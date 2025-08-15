Doanh nghiệp
15/08/2025 17:01

Amway Việt Nam 6 năm liền vào Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Ngày 15-8, Amway Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng “HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” do tạp chí HR Asia bình chọn.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp giữ vững danh hiệu này, ghi dấu nỗ lực không ngừng trong xây dựng môi trường làm việc tích cực, lấy con người làm trọng tâm.

Chủ đề năm nay "Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ" tôn vinh các tổ chức quản lý hiệu quả sự đa dạng thế hệ và khuyến khích mọi cá nhân phát huy tiềm năng. Trong hơn 700 doanh nghiệp tham gia với 14.000 nhân viên khảo sát, Amway Việt Nam đạt điểm số ấn tượng: 4,45 điểm CORE (văn hóa – chiến lược), 4,61 điểm SELF (trải nghiệm nhân viên) và 4,69 điểm GROUP (gắn kết đội nhóm).

Amway Việt Nam 6 năm liền vào Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”- Ảnh 1.

Amway Việt Nam được vinh danh tại "HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025"

Amway hiện có 65% lao động là nữ, 80% nữ giới giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, cùng đội ngũ trải rộng các thế hệ Gen X, Y, Z. Doanh nghiệp duy trì nhiều kênh lắng nghe tiếng nói nhân viên như "Ask Me Anything", khảo sát định kỳ và kênh phản ánh bảo mật EthicsPoint.

Bên cạnh chính sách đãi ngộ, Amway đầu tư mạnh vào phát triển nhân sự với Cổng thông tin học tập đa nền tảng, Lễ hội Học tập, các khóa đào tạo lãnh đạo khu vực APAC. Các hoạt động gắn kết nổi bật gồm du lịch toàn công ty ở Hàn Quốc, Singapore – Malaysia, Trung Quốc; chương trình "Better, Healthier You" với bóng đá, yoga, chạy bộ, Health Talk…

Amway Việt Nam 6 năm liền vào Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”- Ảnh 2.

Khảo sát tháng 4-2025 cho thấy chỉ số gắn kết doanh nghiệp tại Amway đạt 94%, mức hài lòng với môi trường làm việc và cơ hội phát triển đều trên 90%.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam khẳng định: "Giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, bền vững và tràn đầy cơ hội cho mọi thế hệ."

M. Huy
từ khóa : Amway Việt Nam, Nơi làm việc tốt nhất, Môi trường làm việc, chính sách đãi ngộ
