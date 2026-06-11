Tiêu dùng
11/06/2026 11:20

Cách Toyota Yaris Cross chinh phục khách hàng Việt

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Toyota Yaris Cross tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc B-SUV nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị an toàn phong phú và chính sách bán hàng linh hoạt

Giá bán cạnh tranh và chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả

Một trong những yếu tố then chốt giúp Yaris Cross gia tăng doanh số nằm ở mức giá được đánh giá là hợp lý trong phân khúc và đặc biệt hãng xe Nhật luôn duy trì chương trình khuyến mại hằng tháng. Giá bán hợp lý kết hợp ưu đãi giúp mẫu xe này tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ hoặc người mua xe lần đầu, nhưng vẫn đảm bảo các giá trị cốt lõi về tiết kiệm và độ bền.

Cụ thể tháng 6, khi mua Yaris Cross và hoàn tất thủ tục thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng được nhận ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với 33-37 triệu đồng đối với lần lượt bản xăng và HEV. Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam cũng hỗ trợ khách hàng với mức lãi suất chỉ 7,49%/năm.

Đại diện một đại lý Toyota tại Hà Nội cho biết nhu cầu đối với Yaris Cross vẫn duy trì ở mức cao. Theo đại diện đại lý, lượng khách đến xem và trải nghiệm xe tăng rõ rệt trong những ngày đầu tháng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. "Yaris Cross đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng đô thị, từ thiết kế, tiện nghi đến mức chi phí sử dụng hợp lý. Đây là lý do mẫu xe này liên tục duy trì doanh số tốt" - anh cho biết.

Thiết kế thời trang, phù hợp xu hướng đô thị

Bên cạnh lợi thế về thương hiệu và khả năng vận hành, Toyota Yaris Cross còn ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, phù hợp với xu hướng sử dụng xe đô thị hiện nay. Mẫu B-SUV của Toyota sở hữu diện mạo khỏe khoắn với khoảng sáng gầm cao, các đường nét dứt khoát cùng phong cách thiết kế mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn có phần tinh tế, lịch lãm, tạo được sự khác biệt trong phân khúc.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng thực dụng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm công nghệ. Các trang bị như màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 10,1 inch, vô-lăng tích hợp nhiều phím chức năng hay cách bố trí không gian linh hoạt mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Đây cũng là nhóm yếu tố được nhiều khách hàng trẻ quan tâm khi lựa chọn xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Cách Toyota Yaris Cross chinh phục khách hàng Việt - Ảnh 1.

Trang bị và công nghệ an toàn tạo lợi thế cạnh tranh

Không chỉ thu hút khách hàng bằng thiết kế và mức giá dễ tiếp cận, Toyota Yaris Cross còn được đánh giá cao nhờ định hướng phát triển sản phẩm chú trọng trải nghiệm sử dụng thực tế. Các mẫu xe của Toyota dẫn đầu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với 2 phiên bản xăng và Hybrid của Yaris Cross là lựa chọn phù hợp trong tình hình kinh tế hiện nay. Theo thông tin từ hãng, mức tiêu hao nhiên liệu của bản HEV dao động từ 3,56-3,93L/100km và phiên bản xăng từ 5,1-7,41L/100km (tùy điều kiện vận hành). Bên cạnh đó, Yaris Cross là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc có phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải, phù hợp xu hướng di chuyển xanh. Trên cả 2 phiên bản, hãng Nhật trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tính năng an toàn, đặc biệt gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động.

Việc Toyota trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành giúp Yaris Cross gia tăng lợi thế trong nhóm SUV đô thị, đồng thời mang lại cảm giác yên tâm hơn cho người dùng khi di chuyển trong điều kiện giao thông ngày một đông đúc tại các đô thị lớn. 

Vũ Lê
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