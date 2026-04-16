Thọ Phát nâng cấp bánh giò: Nhân đầy đặn, vị truyền thống, giải bài toán kinh tế cho người bận rộn

Sự nâng cấp thiết thực: Đầy đặn hơn, dinh dưỡng hơn

Trong bối cảnh vật giá leo thang, việc tìm kiếm một bữa ăn nhanh gọn, an toàn mà vẫn đảm bảo tiêu chí kinh tế luôn là trăn trở của nhiều gia đình và người lao động bận rộn. Nắm bắt tâm lý đó, Thọ Phát đã có bước đi đầy thực tế.

Bánh giò từ lâu đã là món ăn sáng hay bữa xế quen thuộc của người Việt. Lớp bột gạo tẻ mềm mịn tan trong miệng, hòa quyện cùng vị đậm đà của nhân thịt băm, nấm mèo và vị bùi béo của trứng cút tạo nên sức hấp dẫn khó chối từ. Tuy nhiên, với những người lao động cần nhiều năng lượng hay các bạn học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, một chiếc bánh giò truyền thống đôi khi mang lại cảm giác "chưa đủ đô".

Hiểu được nhu cầu về một bữa ăn chất lượng hơn, Thọ Phát đã quyết định nâng cấp chiếc Bánh giò khay thế hệ mới. Cụ thể, trọng lượng bánh được tăng từ 150g lên mức 160g. Đáng chú ý, phần trọng lượng tăng thêm này được nhà sản xuất tập trung hoàn toàn vào việc bổ sung lượng nhân trong bánh giúp bữa ăn no hơn, dinh dưỡng hơn . Sự điều chỉnh tinh tế này giúp tổng thể chiếc bánh trở nên đầy đặn hơn, mang lại cảm giác no lâu, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào hơn cho một ngày dài làm việc hay học tập căng thẳng.

Không chỉ "tốt gỗ", sản phẩm còn giữ trọn vẹn "linh hồn" của phiên bản truyền thống. Dù khoác lên mình chiếc áo mới là khay nhựa hiện đại, nhưng hương vị bánh giò quen thuộc của Thọ Phát vẫn được giữ gìn tuyệt đối. Từng nguyên liệu tươi sạch được tuyển chọn kỹ lưỡng, tẩm ướp đậm đà, mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn, đánh thức ký ức ẩm thực thân thương của mọi thế hệ.

Giải bài toán kinh tế và tiện ích cho nếp sống hiện đại

Bên cạnh những thay đổi về chất lượng, Bánh giò khay Thọ Phát còn ghi điểm tuyệt đối nhờ giải quyết triệt để bài toán kinh tế và thời gian cho người nội trợ.

Với thiết kế khay nhựa vuông vức, kín kẽ, kết hợp cùng công nghệ chuỗi cung ứng lạnh (Cold chain), sản phẩm có thể được bảo quản tươi ngon trong ngăn mát tủ lạnh lên đến 30 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc các gia đình có thể dễ dàng mua để tích trữ, tiết kiệm tối đa thời gian đi chợ hằng ngày.

Đặc biệt, cách sử dụng sản phẩm cũng vô cùng dễ dàng và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khay bao bì được làm từ chất liệu nhựa an toàn khi tiếp xúc thực phẩm, đạt chuẩn BPA Free. Người dùng chỉ cần bảo quản trong tủ mát, khi cần ăn thì cho trực tiếp bánh (vẫn để trong khay) vào nồi hấp hoặc tủ hấp chuyên dụng. Hơi nước nóng từ nồi hấp không chỉ làm chín đều, giúp vỏ bánh giữ được độ ẩm, mềm mướt đặc trưng mà còn lan tỏa mùi thơm đánh thức mọi giác quan. Một bữa ăn nóng hổi, vệ sinh và tươm tất giờ đây chỉ mất một chút thời gian chuẩn bị.

Trực tiếp kiểm chứng chất lượng với chuỗi hoạt động dùng thử quy mô lớn

Để người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sự tiện lợi và hương vị nâng cấp của dòng sản phẩm mới, Thọ Phát chính thức khởi động chuỗi hoạt động Sampling (ăn thử miễn phí) quy mô lớn trong tháng 4, 5/2026.

Hoạt động trải nghiệm sẽ được phủ sóng rộng rãi tại các hệ thống siêu thị bán lẻ hàng đầu trên toàn quốc, bao gồm GO!, Mega Market, Lotte, Bách Hóa Xanh, Coop Mart. Đến với các gian hàng của Thọ Phát, khách hàng không chỉ được tận mắt quan sát bao bì đóng gói hiện đại, an toàn mà còn được thưởng thức trực tiếp những chiếc bánh giò vừa được hấp nóng hổi ngay tại quầy.

Đây là cơ hội tuyệt vời để các bà nội trợ, giới văn phòng và người lao động tự mình đánh giá độ ngon của Bánh Giò Khay Thọ Phát, trải nghiệm sự tiện dụng và tìm ra "chân ái" cho bữa ăn gia đình. Hãy ghé ngay các siêu thị GO!, Mega Market, Lotte, Bách Hóa Xanh, Coop Mart gần nhất vào dịp cuối tuần này để không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức "siêu phẩm" Bánh giò khay Thọ Phát!