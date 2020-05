Mua sắm online ở TP HCM đang thay đổi như thế nào?

Sở Công Thương TP HCM vừa công bố báo cáo thống kê tình hình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn.

Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết về tổng thể, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp (DN) thành phố đang diễn ra theo hướng chuyên sâu, hướng vào thương mại trên thiết bị di động. Tốc độ tăng trưởng chi tiêu trực tuyến giai đoạn từ năm 2015 đến nay đạt bình quân 12,2%/năm.

Với ưu thế về thu hút người dùng, các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo...) đã dần trở thành kênh bán hàng quan trọng đối với DN. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ DN tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử đã đạt 5%, tăng 0,4% so với năm trước.

Khách hàng mua sắm trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Hoàng Triều

Trong quý I/2020, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, lượng đơn hàng chăm sóc sức khỏe, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên 4 sàn giao dịch thương mại điện tử là Tiki, Sendo, Shopee và Lazada tăng bình quân 70%-80% so với cùng kỳ năm trước. Cá biệt mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay tăng đến 140% so với cùng kỳ. Số lượng đơn hàng thời trang, sản phẩm công nghệ, điện tử - vốn là những sản phẩm thường được mua sắm trực tuyến giảm trên 50%.

Tính chung cả quý, số lượt truy cập, doanh số của các sàn giảm nhẹ khoảng 9% - 10% so với cùng kỳ; chỉ có Shopee tăng lượng truy cập do đẩy mạnh các chương trình khuyến mại như tặng voucher, miễn phí vận chuyển...

Về giá trị hàng hóa mua sắm trực tuyến, 2019 là năm thứ 5 liên tiếp người tiêu dùng TP HCM gia tăng chi tiêu cho mua sắm trực tuyến. Tổng giá trị mua sắm trực tuyến năm 2019 đạt trung bình 5.620.000 đồng/hộ; tăng 13,2%so với năm 2018.



Các phương thức mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng cũng có những thay đổi lớn. Tỉ lệ lựa chọn mua sắm trên website và ứng dụng trong năm 2019 đã giảm đến 15% so với năm 2018, chỉ còn đạt mức 21%. Tỉ lệ có mua sắm thông qua ứng dụng (apps) năm 2019 cũng giảm, chỉ còn ở mức 24,2%. Thay vào đó, tỉ lệ chọn lựa mua sắm trên diễn đàn, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử tiếp tục tăng cao. Cụ thể, mua sắm trên diễn đàn, mạng xã hội năm 2019 đạt 66,5%, tăng 5,1 điểm phần trăm so với năm 2018. Mua sắm trên sàn giao dịch thương mại điện tử năm 2019 đạt mức 66,7%, tăng 9,1 điểm phần trăm so với năm 2018.

Khảo sát của Sở Công Thương cũng chỉ ra rằng kênh bán hàng qua truyền hình ít được lựa chọn hơn so với bán hàng qua YouTube hoặc livestream trên mạng xã hội và gần như dừng lại ở mức độ giới thiệu, quảng cáo sản phẩm; người bán sử dụng kênh này như 1 công cụ hỗ trợ việc mua bán, giao dịch qua website, qua ứng dụng hoặc qua diễn đàn, mạng xã hội.

Về phương thức thanh toán trực tuyến, giao dịch bằng tiền mặt sau khi nhận hàng vẫn tiếp tục tăng 2,3% trong năm 2019, đạt mức 95,1%. Do người mua vẫn chưa tin tưởng vào người bán nên có tâm lý ngại trả tiền trước. Bên cạnh đó, khi gia tăng mua bán trên diễn đàn, mạng xã hội thì mức độ lo ngại của người mua về người bán càng tăng cao. Trong khi đó, thanh toán chuyển khoản giữa các ngân hàng chỉ đạt 17,9%, giảm 7 điểm phần trăm so với năm 2018; thanh toán bằng thẻ tín dụng chỉ đạt 12,9%, giảm 3,8 điểm phần trăm so với năm 2018.