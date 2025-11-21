Nhịp sống
21/11/2025 17:36

Vietjet hỗ trợ hành khách ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Miền Trung

In bài viết

Vietjet hỗ trợ hành khách đổi thời gian bay miễn phí hoặc hoàn bảo lưu không thu phí đối với hành khách có chuyến bay khởi hành tại các sân bay bị ảnh hưởng

Ngày 21-11-2025, do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa những ngày gần đây, việc di chuyển của người dân gặp khó khăn, sân bay đã phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay Phù Cát, Tuy Hòa và Cam Ranh cũng chịu ảnh hưởng, phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Vietjet hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ

Để hỗ trợ người dân và du khách, Vietjet sẽ đổi thời gian bay miễn phí hoặc hoàn bảo lưu không thu phí theo điều kiện vé cho hành khách có chuyến bay khởi hành tại các sân bay ảnh hưởng, bao gồm:

- Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Cam Ranh từ ngày 20-11 đến hết ngày 23-11-2025.

- Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tuy Hòa từ ngày 20-11 đến hết ngày 25-11-2025.

- Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Phù Cát từ ngày 19-11 đến hết ngày 23-11-2025.

Quý hành khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 1886, các phòng vé chính thức của Vietjet hoặc đại diện Vietjet tại các sân bay Cam Ranh, Tuy Hòa, Phù Cát để được hỗ trợ.

Ngoài ra, Vietjet vẫn tiếp tục hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ các sân bay Hà Nội và TP HCM đến các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại miền Trung. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi hàng cứu trợ vui lòng liên hệ Vietjet qua hotline: 0918716828 tại Hà Nội và 0912384770 tại TP HCM hoặc email: cuutro@vietjetair.com để được hỗ trợ đăng ký vận chuyển.

Với tất cả tình cảm hướng về Miền Trung thân yêu, Vietjet mong muốn góp phần chung tay cùng người dân để sớm vượt qua mưa lũ, trở lại với cuộc sống bình thường.

Bảo Vi
từ khóa : ngừng hoạt động, VietJet, Cam Ranh, Sân bay Phù Cát, Tuy Hòa
VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam

VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam

Doanh nghiệp 17:35

VEC đang trở thành điểm hẹn quốc gia và quốc tế, nơi khởi động kỷ nguyên kinh tế Expo của Việt Nam.

Mì Hảo Hảo tổ chức đại nhạc hội kỷ niệm 25 năm

Mì Hảo Hảo tổ chức đại nhạc hội kỷ niệm 25 năm

Sản xuất - Kinh doanh 15:37

Nhân dịp 25 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, mì Hảo Hảo sẽ tổ chức đại nhạc hội “Hảo Hảo Concert-Hành trình 25” diễn ra vào ngày 22-11 tại TP HCM.

Món quà 20-11 đặc biệt của CT GROUP: LAB UAV gửi Robot Nông nghiệp tặng ĐH Cần Thơ

Món quà 20-11 đặc biệt của CT GROUP: LAB UAV gửi Robot Nông nghiệp tặng ĐH Cần Thơ

Sản xuất - Kinh doanh 15:36

Món quà CT Group gửi tặng ĐH Cần Thơ không chỉ là lời tri ân ngành giáo dục, đó còn là tâm huyết của CT Group chắp cánh ước mơ công nghệ cho thế hệ tương lai.

Vietjet tăng chuyến bay Hiroshima - Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet tăng chuyến bay Hiroshima - Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Nhịp sống 15:36

Đường bay Hiroshima – Hà Nội của Vietjet sẽ được tăng lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật

EVNGENCO3 ứng phó với mưa lũ tại miền Trung - Tây nguyên

EVNGENCO3 ứng phó với mưa lũ tại miền Trung - Tây nguyên

Doanh nghiệp 15:35

EVNGENCO3 đã chủ động triển khai ứng phó mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung bộ và Tây nguyên

Vincom Black Friday 2025: Đại tiệc giảm giá khuấy động thị trường bán lẻ cả nước

Vincom Black Friday 2025: Đại tiệc giảm giá khuấy động thị trường bán lẻ cả nước

Khuyến mại 15:35

Vincom Black Friday 2025 mang chủ đề “Sale cuồng nhiệt - Deal hời thiệt” đang khuấy đảo tại gần 90 TTTM trên toàn quốc

Không chất bảo quản, đam mê không giới hạn: Number 1 tiếp năng lượng cho hàng triệu Gen Z Việt

Không chất bảo quản, đam mê không giới hạn: Number 1 tiếp năng lượng cho hàng triệu Gen Z Việt

Sản phẩm 15:35

Trên hành trình hơn hai thập kỷ, Number 1 không chỉ tiếp năng lượng cho nhiều thế hệ người Việt mà còn tiên phong trong công nghệ sản xuất xanh, sạch, bền vững.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn