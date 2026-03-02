VPBank MWG Mastercard: Khi chi tiêu cho công nghệ trở thành thói quen tài chính của người trẻ

VPBank và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) hợp tác ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard phản ánh xu hướng kết nối tài chính với hành vi mua sắm thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ điện tử - tiêu dùng.

Chi tiêu công nghệ: Từ nhu cầu phát sinh đến thói quen thường xuyên

Với nhiều người trẻ sống tại đô thị, việc mua sắm các thiết bị điện tử hay sản phẩm công nghệ không còn là quyết định mang tính "đột xuất", mà đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày. Một chiếc điện thoại mới để phục vụ công việc, tai nghe không dây tiện nghe gọi mỗi khi di chuyển, hay nâng cấp laptop khi nhu cầu làm việc thay đổi - những khoản chi này xuất hiện đều đặn hơn trước và thường gắn với các chuỗi bán lẻ lớn, nơi người tiêu dùng đã quen thuộc về chất lượng và dịch vụ.

Anh Tuấn Minh, một nhân viên văn phòng sống tại TP HCM, chia sẻ rằng anh thường ghé Thế Giới Di Động hoặc Điện Máy Xanh mỗi khi cần mua sắm thiết bị mới, từ đồ cá nhân đến sản phẩm cho gia đình. "Mua ở hệ thống lớn thì yên tâm về chất lượng và giá cả, cùng dịch vụ hậu mãi. Duy chỉ phải tính đến cách thanh toán vì mỗi lần mua là vài triệu đến vài chục triệu. Nên phải nghĩ xem thanh toán sao cho vừa tiện, vừa có lợi về lâu dài", anh Minh nói.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp tài chính gắn liền với hành vi mua sắm đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Không chỉ dừng lại ở việc thanh toán không tiền mặt, thẻ tín dụng dần được nhìn nhận như một công cụ quản lý chi tiêu, giúp người dùng chủ động hơn với các khoản mua sắm định kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử - tiêu dùng.

Sự kết hợp giữa ngân hàng và bán lẻ trong bức tranh tiêu dùng hiện đại

Việc VPBank hợp tác cùng DMX - doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bán lẻ điện tử và tiêu dùng với hàng chục triệu khách hàng hội viên được xem là bước đi chiến lược nhằm tận dụng thế mạnh của cả hai bên. Trong khi DMX sở hữu mạng lưới bán lẻ rộng khắp và tệp khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ, VPBank lại có kinh nghiệm triển khai các dòng thẻ đồng thương hiệu với nhiều đối tác lớn trên thị trường.

Thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard được giới thiệu trong bối cảnh đó, hướng đến nhóm khách hàng coi trọng sự tiện lợi, tốc độ và tính rõ ràng trong chi tiêu. Bên cạnh đó, với khẩu hiệu "Quẹt thẻ đi! Thật mê ly", VPBank và DMX muốn truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng cho lối sống thời thượng đầy phong cách của cộng đồng ngày nay, đồng thời mỗi lần dùng tấm thẻ là ngay lập tức nhận được ưu đãi, thông điệp "Bật năng lượng, sạc niềm vui" chính là năng lượng tích cực mà tấm thẻ mang tới khi đồng hành cùng khách hàng. Cụ thể, thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard cho phép người dùng thanh toán linh hoạt tại chuỗi cửa hàng của DMX gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Topzone, AVAKids, nhà thuốc An Khang… đồng thời hưởng các chính sách hoàn tiền được thiết kế phù hợp với thói quen mua sắm điện tử và tiêu dùng.

Chị Hoài Anh, một giáo viên trẻ tại Hà Nội, cho biết chị thường xuyên mua sắm đồ gia dụng và thiết bị công nghệ cho gia đình trẻ của mình. "Có những khoản mua không quá lớn nhưng lặp lại nhiều lần trong năm. Nếu mỗi lần chi tiêu đều được hoàn tiền hay tích điểm thì cộng dồn lại cũng là một khoản đáng kể", chị Hoài Anh nhận xét. Với chị, việc sử dụng thẻ tín dụng gắn với hệ sinh thái bán lẻ quen thuộc giúp việc chi tiêu trở nên chủ động và dễ kiểm soát hơn.

Chủ thẻ VPBank MWG Mastercard được hoàn tiền với mọi chi tiêu, trong đó mức hoàn tiền 10% áp dụng cho các giao dịch tại hệ sinh thái DMX bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, Avakid, Nhà thuốc An Khang, Topzone với hạn mức hoàn tiền tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê. Bên cạnh đó, các giao dịch chi tiêu cho thời trang và ăn uống cũng được hưởng mức hoàn tiền là 4% tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê, cùng mức hoàn tiền 0,1% không giới hạn cho các chi tiêu khác khi đáp ứng điều kiện doanh số.

Ngoài ra, Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard là thẻ lần đầu tiên tại VPBank sẽ được quà chào mừng lên đến 500.000 đồng từ VPBank và DMX.

Từ ưu đãi ngắn hạn đến trải nghiệm sử dụng dài hạn

Bên cạnh các chương trình hoàn tiền và ưu đãi chào mừng trong giai đoạn đầu sử dụng, VPBank MWG Mastercard còn hướng đến việc xây dựng trải nghiệm dài hạn cho chủ thẻ. Người dùng có thể tích điểm thông qua ứng dụng quà tặng của VPBank, đồng thời tiếp cận các chương trình ưu đãi theo mùa vụ, gắn với các dịp mua sắm cao điểm trong năm.

Theo đại diện VPBank, trong thời gian tới, ngân hàng và MWG sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn mua sắm và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Việc cá nhân hóa trải nghiệm, từ ưu đãi đến cách tiếp cận khách hàng, được xem là một trong những trọng tâm để sản phẩm duy trì sức hút lâu dài.

Ở góc độ người dùng, điều này đồng nghĩa với việc thẻ tín dụng không chỉ xuất hiện trong những đợt khuyến mại ngắn hạn, mà dần trở thành một phần trong thói quen chi tiêu hằng ngày. Khi các giao dịch mua sắm công nghệ, tiêu dùng được gắn với những lợi ích rõ ràng và dễ hiểu, người dùng có xu hướng duy trì sử dụng thẻ như một công cụ tài chính quen thuộc.

Trong bối cảnh tiêu dùng hiện đại, nơi công nghệ và tài chính ngày càng đan xen, sự ra đời của thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard cho thấy xu hướng các ngân hàng đang dịch chuyển từ cung cấp sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng giải pháp gắn liền với đời sống. Với nhóm khách hàng trẻ, năng động và yêu công nghệ, những sản phẩm như vậy được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen chi tiêu thông minh và bền vững hơn trong dài hạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website: https://mwgcard.vpbank.com.vn/