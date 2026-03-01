Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại đơn vị bầu cử số 12, TP HCM, với sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.

Việc được giới thiệu ứng cử không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của cá nhân ông Nguyễn Thanh Tùng, mà còn thể hiện niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong nền kinh tế.

Trên cương vị người đứng đầu một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, ông Tùng luôn gắn hoạt động sản xuất - kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao bảng tượng trưng kinh phí 100 tỉ đồng ủng hộ Chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi"

Hôm 5-2, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 01, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng được 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí giới thiệu đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử.

Trước đó, ngày 16-1, ông Nguyễn Thanh Tùng cũng được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Gắn bó gần 30 năm với Vietcombank, ông Tùng trưởng thành từ cán bộ tín dụng, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng như Chánh Văn phòng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc trước khi được tín nhiệm giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Quá trình công tác liên tục, toàn diện qua nhiều lĩnh vực giúp đồng chí tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phong phú, am hiểu sâu sắc hoạt động ngân hàng và có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tại TP HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Vietcombank nhiều năm qua luôn giữ vai trò ngân hàng chủ lực trong cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, tài trợ giáo dục - y tế và đồng hành cùng các sự kiện văn hóa lớn của thành phố. Những đóng góp đó góp phần củng cố nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12, TP HCM tiếp tục khẳng định uy tín, trách nhiệm và sự tin tưởng của cử tri đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, cũng như đối với Vietcombank trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đơn vị bầu cử số 12 TP HCM gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.



