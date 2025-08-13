Tổng lực đưa đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên về đích

Dự án đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Tính đến hết ngày 8-8-2025, dự án đã hoàn thành thi công bê -tông móng toàn bộ 468/468 vị trí cột; lắp dựng cột thép 306/468 vị trí cột, đạt 65,38%; rải và kéo dây 22/242 khoảng néo, đạt 9,09%; đang thực hiện kéo dây 23/242 khoảng néo. Công tác cung cấp vật tư, thiết bị đã hoàn thành 100%; hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ 468/468 vị trí móng và 196/242 khoảng néo, đạt 81%.

Huy động hàng ngàn công nhân, kỹ sư

Khối lượng thi công còn lại là rất lớn, trong khi thời gian thi công ngắn, địa hình đồi núi cao, hiểm trở, đường dốc, lầy, trơn trượt, cộng với thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt đan xen mưa lớn, giông sét, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, với cường độ thi công cao, tiến độ gấp rút, lực lượng nhân công của nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu của dự án...

Theo đó, EVN đã huy động bổ sung gần 1.000 cán bộ công nhân viên từ các đơn vị trong Tập đoàn. Quân khu 2 đã cử hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên của địa phương. Toàn lực lượng quyết tâm cao độ đưa dự án về đích đúng tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Để "chi viện" cho dự án trọng điểm, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã thành lập 15 tổ công tác với hơn 400 kỹ sư, công nhân từ tất cả các đội truyền tải điện trực thuộc. Ông Hoàng Xuân Khôi, Phó Giám đốc PTC, chia sẻ xác định rõ tính cấp bách và ý nghĩa chiến lược của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, PTC1 đã huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng phối hợp triển khai thi công dựng cột, kéo dây.

Trước khi tổ chức xuất quân tiếp sức cho Dự án đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên, lãnh đạo PTC1 đã gặp mặt, yêu cầu đội phải hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất với mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Cùng với PTC1, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã huy động 3 tổ đội gồm 72 cán bộ kỹ thuật, công nhân và lái xe tham gia thi công tại các vị trí 106, 111, 116 thuộc xã Minh Chuẩn, tỉnh Lào Cai. Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) cũng đã cử 3 tổ công tác với hơn 90 kỹ sư, công nhân đến hiện trường tại các vị trí 141, 142, 149 thuộc xã Minh Xuân, tỉnh Lào Cai.

Công nhân, kỹ sư “căng mình” giữa thời tiết nắng nóng thi công đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên

Phấn đấu hoàn thành trước ngày 19-8

Cuối tuần qua, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên. Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt".

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công (tháng 3-2025), Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực. Theo Thủ tướng, đến ngày 19-8-2025, dự án phải hoàn thành để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân; thành lập tổ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo triển khai dự án.

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành dự án" - Thủ tướng cương quyết.

Dự án có tổng vốn đầu tư 7.410 tỉ đồng Dự án đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên nhằm giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và dự phòng truyền tải điện nhập khẩu, bảo đảm mục tiêu cung ứng điện, an sinh xã hội các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỉ đồng, có tổng chiều dài khoảng 229,5 km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.





