Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2025 theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 18 điểm tùy ngành

STT Tên ngành đào tạo Mã ngành Điểm thi tốt nghiệp THPT Điểm học bạ THPT Điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TP HCM 1 Quản trị kinh doanh 7340101 15 18 600 2 Marketing 7340115 15 18 600 3 Kinh doanh thương mại 7340121 15 18 600 4 Thương mại điện tử 7340122 15 18 600 5 Quản trị nhân lực 7340404 16 18.8 640 6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 15 18 600 7 Kinh tế 7310101 15 18 600 8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 15 18 600 9 Công nghệ tài chính 7340205 15 18 600 10 Kế toán 7340301 15 18 600 11 Kiểm toán 7340302 15 18 600 12 Luật 7380101 15 18 600 13 Luật Kinh tế 7380107 15 18 600 14 Công nghệ sinh học 7420201 15 18 600 15 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 7520207 15 18 600 16 Kỹ thuật môi trường 7520320 15 18 600 17 Công nghệ thực phẩm 7540101 15 18 600 18 Kỹ thuật xây dựng 7580201 15 18 600 19 Khoa học máy tính 7480101 15 18 600 20 Công nghệ thông tin 7480201 15 18 600 21 Mạng máy tính và Truyền thông 7480102 15 18 600 22 Điều dưỡng 7720301 17 19.5 - 23 Ngôn ngữ Anh 7220201 15 18 600 24 Ngôn ngữ Pháp 7220203 15 18 600 25 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 15 18 600 Liên kết quốc tế NNTQ 26 Ngôn ngữ Nhật 7220209 15 18 600 27 Quan hệ quốc tế 7310206 15 18 600 28 Đông phương học 7310608 15 18 600 29 Trung Quốc học 7310612 15 18 600 30 Văn học 7229030 16.85 19.44 672 31 Xã hội học 7310301 15 18 600 32 Tâm lý học 7310401 15 18 600 33 Việt Nam học 7310630 15 18 600 34 Quan hệ công chúng 7320108 15 18 600 35 Truyền thông đa phương tiện 7320104 15 18 600 36 Du lịch 7810101 15 18 600 37 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 15 18 600 38 Quản trị khách sạn 7810201 15 18 600 39 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 15 18 600 40 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235 15 18 600 17 17 600 41 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 15 18 600 17 17 600 42 Thanh nhạc 7210205 18 18 - 43 Piano 7210208 18 18 -





Chính sách hỗ trợ học phí dành cho thí sinh nhập học

Trường Đại học Văn Hiến dành tặng nhiều chương trình hỗ trợ cho thí sinh khi đến nhập học từ ngày 23-8-2025 đến 27-8-2025.

Hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1: Góp phần chia sẻ áp lực tài chính cùng phụ huynh, giúp tân sinh viên an tâm bắt đầu hành trình đại học.

Tặng 1.000.000 đồng: Hỗ trợ chi phí di chuyển dành cho phụ huynh và thí sinh đến nhập học.

200 chuyến học tập trải nghiệm quốc tế: Khuyến khích sinh viên hội nhập toàn cầu, Đại học Văn Hiến dành tặng 200 suất học tập và trải nghiệm tại các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan thông qua chương trình quay số may mắn.

Tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế: Dành cho tân sinh viên và người thân, áp dụng đối với các bạn có tổng điểm đạt từ 26,5 điểm (theo bảng quy đổi).

Đại học Văn Hiến cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học và 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Hơn 5.000 phòng trọ, ký túc xá dành cho tân sinh viên

Trường Đại học Văn Hiến cũng đã tiến hành khảo sát và tổng hợp hơn 5.000 phòng trọ đáp ứng các tiêu chí về an toàn, sạch sẽ và vị trí gần các cơ sở đào tạo. Mục đích nhằm hỗ trợ phụ huynh và thí sinh ở xa có thêm lựa chọn và an tâm khi bắt đầu nhập học.

Trong quá trình làm thủ tục tại các cơ sở của trường, phụ huynh và thí sinh có nhu cầu sẽ được Ban Tư vấn cung cấp thông tin chi tiết và giới thiệu các địa chỉ phòng trọ, ký túc xá phù hợp.