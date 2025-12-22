Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Ngày 19-12-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và đơn vị thực hiện là Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao phòng thực hành giáo dục STEM tại trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đồng chí Thiều Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng lãnh đạo các Sở/Ban ngành tỉnh An Giang. Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; lãnh đạo Tổng công ty PV Drilling có đồng chí Mai Thế Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Công Đoàn - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban An sinh xã hội Tổng công ty.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đồng chí Lãnh đạo Petrovietnam và PV Drilling khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THCS – THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá

Phát biểu tại lễ khánh thành, đại diện Petrovietnam, đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn chúc mừng Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt dù mới thành lập được 10 năm nhưng đã có bảng vàng thành tích. Năm học 2023-2024, trường được công nhận đạt Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Chuẩn quốc gia mức độ 2, với nhiều học sinh đạt giải cao ở các cấp. Cơ sở vật chất của Nhà trường tương đối khang trang, nhưng một phòng STEM đạt chuẩn quốc tế vẫn là mong mỏi lớn để nâng tầm dạy và học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam phát biểu tại lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt

Xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, sáng kiến “STEM Innovation Petrovietnam” được Petrovietnam khởi xướng và cùng các đơn vị thành viên phối hợp với các địa phương triển khai chiến dịch thần tốc trong 100 ngày, xây dựng 100 phòng thực hành giáo dục STEM tại 34 tỉnh/thành trên cả nước. Mỗi phòng STEM được trang bị công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Robotics và các giải pháp chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả hoạt động học tập, thực hành STEM/STEAM cho giáo viên và học sinh.

Học sinh Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt tại phòng thực hành STEM

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp dân tộc, trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam với sứ mệnh “5 An”: An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng và An sinh xã hội. Theo đó, Petrovietnam đã cùng các đơn vị thành viên triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội về giáo dục trên khắp cả nước. Petrovietnam không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là đầu tàu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng ngành giáo dục trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ hạt nhân 100 phòng học STEM, Petrovietnam kỳ vọng mô hình này sẽ tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, đại học và viện nghiên cứu, góp phần ươm mầm nhân tài, thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa trách nhiệm xã hội vì tương lai đất nước.

Lãnh đạo Petrovietnam mong rằng, ngành giáo dục An Giang, trong đó nòng cốt là đội ngũ sư phạm nhà trường và học sinh sẽ phát huy tối đa công năng của các phòng thực hành giáo dục STEM để việc dạy và học hiệu quả hơn, thúc đẩy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0.

Phòng STEM Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt có diện tích gần 100 m2, đáp ứng đầy đủ thiết bị phòng thực hành giáo dục STEM quốc tế

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo ngành giáo dục An Giang đã cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm xã hội cùng sự đồng hành bền bỉ của Petrovietnam và PV Drilling đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Việc đầu tư các phòng giáo dục thực hành STEM không chỉ góp phần nâng cao điều kiện dạy và học của ngành giáo dục địa phương, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Petrovietnam và PV Drilling tặng Nhà trường bức ảnh giàn khoan

Đại diện nhà trường, Thầy Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn Petrovietnam và PV Drilling đã tài trợ xây dựng “STEM Innovation Petrovietnam” tại ngôi trường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đây là một việc làm rất ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự nghiệp trồng người của địa phương. Tập thể sư phạm Nhà trường cam kết tập huấn và bổ sung kiến thức mới để làm chủ thiết bị dạy học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng bài học, chủ đề, dự án STEM; tổ chức các hoạt động giáo dục STEM gắn với đổi mới sáng tạo, hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp 4.0. Nhà trường sẽ khai thác hiệu quả trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa giáo dục STEM với các trường ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo kế hoạch, sau lễ khánh thành phòng giáo dục thực hành STEM tại Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt phường Rạch Giá, PV Drilling sẽ hoàn thành thêm hai phòng STEM tại hai điểm trường trên địa bàn tỉnh An Giang trước ngày 31-12-2025 (gồm Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt), đúng với kế hoạch đã đề ra. Tổng giá trị 3 phòng STEM tại 3 điểm trường tỉnh An Giang là 10,5 tỉ đồng - do PV Drilling - đơn vị thành viên của Petrovietnam tài trợ và thực hiện.

Hình ảnh một số thiết bị và sản phẩm tại phòng giáo dục thực hành STEM Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang:

Học sinh thiết kế và in 3D (in ba chiều) các sản phẩm đầu tiên sau lễ khánh thành phòng STEM