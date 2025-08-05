Vietcombank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số theo Nghị định 70

Hướng đến mục tiêu hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp SME) chuyển đổi số, Vietcombank đã chính thức triển khai bộ giải pháp thanh toán số toàn diện cùng nhiều ưu đãi tài chính thiết thực, giúp khách hàng dễ dàng tuân thủ quy định mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì để đáp ứng Nghị định 70/2025/NĐ-CP?

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-6-2025, hộ kinh doanh phải sử dụng máy tính tiền kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Đây là yêu cầu mới nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và quản lý thuế.

Gói giải pháp thanh toán số VCB DigiShop - hỗ trợ toàn diện

Đồng hành cùng khách hàng, Vietcombank phối hợp với KiotViet giới thiệu gói giải pháp thanh toán số VCB DigiShop, được thiết kế riêng cho các tiểu thương, hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME. Cụ thể, khách hàng hộ kinh doanh khi sử dụng phần mềm bán hàng KiotViet liên kết với Vietcombank sẽ được tặng hóa đơn điện tử, miễn phí chữ ký số đáp ứng tiêu chuẩn của luật thuế mới và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác.

Ưu đãi lên đến 1.000.000 VND cho khách hàng mới

Song song với bộ giải pháp công nghệ, Vietcombank triển khai 2 chương trình ưu đãi tài chính dành riêng cho hộ kinh doanh lần đầu sử dụng dịch vụ ngân hàng số từ Vietcombank:

Hoàn đến 500.000 đồng cho khách hàng mở mới thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Business và phát sinh chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 40 ngày đầu.

Hoàn đến 500.000 đồng cho khách hàng lần đầu liên kết tài khoản Vietcombank với phần mềm KiotViet, có phát sinh giao dịch nhận tiền, sử dụng QR động và thông báo số dư. Trong đó, 300.000 đồng được hoàn sau 100 giao dịch (tổng giá trị ≥ 20 triệu đồng) trong 20 ngày đầu, và thêm 100.000 đồng/tháng trong hai tháng tiếp theo nếu duy trì ≥ 150 giao dịch mỗi tháng.

Ưu đãi chi tiết xem tại thể lệ chương trình trên website Vietcombank

Ngoài các ưu đãi trên, Vietcombank cũng cung cấp gói vay vốn ngắn và trung hạn với lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản, giúp hộ kinh doanh tăng cường dòng tiền phục vụ hoạt động nhập thêm hàng hóa, nguyên vật liệu, đầu tư thiết bị, mở rộng điểm bán, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Vietcombank - Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp lý mà còn là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu vận hành và mở rộng quy mô bền vững. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, Vietcombank mong muốn đồng hành cùng hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp SME trong hành trình bắt nhịp xu hướng mới, kinh doanh hiệu quả và hiện đại hơn, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ thị trường.

VCB News