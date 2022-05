EVNGENCO3 khen thưởng 43 người lao động tiêu biểu và 20 an toàn vệ sinh viên giỏi

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Lê Văn Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNGENCO3; đồng chí Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, cùng các đồng chí Trưởng các ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam và các công nhân lao động tiêu biểu.



Lãnh đạo EVNGENCO3 và Công đoàn EVN khen tặng người lao động tiêu biểu năm 2022

Đây chính là hoạt động nổi bật hưởng ứng phong trào Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động của EVNGENCO3. Chương trình biểu dương được kết hợp cùng với Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi cấp Tổng Công ty năm 2022. Buổi lễ với ý nghĩa ghi nhận, khen thưởng, tôn vinh những "Người lao động ngành điện tiêu biểu" và "An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu" đã có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổng Công ty, đơn vị trong những năm qua, đồng thời cũng là dịp để EVNGENCO3 tri ân người lao động, những công nhân trực tiếp tham gia sản xuất và qua đó nhân rộng tấm gương điển hình, vận động CBCNV phấn đấu tích cực hơn nữa trong các mặt công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 chân thành cảm ơn, ghi nhận những đóng góp quý báu của 3.169 CBCNV, người lao động của Tổng Công ty Phát điện 3 suốt trong 10 năm qua, nhất là các cá nhân được khen thưởng trong dịp này. Tổng Công ty sẽ phối hợp tốt với Công đoàn thực hiện công tác chăm lo cho người lao động, tiếp tục phát huy truyền thống, văn hóa của EVNGENCO3, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cho đời sống, bảo đảm việc làm, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, tay nghề, trau dồi kinh nghiệm cho người lao động. Đồng thời kêu gọi các CBCNV tích cực đẩy mạnh thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn góp ý, hiến kế và ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả mạng lưới ATVSV, thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập để bảo đảm thực hiện tốt nhất công tác ATVSLĐ.

Đồng chí Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, đồng chí Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong công tác ATVSLĐ, nhất là công tác quan tâm, chăm lo cho người lao động của Tổng Công ty hết sức kịp thời và ý nghĩa, thiết thực. Trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, EVNGENCO3 đã có nhiều chương trình bảo đảm sức khỏe người lao động và giữ vững hoạt động sản xuất cung ứng điện. Công tác ATVSLĐ đã đi vào nề nếp, định kỳ tổ chức huấn luyện, hội thi cho mạng lưới ATVSV, tạo điều kiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm và sau đó sẽ áp dụng vào thực tế. Việc biểu dương, khen thưởng người lao động tiêu biểu, ATVSV giỏi của Tổng Công ty hàng năm cần tiếp tục duy trì và phát huy, đẩy mạnh hơn nữa, để nhân rộng hình mẫu, tăng thêm số lượng được khen thưởng, tạo động lực thi đua sôi nổi trong lực lượng công nhân lao động.



Người lao động tiêu biểu EVNGENCO3 được biểu dương tại buổi lễ

Ngoài 43 người lao động tiêu biểu và 20 ATVSV giỏi được biểu dương cấp Tổng Công ty lần này, EVNGENCO3 còn có 4 cá nhân được vinh danh là Người lao động ngành điện tiêu biểu năm 2022 tại Hội nghị khen thưởng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức vào ngày 19-5 vừa qua. Kết thúc buổi lễ các cá nhân được vinh danh còn được tham gia chương trình tham quan, giao lưu tại các nhà máy điện Vĩnh Tân, tham quan khu di tích Trường Dục Thanh ở Phan Thiết và sinh hoạt giao lưu cùng nhau tại biển Mũi Né.



