TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ: 50 năm gắn liền với dòng chảy năng lượng quốc gia

Tọa lạc bên dòng sông Nhà Bè - Cửa ngõ quan trọng phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) là Kho xăng dầu trọng yếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Toàn cảnh Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Dấu mốc lịch sử

Cách đây 50 năm, sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, cùng với thắng lợi vĩ đại của đất nước, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được thành lập trên cơ sở vật chất của 03 hãng xăng dầu Esso, Shell và Cantex, mở ra một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển Ngành xăng dầu Việt nam những ngày đầu giải phóng, Tổng kho được tiếp quản bởi cơ quan Vật tư Miền Nam để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Ngày 22-8-1975, Tổng cục Vật tư ra Quyết định thành lập Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và đến ngày 17-9-1975, Tổng kho chính thức trực thuộc Công ty xăng dầu Khu vực II, mở ra hành trình phát triển bền vững và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những ngày đầu tiếp quản, công việc chồng chất, kho tàng, bến bãi ngổn ngang. Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao từ Ủy ban Quân quản, CBCNV Tổng kho ngày ấy đã quán triệt tinh thần chỉ đạo là xác định vai trò tự lực - tự quản. Chỉ với 3 ngày sau khi nhận bàn giao, những cán bộ tiếp quản đã vạch kế hoạch tiếp nhận tàu dầu Nakhodka của Liên Xô với số lượng 20.000 m³ Xăng và Dầu Diesel quý giá, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chuyến hàng đầu tiên đối với CBCNV Tổng kho có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là sự chuẩn bị vất vả, là khẳng định nghị lực và trình độ nắm bắt, thao tác công nghệ - Đây chính là thành công bước đầu mở màn cho việc tiếp nhận đầy đủ, an toàn gần 100 chuyến tàu với gần 1 triệu tấn hàng hóa các loại trong năm 1975 và xa hơn nữa là an toàn tuyệt đối kho cảng trong suốt 50 năm qua.

Bồn bể Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè những năm 1980

Với vị trí chiến lược, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đóng vai trò đầu mới tiếp nhận, bảo quản và phân phối xăng dầu cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Từ mốc sản lượng gần 1 triệu m3-tấn năm 1975, đến nay sản lượng nhập xuất qua kho đã tăng gấp hơn 6 lần, đạt gần 6,5 triệu m3-tấn.

"Đó là sự khởi đầu đầy gian khó nhưng chứa đựng niềm tự hào lớn lao của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Tổng kho" - Lãnh đạo Tổng kho nhớ lại.





Hệ thống công nghệ bồn bể Tổng kho

Hiện đại hóa - Bước chuyển mình mạnh mẽ

Khi mới thành lập, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè chỉ có sức chứa 258.000 m³, 831 cán bộ công nhân viên cùng hệ thống công nghệ còn lạc hậu, vận hành thủ công. Đến nay, sức chứa tăng lên 730.000 m3 với 69 bồn chứa, 9 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 40.000 DWT; Hệ thống bến xuất bộ hiện đại với 17 giàn xuất, năng lực xuất hơn 800 xe/ngày-đêm, 385 người lao động - Minh chứng cho quá trình hiện đại hóa và ứng dụng hiệu quả công nghệ tiên tiến của Tổng kho.

Hệ thống bồn bể, công nghệ hiện đại

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Khu vực II chú trọng đầu tư, tiên phong áp dụng các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ, từ chương trình quản lý đơn hàng trực tuyến, tự động hóa xuất hàng, tự động hóa nhà bơm, kết nối chương trình SAP-ERP, hệ thống đo bồn tự động, xuất hàng bằng thẻ định danh, thiết bị chống tràn, tiếp địa điện tử, đến hệ thống phối trộn xăng sinh học E5-E10 cùng trang thiết bị PCCC hiện đại… Tiên phong áp dụng các hệ thống quản lý quốc tế về chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (QHSE). Bên cạnh đó, hệ thống đường ống nội bộ, hệ thống bơm hút - nạp xuất… cũng được nâng cấp đầu tư toàn diện, tạo thành một chuỗi vận hành khép kín, an toàn và hiệu quả.

Khung cảnh xuất xăng dầu đường bộ ban đêm tại Tổng kho

Giữ vững an toàn - Bảo vệ môi trường

Là mục tiêu bảo vệ trọng điểm quốc gia, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được lực lượng Cảnh sát vũ trang canh gác 24/24h. Mỗi năm, đơn vị kiểm soát an toàn cho hơn 5.300 lượt tàu-xà lan cập cầu cảng, 150.000 lượt phương tiện vào nhận xăng dầu và gần 60.000 lượt người ra vào làm việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng, với trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống phao quây dầu, máy bơm thu hồi cùng hệ thống cây xanh phủ rộng, tạo cảnh quan không gian xanh - sạch - đẹp.

Xây dựng con người - Lan tỏa giá trị cộng đồng

Đi cùng sự phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật là sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân viên Tổng kho. Qua các thời kỳ, nhiều thế hệ đã miệt mài cống hiến, mang đến sự vững mạnh cho thương hiệu Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn nói riêng.

Từ 07 đảng viên ban đầu - đến nay Đảng bộ bộ phận Tổng kho có 168 đảng viên, 9 chi bộ, nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc. Các phong trào Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh duy trì hoạt động sôi nổi.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè không chỉ phục vụ sản xuất - kinh doanh, mà còn luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè xanh – sạch – đẹp

Thành tựu đáng tự hào



Trong 50 năm, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã vinh dự đón nhận:



- Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba;



- Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;



- Huân chương Chiến công hạng Ba;



- Và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với mục tiêu "An toàn - Chất lượng - Hiệu quả" và mẫu hình người lao động Petrolimex "Tri thức - Trách nhiệm - Văn minh" đã trở thành truyền thống quý báu, được tiếp nối từ lớp người đi trước đến thế hệ trẻ hôm nay. Nhiều cá nhân, tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND TP. Hồ Chí Minh và Giấy khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Khu vực II.

Hướng tới tương lai

Bước vào giai đoạn mới, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động; Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hiện đại hóa toàn phần; Gia tăng sản lượng qua kho hàng năm; Quản trị chi phí hiệu quả; Phát triển dịch vụ gắn với hạ tầng hiện đại; Nâng cao thu nhập, đời sống và năng lực người lao động.

"Nửa thế kỷ đã qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã viết nên trang vàng truyền thống, nhưng phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn lao. Chúng tôi cam kết giữ vững vị thế ‘trái tim năng lượng’ của khu vực phía Nam và cả nước" - Lãnh đạo Tổng kho khẳng định.

50 năm - một hành trình đáng tự hào, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè không chỉ là niềm tự hào của Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn nói riêng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội lực của Ngành Xăng dầu Việt Nam. Trong giai đoạn mới, Tổng kho tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm năng lượng trọng điểm phía Nam, đồng thời vươn mình theo hướng hiện đại - an toàn - xanh và phát triển bền vững - "để tiến xa hơn".