị Biên Hòa đang sở hữu bộ ba hạ tầng – kinh tế – dân số hoàn hảo. Do đó, phân khúc căn hộ vừa túi tiền không chỉ giải quyết nhu cầu ở thực cho hàng trăm ngàn hộ gia đình địa phương, dòng người nhập cư đến làm việc mà còn là kênh đầu tư an toàn và có khả năng giá tăng giá trị trong tương lai không xa.