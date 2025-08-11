Nhịp sống
Vedan Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp được vinh danh “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”

Đây là minh chứng thuyết phục cho hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu uy tín, bền vững và được người tiêu dùng tin chọn của Vedan Việt Nam

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1991, Vedan là một trong những doanh nghiệp FDI tiên phong trong lĩnh vực sản xuất gia vị và nguyên liệu thực phẩm. Suốt hơn ba thập kỷ phát triển, Vedan Việt Nam đã không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm - từ bột ngọt truyền thống đến hạt nêm, nước chấm và các nguyên liệu chế biến thực phẩm chuyên dụng - nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, dinh dưỡng và sự tiện lợi của người tiêu dùng Việt.

Vedan Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp được vinh danh “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”- Ảnh 1.

Bà Hà Thị Hòa Bình - Phó Giám đốc - đại diện Vedan Việt Nam chứng nhận "Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam tại lễ vinh danh năm 2025

10 năm liên tiếp được công nhận là "Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam" không chỉ là minh chứng cho sự yêu mến và tin tưởng từ người tiêu dùng, mà còn phản ánh một chiến lược phát triển thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp và dài hạn của Vedan tại Việt Nam. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến sản phẩm, đồng thời giữ vững phong độ cạnh tranh trong một thị trường đầy biến động. Đây cũng là động lực để Vedan Việt Nam tiếp tục hành trình đổi mới, không ngừng sáng tạo nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Với phương châm "Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội", Vedan Việt Nam còn được biết đến là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng với nhiều chương trình thường niên như: hiến máu nhân đạo, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ xây nhà tình thương, cứu trợ thiên tai, chung tay vì sức khỏe cộng đồng...

