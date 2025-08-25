Giáo dục - Cộng đồng
Hỗ trợ 50% học phí học kỳ đầu, tặng thêm 1 triệu đồng chi phí di chuyển và cơ hội trải nghiệm, học tập quốc tế… là những đặc quyền của tân sinh viên Văn Hiến.

Trường Đại học Văn Hiến hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho tân sinh viên trúng tuyển- Ảnh 1.

Phụ huynh và thí sinh đến các cơ sở của Nhà trường để được tư vấn hỗ trợ

Hiện tại, thí sinh cả nước đã nhận được cập nhật về tình hình trúng tuyển đại học, cao đẳng của mình.

Nhằm tiếp sức cho tân sinh viên một khởi đầu mới, Trường Đại học Văn Hiến vừa công bố thời gian nhập học chính thức cùng nhiều chính sách đặc quyền hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh.

Theo thông báo, từ ngày 23-8-2025, trường sẽ mở cổng nhập học đợt 1 cho đến trước 17h00 ngày 30-8-2025.

Trong khoảng thời gian từ 23-8 đến hết 27-8, tân sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học sẽ nhận được loạt hỗ trợ đặc quyền từ nhà trường.

Các chính sách nổi bật bao gồm: hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1, giúp san sẻ gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để phụ huynh, thí sinh an tâm bước vào môi trường đại học.

Mức học phí sau hỗ trợ 50% học kỳ 1 của Trường Đại học Văn Hiến đã chia sẻ đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh giảm bớt nỗi lo học phí trong hành trình đầu tiên tại giảng đường. Với chính sách không tăng học phí trong toàn khóa học được nhà trường áp dụng trong xuyên suốt nhiều năm qua, giúp phụ huynh và thí sinh an tâm cũng như chủ động về tài chính của gia đình.

Trường Đại học Văn Hiến hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho tân sinh viên trúng tuyển- Ảnh 2.

Nhà trường cam kết không tăng học phí toàn khóa, để sinh viên an tâm học tập

Ngoài ra, mỗi tân sinh viên đến Trường Đại học Văn Hiến nhập học trong giai đoạn này còn được tặng thêm 1 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí di chuyển, như một lời tri ân từ phía nhà trường đến quý phụ huynh và tân sinh viên.

Trường Đại học Văn Hiến hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho tân sinh viên trúng tuyển- Ảnh 3.

Trường Đại học Văn Hiến sẵn sàng chào đón quý phụ huynh và các tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học từ 23-8-2025 đến ngày 30-8-2025.

Đặc biệt, nhà trường còn triển khai chương trình quay số may mắn với 200 chuyến học tập trải nghiệm quốc tế tại các quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích sinh viên tăng cường trải nghiệm, mở rộng hội nhập quốc tế ngay từ năm đầu tiên.

Trường Đại học Văn Hiến hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 cho tân sinh viên trúng tuyển- Ảnh 4.

Cơ hội để tân sinh viên vi vu quốc tế với hành trình học tập trải nghiệm đầy ý nghĩa hướng đến mục tiêu hội nhập toàn cầu.

Bên cạnh đó, những thí sinh có điểm xét tuyển từ 26,5 trở lên (theo bảng quy đổi tương đương) sẽ được nhà trường dành tặng 3 suất bảo hiểm y tế cho bản thân và phụ huynh, như một sự quan tâm đến sức khỏe và đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh, theo đúng mong muốn của nhà trường là gia đình khỏe, con vững tâm học tập.

Trường Đại học Văn Hiến cho biết sẽ tổ chức nhập học xuyên suốt cả tuần, kể cả Thứ bảy và Chủ nhật, từ 7h00 đến 18h00 tại các cơ sở:

- Trụ sở chính - HungHau House: 613 Âu Cơ, P. Tân Phú, TP HCM

- Harmony Campus: 624 Âu Cơ, P. Bảy Hiền, TP HCM

- HungHau Campus: Khu chức năng, 13E Đại lộ Nguyễn Văn Linh, X. Bình Hưng, TP HCM

- myU Campus: 665-667-669 Điện Biên Phủ, P. Bàn Cờ, TP HCM

- Cơ sở 615 Âu Cơ, P. Tân Phú, TP HCM

Thí sinh lưu ý mốc thời gian quan trọng này để hoàn tất thủ tục nhập học và tận dụng chính sách hỗ trợ đặc quyền từ VHU.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, tân sinh viên liên hệ fanpage https://www.fb.com/vhu.edu.vn hoặc hotline 18001568 (nhấn phím 1) để được hướng dẫn chi tiết.

