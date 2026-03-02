Tháng 3, Bà Nà chào đón người dân miền Trung - Tây Nguyên du xuân, thưởng ngoạn lễ hội hoa Tulip

Với mức giá cáp treo năm nay ưu đãi sâu – chỉ 400 ngàn đồng, Bà Nà mong muốn dành tặng người miền Trung – Tây Nguyên một hành trình du xuân giá trị, thưởng ngoạn lễ hội tulip quy mô lớn cùng vô số trải nghiệm mới mẻ để có một sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới.

Bà Nà sẵn sàng chào đón người dân miền Trung - Tây Nguyên ghé thăm và trải nghiệm những công trình và dịch đẳng cấp

Đến với Sun World Ba Na Hills dịp này, những vị khách đến từ miền Trung Tây Nguyên sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội hoa tulip ngợp ngời, rực rỡ. Năm nay, Lễ hội hoa Tulip được triển khai quy mô lớn với một triệu bông tưng bừng khoe sắc trải dài từ khu vực quảng trường trung tâm kết nối với Làng Pháp cổ kính, Lâu đài Mặt Trăng nguy nga đến Quảng trường Nhật Thực. Tất cả biến Bà Nà trở thành "xứ sở Hà Lan" thu nhỏ trên đỉnh Núi Chúa.

Những thảm hoa Tulip đa sắc màu thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục, Sun World Ba Na Hills những ngày đầu xuân còn là tâm điểm của những hoạt động giải trí và văn hóa đặc sắc. Du khách sẽ được thưởng thức những show diễn đẳng cấp quốc tế như "Solar Warrior" với sự góp mặt của những chiến binh đầy uy lực; "After Glow" đầy cảm xúc, nơi các nghệ sĩ đa quốc gia trình diễn những vũ điệu mê hoặc tại Beer Plaza hay bản tình ca lãng mạn giữa đỉnh mây "Love in the sky" qua ngôn ngữ nghệ thuật mang phong cách vintage rực rỡ.

Show diễn "After Glow" lôi cuốn, ly kỳ.

Bản tình ca lãng mạn giữa đỉnh mây “Love in the sky”.

Một điểm dừng chân mới du khách không thể bỏ qua trong hành trình năm nay chính là Không gian trưng bày nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam tọa lạc tại Ga Hội An 2- nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống sống động và đầy cảm xúc. Không dừng lại ở đó, niềm vui còn được kéo dài khi du khách có thể thỏa sức giải trí với thế giới trò chơi phong phú trong nhà và ngoài trời, tạo nên một hành trình đa trải nghiệm hấp dẫn từ chân núi đến đỉnh núi.

Đối với những du khách mong muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và cầu an trong dịp năm mới, Sun World Ba Na Hills cũng là điểm hẹn lý tưởng để tìm về những giá trị tâm linh linh thiêng tại quần thể kiến trúc trên đỉnh núi Chúa. Du khách có thể dành riêng một buổi sáng thanh tịnh để chiêm bái tượng Phật Thích Ca uy nghi tại chùa Linh Ứng hay dạo bước an yên nơi Linh Phong Thiền Tự và đền Lĩnh Chúa Linh Từ… giúp mỗi người tái tạo năng lượng và cầu mong bình an cho gia đình trong những ngày đầu xuân. Ngoài ra, những công trình kiến trúc siêu thực tại Bà Nà như: Cầu Vàng, Thác Thần Mặt Trời với những bức tượng đồng tinh xảo hay Quảng trường Nhật Thực cũng là những điểm check-in không thể bỏ lỡ để ghi lại những kỷ niệm đẹp bên người thân.

Quảng trường Nhật Thực là những điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Bà Nà.

Dịp tháng 3 năm nay, Sun World Ba Na Hills dành tặng riêng người dân miền Trung – Tây Nguyên chính sách ưu đãi sâu chưa từng có với giá vé cáp treo tri ân chỉ còn 400.000 đồng đối với người lớn và 300.000 đồng đối với trẻ em (từ 1m-1,4m), người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên). Theo đó, từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2026, du khách có hộ khẩu thường trú tại 11 tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn này.

Điểm đột phá của chương trình năm nay chính là sự thay đổi hoàn toàn về tư duy phục vụ khi tấm vé tri ân không còn giới hạn sử dụng trong một ngày duy nhất. Giờ đây, với tấm vé ưu đãi chỉ 400 ngàn đồng, người dân miền Trung – Tây Nguyên có cơ hội khám phá, trải nghiệm thế giới cổ tích Bà Nà trong suốt 3 ngày liên tiếp với số lượt lên xuống cáp treo không giới hạn. Đặc quyền này thực sự đã gỡ bỏ hoàn toàn áp lực phải "đi cho hết" trong một ngày, giúp du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và người già, có thể thong thả tận hưởng từng khoảnh khắc, chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp.

Du khách trải nghiệm máng trượt khi vui chơi tại Bà Nà.

Chia sẻ về chương trình này, ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills bày tỏ: "Với chúng tôi, người dân miền Trung – Tây Nguyên không chỉ là khách hàng, mà là những người thân, là người bạn đã đồng hành cùng Sun Group và Sun World Ba Na Hills đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên kỳ quan này. Chương trình tri ân dành cho người dân miền Trung – Tây Nguyên không đơn thuần là một chính sách ưu đãi về giá, mà là nỗ lực của chúng tôi để trao tặng du khách cơ hội trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp tại Bà Nà Hills. Chúng tôi mong muốn mỗi người dân miền Trung -Tây Nguyên không chỉ được được thụ hưởng dịch vụ đẳng cấp, thưởng ngoạn vẻ đẹp ngoạn mục của đỉnh Núi Chúa mà còn coi Bà Nà là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi dịp tháng 3 về".

Những du khách mê mẩn vườn hoa Tulip.

Để chuyến đi thêm phần trọn vẹn và tối ưu về mặt chi phí, dịp này, Sun World Ba Na Hills còn mang đến gói "Combo 3 trong 1" vô cùng hấp dẫn. Gói này bao gồm vé cáp treo, buffet trưa đẳng cấp với thực đơn phong phú và quyền lợi tham quan trong 3 ngày liên tiếp. Mức giá combo được áp dụng là 700.000 đồng đối với người lớn, 600.000 đồng đối với người cao tuổi và 500.000 đồng đối với trẻ em. Đây thực sự là một lựa chọn thông minh để du khách có thể thảnh thơi thưởng thức ẩm thực giữa không gian sang trọng của các nhà hàng trên đỉnh Bà Nà mà vẫn đảm bảo ngân sách tiết kiệm nhất cho cả gia đình.