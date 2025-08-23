Giáo dục - Cộng đồng
23/08/2025 10:51

Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Trường Đại học Văn Hiến (mã trường DVH) chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy cho 43 ngành đào tạo.

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2025 theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 18 điểm tùy ngành

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm học bạ THPT

Điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TP HCM

1

Quản trị kinh doanh

7340101

15

18

600

2

Marketing

7340115

15

18

600

3

Kinh doanh thương mại

7340121

15

18

600

4

Thương mại điện tử

7340122

15

18

600

5

Quản trị nhân lực

7340404

16

18.8

640

6

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

15

18

600

7

Kinh tế

7310101

15

18

600

8

Tài chính - Ngân hàng

7340201

15

18

600

9

Công nghệ tài chính

7340205

15

18

600

10

Kế toán

7340301

15

18

600

11

Kiểm toán

7340302

15

18

600

12

Luật

7380101

15

18

600

13

Luật Kinh tế

7380107

15

18

600

14

Công nghệ sinh học

7420201

15

18

600

15

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

7520207

15

18

600

16

Kỹ thuật môi trường

7520320

15

18

600

17

Công nghệ thực phẩm

7540101

15

18

600

18

Kỹ thuật xây dựng

7580201

15

18

600

19

Khoa học máy tính

7480101

15

18

600

20

Công nghệ thông tin

7480201

15

18

600

21

Mạng máy tính và Truyền thông

7480102

15

18

600

22

Điều dưỡng

7720301

17

19.5

-

23

Ngôn ngữ Anh

7220201

15

18

600

24

Ngôn ngữ Pháp

7220203

15

18

600

25

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

15

18

600

Liên kết quốc tế NNTQ

26

Ngôn ngữ Nhật

7220209

15

18

600

27

Quan hệ quốc tế

7310206

15

18

600

28

Đông phương học

7310608

15

18

600

29

Trung Quốc học

7310612

15

18

600

30

Văn học

7229030

16.85

19.44

672

31

Xã hội học

7310301

15

18

600

32

Tâm lý học

7310401

15

18

600

33

Việt Nam học

7310630

15

18

600

34

Quan hệ công chúng

7320108

15

18

600

35

Truyền thông đa phương tiện

7320104

15

18

600

36

Du lịch

7810101

15

18

600

37

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

15

18

600

38

Quản trị khách sạn

7810201

15

18

600

39

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

15

18

600

40

Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

7210235

15

18

600

17

17

600

41

Công nghệ điện ảnh, truyền hình

7210302

15

18

600

17

17

600

42

Thanh nhạc

7210205

18

18

-

43

Piano

7210208

18

18

-


Chính sách hỗ trợ học phí dành cho thí sinh nhập học

Trường Đại học Văn Hiến dành tặng nhiều chương trình hỗ trợ cho thí sinh khi đến nhập học từ ngày 23-8-2025 đến 27-8-2025.

  • Hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1: Góp phần chia sẻ áp lực tài chính cùng phụ huynh, giúp tân sinh viên an tâm bắt đầu hành trình đại học.
  • Tặng 1.000.000 đồng: Hỗ trợ chi phí di chuyển dành cho phụ huynh và thí sinh đến nhập học.
  • 200 chuyến học tập trải nghiệm quốc tế: Khuyến khích sinh viên hội nhập toàn cầu, Đại học Văn Hiến dành tặng 200 suất học tập và trải nghiệm tại các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan thông qua chương trình quay số may mắn.
  • Tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế: Dành cho tân sinh viên và người thân, áp dụng đối với các bạn có tổng điểm đạt từ 26,5 điểm (theo bảng quy đổi).

Đại học Văn Hiến cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học và 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Hơn 5.000 phòng trọ, ký túc xá dành cho tân sinh viên

Trường Đại học Văn Hiến cũng đã tiến hành khảo sát và tổng hợp hơn 5.000 phòng trọ đáp ứng các tiêu chí về an toàn, sạch sẽ và vị trí gần các cơ sở đào tạo. Mục đích nhằm hỗ trợ phụ huynh và thí sinh ở xa có thêm lựa chọn và an tâm khi bắt đầu nhập học.

Trong quá trình làm thủ tục tại các cơ sở của trường, phụ huynh và thí sinh có nhu cầu sẽ được Ban Tư vấn cung cấp thông tin chi tiết và giới thiệu các địa chỉ phòng trọ, ký túc xá phù hợp.

Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 - Ảnh 3.

Mai Anh
từ khóa : Trường đại học, điểm chuẩn đại học, điểm trúng tuyển, trúng tuyển đại học, Trường Đại học Văn Hiến
