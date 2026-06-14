Trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn tại Tân Sơn Nhất cùng SASCO Infinite Club

Hệ sinh thái dịch vụ: Trải nghiệm không giới hạn

Tham gia SASCO Infinite Club, mỗi giao dịch của khách hàng đều được ghi nhận để tích lũy điểm thưởng (SCoin), quy đổi ưu đãi và nâng hạng thành viên khi sử dụng các dịch vụ: Mua sắm tại hệ thống SASCO Shop và SASCO Duty Free; thưởng thức ẩm thực tại chuỗi nhà hàng, cà phê thuộc SASCO F&B; nghỉ ngơi tại hệ thống Phòng chờ thương gia (Business Lounge), Sleep zone...

Phòng chờ The SENS với thiết kế mô phỏng khung dệt và họa tiết lụa Nam Bộ, tạo điểm nhấn thanh lịch và khác biệt trong hành trình trải nghiệm của hội viên.

Dấu ấn của những kết nối liền mạch

SASCO Infinite Club định hình một cộng đồng, ở đó mỗi đặc quyền được thiết kế hài hòa để mang đến hành trình chờ bay tinh tế và đầy cảm hứng. Triết lý Infinite phản chiếu một hệ sinh thái dịch vụ kết nối trải nghiệm dịch vụ sân bay đồng nhất, trong đó, sự chuẩn mực là cốt lõi của dịch vụ tinh hoa.

Toàn bộ hệ thống từ SASCO Shop, Duty Free, chuỗi nhà hàng F&B, đến Business Lounge hay dịch vụ hành lý đều được kết nối liền mạch. Thay vì những ưu đãi rời rạc, hội viên được tận hưởng trải nghiệm xuyên suốt, biến mọi nhu cầu từ mua sắm, ẩm thực đến nghỉ ngơi đều được phục vụ ở tiêu chuẩn cao nhất.

Các ưu đãi SASCO Infinite Club được cá nhân hóa theo cấp độ thành viên. Các voucher đa dạng từ giảm giá trực tiếp, combo dịch vụ đặc quyền đến quà tặng sinh nhật được thiết kế "đo ni đóng giày" theo từng hạng thẻ. Đặc biệt, hạng thẻ cao nhất sở hữu thẻ quyền năng phòng chờ lên đến 4.000 credits, mở khóa không gian thư giãn tĩnh lặng tuyệt đối trước mọi hành trình bay.

Gia nhập SASCO Infinite Club chính là nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra những đặc quyền không giới hạn. Và quyền lực của sự tĩnh lặng không cần phải cất lời, nhưng khẳng định vị thế và phong cách sống của những người làm chủ mọi hành trình.

Chỉ với 30 giây đăng ký trực tuyến, hội viên đã chính thức bước vào cộng đồng tinh hoa của SASCO Infinite Club: Tích Scoin dễ dàng với mỗi giao dịch chi tiêu trong hệ sinh thái SASCO đều mang về điểm thưởng SCoin tương ứng, trực tiếp ghi nhận trên hệ thống;

Đặc quyền sử dụng quy đổi linh hoạt, tích lũy đủ 100 SCoin, giảm ngay 30.000đ trên các giao dịch tiếp theo. Truy cập https://www.sasco.com.vn/sasco-infinite-club để bắt đầu hành trình đặc quyền của riêng mình.



