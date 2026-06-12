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12/06/2026 16:14

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone

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Sáng 10-6, hãng xe Việt đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên cả nước, nâng tổng cơ sở kinh doanh xe máy điện chính hãng của VinFast lên gần 750 điểm

Sự xuất hiện cùng lúc của 66 đại lý mới và mô hình showroom cao cấp EV-Zone không chỉ giúp người dùng tiếp cận xe điện thuận tiện hơn mà còn hoàn thiện hệ sinh thái xe máy điện, từ bán hàng, trải nghiệm đến dịch vụ hậu mãi.

Ở đợt mở rộng lần này, 66 đại lý xe máy điện mới đều tọa lạc tại những khu vực có khả năng tiếp cận khách hàng cao như trục đường lớn, khu trung tâm hoặc khu dân cư đông đúc. Mỗi đại lý có quy mô khoảng 150-300 m2, kết hợp khu trưng bày, bán xe với xưởng dịch vụ.

Đáng chú ý, trong dịp này, VinFast lần đầu tiên giới thiệu mô hình showroom cao cấp EV-Zone. Nhóm cửa hàng này có diện tích từ 250 m2, mặt tiền rộng, vị trí thuận tiện và được bố trí khu trưng bày riêng cho các dòng xe cao cấp, xe thể thao của VinFast.

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone - Ảnh 1.

Khách hàng tìm hiểu về các dòng xe máy điện VinFast tại showroom EV-Zone

Tại TP HCM, SS68 EV ZONE là một trong những showroom cao cấp đi vào hoạt động trong đợt này. Khách hàng có thể xem xe, tìm hiểu công nghệ, chính sách, phương án tài chính, lái thử và tiếp cận dịch vụ sau bán hàng tại cùng một địa điểm.

Theo ông Trần Minh Tâm, Phó giám đốc chuỗi đại lý SS68, quy mô mạng lưới mới không chỉ giúp VinFast tăng độ phủ, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm, dịch vụ với khách hàng tại từng địa phương.

"Khách hàng không chỉ đến để mua xe mà còn được trải nghiệm một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, từ việc tìm hiểu sản phẩm, khám phá công nghệ, lái thử xe đến tư vấn tài chính và chăm sóc hậu mãi", ông Tâm chia sẻ.

Ghi nhận trong ngày khai trương, nhiều khách hàng đến showroom EV-Zone để xem xe, lái thử và chốt mua ngay sau khi được tư vấn. Anh Trần Thân Thọ (phường Phú Lâm, TP HCM) chọn VinFast Feliz II đổi pin sau khi được tư vấn trực tiếp tại showroom. Theo anh, mẫu xe này phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày, trong khi chính sách hỗ trợ mua xe và các cam kết toàn diện sau bán hàng giúp anh yên tâm hơn khi chuyển sang xe điện.

Trong khi đó, sau khi trải nghiệm lái thử và được tư vấn, chị Doanh Doanh (phường Bình Trị Đông, TP HCM) đã quyết định "chốt hạ" mẫu xe Evo Grand Lite. Với chị, mẫu xe điện của VinFast không chỉ đẹp, êm ái, tiết kiệm mà còn tiện lợi trong quá trình sử dụng nhờ hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp.

"Mua xe máy điện VinFast thấy an tâm vì các showroom đều có các xưởng sửa chữa, lại ở vị trí thuận lợi, chi phí bảo dưỡng phải chăng", chị Doanh chia sẻ.

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone - Ảnh 2.

Chị Doanh Doanh nhận xe Evo Grand Lite tại showroom SS68 EV ZONE trong ngày khai trương

Ở góc nhìn rộng hơn, anh Nguyễn Thành Đạt (TP HCM) khẳng định, cùng với 66 đại lý xe máy điện mới khai trương, VinFast đang ngày càng hoàn thiện hệ sinh thái cho người dùng xe điện.

"Người dùng bây giờ có quá nhiều lý do để tự tin chuyển sang xe điện: đa dạng lựa chọn, từ phổ thông tới cao cấp, xe sạc điện và cả đổi pin, hệ thống sạc và đổi pin ở khắp nơi, chính sách bảo hành dài nhất thị trường, chi phí vận hành thấp…", người dùng này khẳng định.

An Mai
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