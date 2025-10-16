Thông tin nhanh
16/10/2025 09:40

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025



SAWACO tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật 2025, lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, thúc đẩy chuyển đổi số trong tuyên truyền.

Nhằm hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 9.11" và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 26-8-2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025.

Hội thi Tìm hiểu pháp luật là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, hướng tới xây dựng văn hóa pháp luật trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, tinh thần thượng tôn pháp luật và kỹ năng vận dụng các quy định trong công tác của cán bộ, công nhân viên toàn Tổng Công ty.

Nội dung Hội thi phong phú, cập nhật các quy định pháp luật mới như: Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp 2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, Luật Tài nguyên nước 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, cùng các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Tổng Công ty.

Vòng loại Hội thi đã được Tổng Công ty tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, diễn ra trong 2 ngày 29-9-2025 và 30-9-2025 với 1977 lượt dự thi và 1380 thí sinh tham gia dự thi.

Thông qua Hội thi, Tổng Công ty kỳ vọng lan tỏa tinh thần "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật", góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng chủ đề năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh.


Hoàng Lộc
từ khóa : chuyển đổi số, giáo dục pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số
