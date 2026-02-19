Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng Đường hoa Nguyễn Huệ 2026, góp sắc xuân giữa lòng TP HCM

Tết Bính Ngọ 2026, Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng sự kiện, góp thêm một gam màu tươi mới vào bức tranh lễ hội đang rộn ràng giữa lòng thành phố.

Khi thành phố bước vào mùa xuân

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", như một lời chào năm mới đầy khí thế của đô thị năng động bậc nhất cả nước. Sự kiện mở cửa từ tối 15-2 đến hết 22-2-2026 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tiếp tục là điểm hẹn du xuân của người dân và du khách.

Linh vật Bính Ngọ cao gần 7 m vươn mình giữa không gian trung tâm, các đại cảnh tái hiện hành trình phát triển và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đêm xuống, công nghệ mapping và AR lần đầu được trình chiếu trên bề mặt linh vật không bằng phẳng, tạo nên những chuyển động ánh sáng sống động, khiến cả không gian như bừng sáng trong nhịp xuân.

Đường hoa Nguyễn Huệ - sự kiện đã hơn hai thập niên gắn bó với người dân thành phố; vì thế không chỉ là nơi thưởng lãm hoa xuân, mà còn là biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại. Năm 2026, Vietcombank Chi nhánh TP HCM tiếp tục đồng hành cùng sự kiện, nối dài hành trình gắn bó đã duy trì ít nhất 7 lần kể từ năm 2016 đến nay. Qua từng mùa xuân, sự góp mặt ấy dần trở thành một điểm chạm quen thuộc trong không gian lễ hội trung tâm.

Đại diện Vietcombank chia sẻ: "Đồng hành cùng Đường hoa Nguyễn Huệ là một phần trong định hướng gắn kết thương hiệu với đời sống đô thị. Chúng tôi mong muốn không chỉ dừng ở cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn góp phần tạo nên những trải nghiệm thuận tiện, văn minh và bền vững cho cộng đồng".

Giữa dòng người dạo bước trên đại lộ Nguyễn Huệ, giữa sắc hoa, ánh sáng và tiếng cười, những điểm chạm tài chính hiện đại âm thầm vận hành, góp phần làm nên một mùa Tết văn minh và thuận tiện hơn.

Sự đồng hành ấy cũng gắn với chiến dịch "Tết Cực Vui", lan tỏa không khí rộn ràng trên nhiều tuyến phố, trung tâm thương mại và khu giao thương. Trong dòng chảy đời sống đó, công nghệ tài chính hiện diện tự nhiên, từ thanh toán không tiền mặt tại quầy hàng, mua sắm đầu năm đến những giao dịch đầu xuân trên nền tảng số, góp phần mang lại trải nghiệm an tâm và tiện lợi cho người dân thành phố.

Mùa xuân của những giá trị bền vững

Đằng sau sắc hoa và ánh sáng của lễ hội là một chiến lược phát triển dài hạn mà Vietcombank kiên định theo đuổi: tài chính xanh và phát triển bền vững. Ngân hàng tích hợp sâu các yếu tố ESG vào hoạt động kinh doanh, ưu tiên nguồn vốn cho năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, hạ tầng giao thông bền vững.

Không chỉ là định hướng trên giấy tờ, những con số cho thấy bước đi cụ thể. Trong năm 2025, dư nợ tín dụng xanh tại Vietcombank đạt gần 41.000 tỉ đồng. Ngân hàng phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu bền vững để tài trợ các dự án bảo vệ môi trường; trước đó là cột mốc trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu xanh theo chuẩn pháp lý trong nước và tuân thủ nguyên tắc quốc tế của ICMA. Ba năm liên tiếp nằm trong Top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững (VNSI) tốt nhất thị trường chứng khoán, cùng việc vận hành tuyến xe bus điện Vietcombank Green Bus, là những bước đi cụ thể cho cam kết ấy.

Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Ngọ 2026 với sự đồng hành của Vietcombank

Trong bức tranh xuân rực rỡ của TP HCM, sự góp mặt của Vietcombank vì thế không chỉ dừng ở một sự kiện lễ hội. Đó còn là cách một định chế tài chính lớn hòa vào nhịp sống thành phố, làm đẹp không gian đô thị hôm nay và góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho ngày mai.