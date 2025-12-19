Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi tổ chức trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời được lựa chọn là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước, thể hiện tầm vóc và vai trò của công trình đối với sự phát triển y tế – xã hội của địa phương và khu vực.

Với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, việc đưa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại địa phương, tạo điều kiện để người dân Huế và các tỉnh trong khu vực có thể tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại chỗ, đồng thời chia sẻ áp lực cho hệ thống y tế công lập. Về dài hạn, bệnh viện hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hoá, thành phố Huế

Bệnh viện được xây dựng và vận hành theo mô hình Hospital – Hotel hiện đại, xu hướng này đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia có nền y tế phát triển như Singapore và các nước châu Âu, nơi việc kết hợp điều trị y khoa chuyên sâu với không gian lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp giúp nâng cao trải nghiệm người bệnh và hiệu quả phục hồi. Với định hướng đó, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế được xem là mô hình Hospital – Hotel tiên phong tại khu vực miền Trung, góp phần đưa chuẩn mực chăm sóc sức khỏe quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.

Công trình gồm 16 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng hơn 20.000 m², quy mô hơn 260 giường tạo điều kiện để bệnh nhân và người nhà được chăm sóc, nghỉ ngơi trong không gian tiện nghi xuyên suốt quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Tổng thể không gian được thiết kế đồng bộ, hiện đại, ưu tiên yếu tố xanh, sự riêng tư và tiện ích, hướng đến môi trường khám chữa bệnh an toàn, thân thiện và nhân văn, nơi người bệnh không chỉ được điều trị mà còn được chăm sóc toàn diện về thể chất và tinh thần.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cung cấp hệ thống dịch vụ y tế toàn diện

Theo định hướng phát triển, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế hoạt động như một bệnh viện đa khoa hiện đại, cung cấp hệ thống dịch vụ y tế toàn diện, bảo đảm tính chính xác, an toàn và hiệu quả trong công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện tập trung triển khai nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ngoại tiêu hóa, Chấn thương Chỉnh hình và y học thể thao, Gây mê hồi sức và quản lý đau, Thẩm mỹ, Khám sức khỏe tổng quát và tầm soát… đáp ứng nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế về đêm

Chia sẻ về định hướng này, đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cho biết: "Chúng tôi mong muốn góp phần thay đổi cảm nhận của người dân khi đến bệnh viện. Không chỉ là nơi điều trị bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế hướng đến việc mang lại cảm giác được chăm sóc tận tình, nhẹ nhàng và an tâm, để người bệnh có thể phục hồi tốt hơn và hướng tới cuộc sống vui khỏe, bền vững".

Một trong những nền tảng quan trọng tạo nên chất lượng của bệnh viện là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được quy tụ từ các trung tâm y tế lớn trên cả nước, có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm và luôn chủ động cập nhật những tiến bộ y khoa hiện đại. Bên cạnh đó, bệnh viện tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Song hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cao, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới, phục vụ hiệu quả cho công tác tầm soát sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị chuyên sâu. Hệ thống công nghệ được lựa chọn có chọn lọc, đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao trong các lĩnh vực tim mạch, thần kinh, ung bướu, sản phụ khoa và ngoại khoa với các thiết bị tiêu biểu như: MRI 3.0 Tesla, CT Spectral 512, DSA Azurion, chụp nhũ ảnh kỹ thuật số AMULET Innovality, X Quang động toàn trục Shimadzu, Hệ thống nội soi tiêu hóa EVIS X1 4K có hỗ trợ AI của Olympus, Hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz thế hệ mới nhất cùng nhiều thiết bị công nghệ cao khác.

Con người và công nghệ là hai yếu tố không thể thiếu nhau. Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ hiện đại được vận hành đồng bộ trong mọi quy trình khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, qua đó bảo đảm tính chính xác, an toàn và hiệu quả, hướng đến chuẩn mực điều trị toàn diện và bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, bệnh viện này được xây dựng và phát triển theo mô hình y tế "Xanh - Thông minh - Nhân văn", hoạt động với sứ mệnh: "Chữa lành bằng tri thức - Kết nối bằng lòng nhân ái - Phụng sự vì sức khỏe cộng đồng", lấy chuyên môn y khoa và sự thấu hiểu người bệnh là nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động.

Nhân dịp khánh thành, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế cũng đã trao tặng Quỹ An sinh xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố Huế, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và cam kết đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo sức khỏe và an sinh cộng đồng.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế trao tặng Quỹ An sinh xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP. Huế nhân dịp khánh thành bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế hoạt động không chỉ mở rộng thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế tại Huế và khu vực miền Trung, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, góp phần khẳng định vai trò của Huế không chỉ là trung tâm văn hóa – di sản, mà còn là điểm đến y tế chất lượng cao của khu vực.



