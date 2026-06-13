Hàng chục ngàn người trúng thưởng với chai nước giải khát: Điều gì đảm bảo sự minh bạch?

Nhìn thấy chương trình "Xé ngay trúng liền" phía sau nhãn chai, My nhập dãy mã dự thưởng với tâm lý "thử cho vui". Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại hiện thông báo trúng thưởng 50.000 đồng.

Dãy mã nhỏ phía sau nhãn chai - điểm bắt đầu của một hệ thống mà không ai có thể can thiệp kết quả.

"Lúc đó mình khá bất ngờ. Không nghĩ chỉ một lần nhập mã lại trúng thật, cảm giác rất vui vì giống như có thêm một niềm vui nhỏ giữa những ngày ôn thi áp lực", My kể.

Cách đó không xa, giữa cái nắng gay gắt của TP.HCM, anh Thế Hiển (30 tuổi) – một tài xế công nghệ – vẫn đang tất bật hoàn thành những chuyến giao hàng cuối ngày. Điện thoại liên tục đổ chuông vì khách hỏi thời gian nhận đơn, những tuyến đường đông đúc khiến guồng quay công việc càng thêm căng thẳng.

Tranh thủ dừng xe bên một quán nước ven đường, anh chọn một chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để làm mát cơ thể. Uống vài ngụm, anh tiện tay xé nhãn, nhập mã như một thói quen.

"Lúc đó mình cũng không kỳ vọng gì. Mình còn đang nghĩ tới mấy đơn hàng chưa giao xong. Vậy mà vài lần sau, điện thoại báo trúng liên tiếp 3 thẻ nạp điện thoại. Giá trị không lớn nhưng đủ làm mình thấy vui, đỡ áp lực hơn sau một ngày chạy xe ngoài trời nắng", anh Hiển chia sẻ.

Những khoảnh khắc như của My hay anh Hiển đang diễn ra mỗi ngày trong mùa hè này, khi hơn 500.000 phần thưởng của chương trình "Xé ngay trúng liền" được kích hoạt. Nhưng phía sau niềm vui bất ngờ ấy, nhiều người vẫn đặt ra một câu hỏi: Điều gì đảm bảo rằng mọi cơ hội đều công bằng và không ai biết trước kết quả?

Thanh nhiệt với chai Trà Dr Thanh mát lạnh và nhận cơ hội trúng thưởng như một niềm vui đủ để làm nhẹ đi một ngày dài nắng nóng.

Khi một dãy mã nhỏ được tạo ra mà không có "dấu chân người"

Bên trong khu vực sản xuất, âm thanh máy móc vận hành liên tục. Trên màn hình điều khiển, hàng loạt dãy ký tự được tạo ra với tốc độ mà mắt người không thể theo kịp.

Anh Hưng – Quản lý sản xuất – theo dõi toàn bộ hệ thống nhưng ngay cả anh cũng không biết mã nào sẽ trúng thưởng.

"Điều quan trọng nhất không phải là biết ai sẽ trúng, mà là phải đảm bảo không có bất kỳ ai có thể tác động vào kết quả. Khi hệ thống vận hành đúng, kết quả phải nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người", anh Hưng cho biết.

Mã được sinh và in trực tiếp trên dây chuyền, không có "dấu chân" con người trong quá trình xác định kết quả

Mỗi mã dự thưởng gồm 9 ký tự kết hợp giữa chữ, số và ký tự đặc biệt, tạo ra hàng trăm triệu khả năng khác nhau. Mỗi mã được sinh ra bằng thuật toán ngẫu nhiên, là duy nhất và không có quy luật lặp lại.

Ngay sau khi được tạo ra, mã sẽ được in trực tiếp lên mặt sau nhãn chai trên dây chuyền sản xuất khép kín. Không có bước nhập liệu thủ công, không có khâu trung gian, không có "dấu chân" của con người trong quá trình xác định kết quả.

Từ thời điểm rời khỏi nhà máy, những chai Nước tăng lực Number 1, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh và Trà Xanh Không Độ sẽ được phân phối ngẫu nhiên đến các cửa hàng, quán ăn, nhà máy, công trường hay những điểm dừng chân trên khắp cả nước.

Không ai biết chai nước nào sẽ đến tay ai. Cũng không ai có thể biết dãy mã phía sau nhãn chai nào sẽ mang lại niềm vui cho người tiêu dùng.

Từ những niềm vui nhỏ đến khoảnh khắc đổi đời

Với anh Vũ Đức (29 tuổi), công nhân tại Đồng Nai, việc uống Nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng trong những ca làm việc kéo dài rồi xé nhãn nhập mã đã trở thành một thói quen mỗi mùa hè.

Chị Trịnh Thị Ngọc (Thanh Hóa) là một trong những khách hàng may mắn nhất trong hè 2025 khi trúng Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt nhờ tiếp năng lượng với Number 1.

"Năm nay mình tham gia khoảng 5-6 lần và đã trúng một thẻ nạp 50.000 đồng. Trúng ngay sau khi nhập mã nên cảm giác rất thích và hào hứng tham gia tiếp", anh Đức nói.

Những phần thưởng nhỏ có thể chỉ là một khoản tiền điện thoại, nhưng với nhiều người, đó là một niềm vui bất ngờ giữa một ngày lao động, học tập nhiều áp lực.

Còn với những giải thưởng lớn hơn, cơ hội vẫn mở ra cho tất cả. Chị Trịnh Thị Ngọc (Thanh Hóa) là một trong những khách hàng may mắn nhận giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt khi tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, tất cả mã dự thưởng hợp lệ mỗi tháng tiếp tục tham gia các đợt quay số công khai để tìm ra chủ nhân của giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Khoảnh khắc vòng quay dừng lại, một mã dự thưởng được xướng tên trước hàng ngàn người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến. Không ai biết trước. Không ai có lợi thế hơn ai.

Bởi cơ hội luôn bắt đầu từ một hành động rất nhỏ

Hơn 500.000 giải thưởng đã được thiết lập xuyên suốt chương trình, với hàng nghìn mã trúng thưởng được xác nhận mỗi ngày.

Có người thử nhiều lần mới gặp may mắn. Có người chỉ một lần xé nhãn đã nhận được phần thưởng.

Nhưng điểm chung của tất cả những người trúng thưởng không nằm ở việc họ biết trước kết quả, mà đơn giản vì họ đã không bỏ qua cơ hội của mình.

Từ dây chuyền sản xuất đến tay người tiêu dùng, từ một dãy mã nhỏ phía sau nhãn chai đến khoảnh khắc tên người may mắn được xướng lên, toàn bộ hệ thống đều vận hành theo cùng một nguyên tắc: ngẫu nhiên, minh bạch và không thể can thiệp.

Và biết đâu, giữa hàng triệu mã dự thưởng đang lưu thông ngoài thị trường, niềm vui bất ngờ tiếp theo sẽ bắt đầu từ chính lần xé nhãn của bạn.







