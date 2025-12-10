Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc, từ ngày 15-11-2025 đến 15-12-2025 công ty Vedan Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2025" với chủ đề "Tăng cường kiểm soát vệ sinh - ngăn ngừa nhiễm bẩn". Đây là sự kiện nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy trình vệ sinh, kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn chất lượng cho sản phẩm.

Cuộc thi kiến thức Hỏi – Đáp "Kiểm soát vệ sinh – ngăn ngừa nhiễm bẩn" diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 17 khối phòng ban công ty Vedan

Chuỗi hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu như: tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu. Tổ chức đào tạo nâng cao về "kiểm soát vệ sinh – ngăn ngừa nhiễm bẩn" cho CB-CNV. Đặc biệt hoạt động hỏi - đáp: "Kiểm soát vệ sinh - Ngăn ngừa nhiễm bẩn" đã thu hút sự tham gia sôi nổi của cán bộ công nhân viên. Trọng tâm của tháng hành động là việc kiểm tra nghiêm ngặt sự tuân thủ kế hoạch SSOP (Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh). Không chỉ dừng lại ở quy trình kỹ thuật, việc tuân thủ SSOP còn là cách Vedan nỗ lực thực hiện sứ mệnh "Thúc đẩy sáng tạo, chân thiện cùng tạo thịnh vượng", bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn an toàn cao nhất.

TGĐ Ni Chih Hao trao phần thưởng cho đội trả lời đúng nhiều câu hỏi về "tăng cường kiểm soát vệ sinh – ngăn ngừa nhiễm bẩn" nhất trong buổi huấn luyện đào tạo.

Ông Ni Chih Hao, Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam cho biết: "Ban Lãnh đạo kỳ vọng việc tuân thủ quy chuẩn vệ sinh sẽ chuyển hóa từ quy định kỹ thuật thành ý thức kỷ luật tự giác trong mỗi nhân viên. Chính trách nhiệm của tập thể là lời cam kết uy tín về chất lượng mà Vedan gửi tới người tiêu dùng."

Với chính sách "Yêu quý môi trường - Kinh doanh lâu dài" và "Công ty an toàn - Mọi người khỏe mạnh" theo tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 45001, thông qua tháng hành động Vedan tiếp tục phát huy giá trị cốt lõi "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội". Những nỗ lực này sẽ là kim chỉ nam giúp Vedan nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Với nền tảng vững chắc và niềm tin vào tương lai, Vedan Việt Nam cam kết cùng đóng góp thiết thực và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.