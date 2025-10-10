Tổng Giám đốc Amway Việt Nam nhận Giải Doanh nhân xuất sắc châu Á 2025

Giải thưởng uy tín do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh những nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh đổi mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên - Giám đốc Kinh doanh và Huấn luyện Toàn quốc thay mặt Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Với chủ đề "Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai", Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ghi nhận các doanh nhân, doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy phát triển bền vững, góp phần kiến tạo nền kinh tế thịnh vượng. Năm nay, hội đồng xét chọn đã đánh giá hơn 300 hồ sơ từ 16 quốc gia để chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất.

Gắn bó gần 20 năm với Amway Việt Nam, ông Huỳnh Thiên Triều được xem là người dẫn dắt doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 thị trường có doanh thu lớn nhất toàn cầu của Tập đoàn Amway. Dưới sự lãnh đạo của ông, Amway Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số, sở hữu hơn 80 giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, trong đó có 09 giải Rồng Vàng, 06 danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất châu Á và nhiều bằng khen của Bộ Y tế.

Không chỉ thành công trong kinh doanh, ông Triều còn là người khởi xướng hàng loạt hoạt động cộng đồng ý nghĩa như chương trình Nutrilite Power of 5 hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, hay chuỗi Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ phối hợp cùng Báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 175 và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Huỳnh Thiên Triều chia sẻ: "Giải thưởng này là minh chứng cho hành trình Amway Việt Nam kiên định đặt con người và phát triển bền vững làm trọng tâm. Thành quả không chỉ của cá nhân tôi mà của cả tập thể luôn đổi mới, thích ứng và tạo giá trị cho cộng đồng"



