Ngân hàng
25/05/2026 16:34

Nam A Bank tiên phong triển khai hệ thống SIMO: Lá chắn công nghệ trước rủi ro lừa đảo trực tuyến

Nam A Bank đã triển khai sớm dịch vụ hỗ trợ tra cứu trạng thái tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ gian lận qua Hệ thống SIMO từ ngày 25-5-2026.

Việc triển khai dịch vụ này nhằm thực hiện Kế hoạch số 02/KH-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành ngày 13-2-2026 về các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của ngành Ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại Điểm giao dịch số OneBank.

Hệ thống SIMO là gì?

Hệ thống SIMO là hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, là nền tảng tiếp nhận báo cáo từ các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức trung gian thanh toán.

Đây là một giải pháp công nghệ then chốt do NHNN chủ trì xây dựng và quản lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, được xem là "lá chắn số" cấp quốc gia của ngành ngân hàng nhằm đẩy lùi tội phạm mạng.

Hệ thống tập hợp danh sách các tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời cho người dùng.

Lá chắn bảo vệ toàn diện và lợi ích vượt trội cho khách hàng

Khi chính thức đi vào hoạt động, việc tích hợp hệ thống SIMO sẽ mang lại những lợi ích vượt trội, khách hàng Nam A Bank được bảo vệ trực tiếp và tức thì ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển tiền. Cụ thể, "lá chắn" này mang lại sự an tâm cho khách hàng như sau:

Thứ nhất, hệ thống sẽ cảnh báo và ngăn chặn rủi ro theo thời gian thực: Nếu tài khoản hoặc ví điện tử đích nằm trong danh sách nghi ngờ của hệ thống SIMO, màn hình giao dịch sẽ hiển thị cảnh báo ngay lập tức. Dựa trên lời nhắc này, khách hàng có thể chủ động dừng giao dịch, kiểm tra lại thông tin để hạn chế tối đa rủi ro tổn thất tài chính.

Thứ hai, xóa bỏ "điểm mù" thông tin: Trước đây, khách hàng rất khó tự xác minh một tài khoản lạ có lừa đảo hay không trước khi bấm nút chuyển tiền. Với cơ chế liên thông dữ liệu toàn ngành, khách hàng Nam A Bank được thừa hưởng bộ dữ liệu cập nhật liên tục từ cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính khác, giúp minh bạch hóa thông tin điểm đến của dòng tiền.

Thứ ba, khách hàng sẽ giao dịch an tâm trên mọi điểm chạm: Khách hàng không bị giới hạn không gian bảo vệ. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc về mặt kỹ thuật và nhân sự, Nam A Bank đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt 24/7 để sẵn sàng phục vụ từ ngày 25/5/2026. Khách hàng có thể tra cứu và giao dịch an toàn đồng bộ từ Ngân hàng số Open Banking, Điểm giao dịch số OneBank 365+ cho đến quầy giao dịch.

Thứ tư, bảo mật tối đa thông tin cá nhân: Hệ thống luôn đảm bảo nghiêm ngặt an ninh và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của cơ quan quản lý. Do đó, khách hàng vừa được an toàn giao dịch, vừa hoàn toàn không phải lo ngại vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và chuyển biến phức tạp, việc bảo vệ tài sản của khách hàng không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của từng đơn vị mà cần sự hiệp lực của toàn ngành. Việc Nam A Bank được NHNN lựa chọn triển khai sớm hệ thống SIMO là một minh chứng cho thấy năng lực công nghệ, hệ thống quản trị rủi ro toàn diện cũng như tinh thần chủ động nhằm tối ưu hóa trải nghiệm, đem lại sự an tâm cho khách hàng, đồng thời góp phần xây dựng một hệ sinh thái thanh toán số lành mạnh, an toàn và bền vững".

T. N
từ khóa : ngành ngân hàng, chuyển đổi số, Nam A Bank, Ngân hàng số
Cơ hội trúng 500 triệu đồng khi gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus

Ngân hàng 16:33

Từ nay đến hết 31-7-2026, khách hàng gửi tiền dự thưởng trên Agribank Plus từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

BIDV Direct Shop - Một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng

Ngân hàng 08:00

Đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số, BIDV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng BIDV Direct Shop.

BIDV cung cấp giải pháp tiền gửi vượt trội cho doanh nghiệp

Ngân hàng 08:35

Thấu hiểu nhu cầu tối ưu lợi nhuận và linh hoạt dòng tiền, BIDV liên tục cải tiến để đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả.

Nền tảng Thiện nguyện của Việt Nam được vinh danh tại World Summit Awards 2025

Ngân hàng 19:53

Nền tảng Thiện nguyện là giải pháp số cung cấp hạ tầng công nghệ phục vụ các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo hướng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng 08:37

BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

MSB khởi động dự án Thông tư 14 về an toàn vốn

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phối hợp cùng Ernst & Young Việt Nam (EY) tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án Thông tư 14/2025/TT-NHNN

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Ngân hàng 09:38

Nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, SAIGONBANK chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng tổ chức (SAIGONBANK iBanking).


