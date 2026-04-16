Sản phẩm
16/04/2026 08:00

Thọ Phát nâng cấp bánh giò: Nhân đầy đặn, vị truyền thống, giải bài toán kinh tế cho người bận rộn

In bài viết

Thọ Phát chính thức tung ra dòng Bánh giò khay với trọng lượng 160g, tăng lượng nhân thịt nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống 40 năm.

Sự nâng cấp thiết thực: Đầy đặn hơn, dinh dưỡng hơn

Trong bối cảnh vật giá leo thang, việc tìm kiếm một bữa ăn nhanh gọn, an toàn mà vẫn đảm bảo tiêu chí kinh tế luôn là trăn trở của nhiều gia đình và người lao động bận rộn. Nắm bắt tâm lý đó, Thọ Phát đã có bước đi đầy thực tế.

Bánh giò từ lâu đã là món ăn sáng hay bữa xế quen thuộc của người Việt. Lớp bột gạo tẻ mềm mịn tan trong miệng, hòa quyện cùng vị đậm đà của nhân thịt băm, nấm mèo và vị bùi béo của trứng cút tạo nên sức hấp dẫn khó chối từ. Tuy nhiên, với những người lao động cần nhiều năng lượng hay các bạn học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, một chiếc bánh giò truyền thống đôi khi mang lại cảm giác "chưa đủ đô".

Hiểu được nhu cầu về một bữa ăn chất lượng hơn, Thọ Phát đã quyết định nâng cấp chiếc Bánh giò khay thế hệ mới. Cụ thể, trọng lượng bánh được tăng từ 150g lên mức 160g. Đáng chú ý, phần trọng lượng tăng thêm này được nhà sản xuất tập trung hoàn toàn vào việc bổ sung lượng nhân trong bánh giúp bữa ăn no hơn, dinh dưỡng hơn . Sự điều chỉnh tinh tế này giúp tổng thể chiếc bánh trở nên đầy đặn hơn, mang lại cảm giác no lâu, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào hơn cho một ngày dài làm việc hay học tập căng thẳng.

Không chỉ "tốt gỗ", sản phẩm còn giữ trọn vẹn "linh hồn" của phiên bản truyền thống. Dù khoác lên mình chiếc áo mới là khay nhựa hiện đại, nhưng hương vị bánh giò quen thuộc của Thọ Phát vẫn được giữ gìn tuyệt đối. Từng nguyên liệu tươi sạch được tuyển chọn kỹ lưỡng, tẩm ướp đậm đà, mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn, đánh thức ký ức ẩm thực thân thương của mọi thế hệ.

Giải bài toán kinh tế và tiện ích cho nếp sống hiện đại

Bên cạnh những thay đổi về chất lượng, Bánh giò khay Thọ Phát còn ghi điểm tuyệt đối nhờ giải quyết triệt để bài toán kinh tế và thời gian cho người nội trợ.

Với thiết kế khay nhựa vuông vức, kín kẽ, kết hợp cùng công nghệ chuỗi cung ứng lạnh (Cold chain), sản phẩm có thể được bảo quản tươi ngon trong ngăn mát tủ lạnh lên đến 30 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc các gia đình có thể dễ dàng mua để tích trữ, tiết kiệm tối đa thời gian đi chợ hằng ngày.

Đặc biệt, cách sử dụng sản phẩm cũng vô cùng dễ dàng và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khay bao bì được làm từ chất liệu nhựa an toàn khi tiếp xúc thực phẩm, đạt chuẩn BPA Free. Người dùng chỉ cần bảo quản trong tủ mát, khi cần ăn thì cho trực tiếp bánh (vẫn để trong khay) vào nồi hấp hoặc tủ hấp chuyên dụng. Hơi nước nóng từ nồi hấp không chỉ làm chín đều, giúp vỏ bánh giữ được độ ẩm, mềm mướt đặc trưng mà còn lan tỏa mùi thơm đánh thức mọi giác quan. Một bữa ăn nóng hổi, vệ sinh và tươm tất giờ đây chỉ mất một chút thời gian chuẩn bị.

Trực tiếp kiểm chứng chất lượng với chuỗi hoạt động dùng thử quy mô lớn

Để người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sự tiện lợi và hương vị nâng cấp của dòng sản phẩm mới, Thọ Phát chính thức khởi động chuỗi hoạt động Sampling (ăn thử miễn phí) quy mô lớn trong tháng 4, 5/2026.

Hoạt động trải nghiệm sẽ được phủ sóng rộng rãi tại các hệ thống siêu thị bán lẻ hàng đầu trên toàn quốc, bao gồm GO!, Mega Market, Lotte, Bách Hóa Xanh, Coop Mart. Đến với các gian hàng của Thọ Phát, khách hàng không chỉ được tận mắt quan sát bao bì đóng gói hiện đại, an toàn mà còn được thưởng thức trực tiếp những chiếc bánh giò vừa được hấp nóng hổi ngay tại quầy.

Đây là cơ hội tuyệt vời để các bà nội trợ, giới văn phòng và người lao động tự mình đánh giá độ ngon của Bánh Giò Khay Thọ Phát, trải nghiệm sự tiện dụng và tìm ra "chân ái" cho bữa ăn gia đình. Hãy ghé ngay các siêu thị GO!, Mega Market, Lotte, Bách Hóa Xanh, Coop Mart gần nhất vào dịp cuối tuần này để không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức "siêu phẩm" Bánh giò khay Thọ Phát!

P. Q
từ khóa : người tiêu dùng, Thọ Phát
Hàng nghìn người lao động lựa chọn Mì 3 Miền Gold tại “Chương trình Tiêu Dùng Xanh”

Hàng nghìn người lao động lựa chọn Mì 3 Miền Gold tại “Chương trình Tiêu Dùng Xanh”

Sản phẩm 16:59

Các sản phẩm Mì 3 Miền Gold và Trà Mật Ong BONCHA đã thu hút sự quan tâm lớn từ hàng nghìn người lao động nhờ đáp ứng tốt tiêu chí “ngon – tiện – giá hợp lý”.

Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam, Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP

Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam, Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP

Tiêu dùng 08:19

Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11-4), Saigon Co.op triển khai “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng hàng Việt” từ ngày 9 đến 22-4-2026 trên toàn quốc

ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới

ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới

Tiêu dùng 21:17

ABB vừa giới thiệu dòng máy cắt không khí thế hệ mới SACE Emax 3 lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

AEON giữ giá ổn định, san sẻ áp lực chi phí cùng khách hàng

Tiêu dùng 17:59

AEON Việt Nam triển khai chiến dịch “Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm” trên toàn quốc, xuyên suốt trong tháng 4-2026

Giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên được nhiều người tin chọn

Giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên được nhiều người tin chọn

Tiêu dùng 08:00

Ngày nay, con người có xu hướng quan tâm ngày càng nhiều đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Vietjet giảm 100% giá vé mừng ngày đôi 4-4

Tiêu dùng 17:35

Cùng Vietjet lên kế hoạch bay sớm với chương trình ưu đãi đặc biệt ngày đôi 4-4, giảm tới 100% giá vé Eco

Thợ Điện máy XANH: Khi dịch vụ tại gia mang "DNA" chính quy của những tập đoàn điện lạnh

Thợ Điện máy XANH: Khi dịch vụ tại gia mang "DNA" chính quy của những tập đoàn điện lạnh

Dịch vụ 19:30

Quyết tâm thay đổi thị trường, Thợ Điện máy XANH tái định nghĩa sự chuyên nghiệp với quân số hùng hậu, hạ tầng vận tải vượt trội và công nghệ hiện đại.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn