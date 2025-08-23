Trường Đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2025 theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 18 điểm tùy ngành
STT
Tên ngành đào tạo
Mã ngành
Điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm học bạ THPT
Điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TP HCM
1
Quản trị kinh doanh
7340101
15
18
600
2
Marketing
7340115
15
18
600
3
Kinh doanh thương mại
7340121
15
18
600
4
Thương mại điện tử
7340122
15
18
600
5
Quản trị nhân lực
7340404
16
18.8
640
6
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605
15
18
600
7
Kinh tế
7310101
15
18
600
8
Tài chính - Ngân hàng
7340201
15
18
600
9
Công nghệ tài chính
7340205
15
18
600
10
Kế toán
7340301
15
18
600
11
Kiểm toán
7340302
15
18
600
12
Luật
7380101
15
18
600
13
Luật Kinh tế
7380107
15
18
600
14
Công nghệ sinh học
7420201
15
18
600
15
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
7520207
15
18
600
16
Kỹ thuật môi trường
7520320
15
18
600
17
Công nghệ thực phẩm
7540101
15
18
600
18
Kỹ thuật xây dựng
7580201
15
18
600
19
Khoa học máy tính
7480101
15
18
600
20
Công nghệ thông tin
7480201
15
18
600
21
Mạng máy tính và Truyền thông
7480102
15
18
600
22
Điều dưỡng
7720301
17
19.5
-
23
Ngôn ngữ Anh
7220201
15
18
600
24
Ngôn ngữ Pháp
7220203
15
18
600
25
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204
15
18
600
Liên kết quốc tế NNTQ
26
Ngôn ngữ Nhật
7220209
15
18
600
27
Quan hệ quốc tế
7310206
15
18
600
28
Đông phương học
7310608
15
18
600
29
Trung Quốc học
7310612
15
18
600
30
Văn học
7229030
16.85
19.44
672
31
Xã hội học
7310301
15
18
600
32
Tâm lý học
7310401
15
18
600
33
Việt Nam học
7310630
15
18
600
34
Quan hệ công chúng
7320108
15
18
600
35
Truyền thông đa phương tiện
7320104
15
18
600
36
Du lịch
7810101
15
18
600
37
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103
15
18
600
38
Quản trị khách sạn
7810201
15
18
600
39
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
7810202
15
18
600
40
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình
7210235
15
18
600
17
17
600
41
Công nghệ điện ảnh, truyền hình
7210302
15
18
600
17
17
600
42
Thanh nhạc
7210205
18
18
-
43
Piano
7210208
18
18
-
Chính sách hỗ trợ học phí dành cho thí sinh nhập học
Trường Đại học Văn Hiến dành tặng nhiều chương trình hỗ trợ cho thí sinh khi đến nhập học từ ngày 23-8-2025 đến 27-8-2025.
- Hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1: Góp phần chia sẻ áp lực tài chính cùng phụ huynh, giúp tân sinh viên an tâm bắt đầu hành trình đại học.
- Tặng 1.000.000 đồng: Hỗ trợ chi phí di chuyển dành cho phụ huynh và thí sinh đến nhập học.
- 200 chuyến học tập trải nghiệm quốc tế: Khuyến khích sinh viên hội nhập toàn cầu, Đại học Văn Hiến dành tặng 200 suất học tập và trải nghiệm tại các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan thông qua chương trình quay số may mắn.
- Tặng 3 thẻ bảo hiểm y tế: Dành cho tân sinh viên và người thân, áp dụng đối với các bạn có tổng điểm đạt từ 26,5 điểm (theo bảng quy đổi).
Đại học Văn Hiến cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học và 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
Hơn 5.000 phòng trọ, ký túc xá dành cho tân sinh viên
Trường Đại học Văn Hiến cũng đã tiến hành khảo sát và tổng hợp hơn 5.000 phòng trọ đáp ứng các tiêu chí về an toàn, sạch sẽ và vị trí gần các cơ sở đào tạo. Mục đích nhằm hỗ trợ phụ huynh và thí sinh ở xa có thêm lựa chọn và an tâm khi bắt đầu nhập học.
Trong quá trình làm thủ tục tại các cơ sở của trường, phụ huynh và thí sinh có nhu cầu sẽ được Ban Tư vấn cung cấp thông tin chi tiết và giới thiệu các địa chỉ phòng trọ, ký túc xá phù hợp.