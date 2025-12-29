The Sensia hướng tới kiến tạo vị thế đô thị trung tâm mới cho thành Vinh

Mô hình bán đảo ven sông, nhờ đặc thù địa hình và cảnh quan, thường được quy hoạch để trở thành những biểu tượng đô thị mới.

Không gian tự nhiên hiếm có trong cấu trúc đô thị hiện đại

Tại các đô thị đang phát triển, những quỹ đất nội đô ven sông tự nhiên ngày càng trở nên khan hiếm. Trong quy hoạch đô thị, các khu vực này thường được yêu cầu cân bằng giữa mở rộng không gian sống và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ nhằm kiểm soát mật độ xây dựng và định hình hình ảnh đô thị trong dài hạn.

Khi yếu tố cảnh quan và phát triển bền vững được đặt làm trọng tâm, các khu vực ven sông được quy hoạch bài bản trở thành những bất động sản có giá trị cao.

Tại Việt Nam, các khu vực phát triển gắn với mặt nước nội đô như Thủ Thiêm (TP HCM) hay bán đảo Quảng An (Hà Nội) cũng thường được định vị là những không gian dẫn dắt chuẩn mực sống và diện mạo đô thị trong từng giai đoạn phát triển.

Tại Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian đô thị và tái định vị vai trò trung tâm vùng, với trọng tâm phát triển dịch chuyển về các khu vực ven sông

Tọa lạc tại "cửa ngõ" trong bản đồ mở rộng không gian đô thị của Nghệ An về phía Đông và Đông Nam, khu đô thị The Sensia giữ vị trí kết nối quan trọng giữa lõi đô thị hiện hữu và các hướng phát triển mới.

Quy hoạch thuận nhiên từ sự thấu hiểu vùng đất và chất sống xứ Nghệ

Với địa thế bán đảo tự nhiên được bao bọc bởi sông Rào Máng và sông Vinh, The Sensia hình thành trong thế "nước ôm vòng" hiếm gặp.

Địa thế bán đảo ven sông giúp các không gian sống tại The Sensia tiếp cận mặt nước tốt hơn, đồng thời cải thiện điều kiện thông gió và chiếu sáng tự nhiên

Với khát vọng nâng tầm diện mạo đô thị bằng chính sự thấu hiểu bản địa và tư duy phát triển dài hạn, Chủ đầu tư Trí Dương phát triển dự án khu đô thị The Sensia theo hướng thuận nhiên, đặt mặt nước và yếu tố tự nhiên làm trục phát triển không gian.

Hình tượng sen được chọn làm concept xuyên suốt, hiện diện trong cấu trúc cảnh quan và các chi tiết không gian công cộng, như một mã văn hóa gắn với tinh thần giản dị và bền bỉ của vùng đất Nghệ An.

The Sensia áp dụng triết lý Walkable Urbanism – mô hình phát triển đô thị ưu tiên đi bộ vào thiết kế không gian sống, tạo nên các kết nối ngắn và liên tục giữa nơi ở, cảnh quan và các tiện ích hằng ngày. Trong đó, các trục cảnh quan ven sông đóng vai trò kết nối chính, với cung đường chạy bộ dài khoảng 5km, vỉa hè rộng 7m, tiếp cận hơn 55 tiện ích nội khu nằm trong khoảng 5 phút đi bộ.

Thiết kế không gian khuyến khích cư dân dành nhiều thời gian cho thiên nhiên và sinh hoạt chung trong đời sống hằng ngày hơn

Xuất phát từ đặc thù khí hậu Nghệ An với nền nhiệt cao, độ ẩm lớn, gió Lào và những đợt mưa tập trung theo mùa, việc tổ chức không gian tại The Sensia được tính toán nhằm tăng cường thông gió tự nhiên, hạn chế tích nhiệt và tận dụng tối đa ánh sáng trời. Trên cơ sở đó, các giải pháp thiết kế thụ động được ưu tiên trong bố trí công trình và cảnh quan, góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng nhân tạo trong vận hành đô thị.

Đây cũng là xu hướng kiến trúc và nội thất Biophilic Design đang được nhiều đô thị trên thế giới áp dụng. Theo đó, thiên nhiên không chỉ đóng vai trò trang trí, mà trở thành một phần cấu thành của không gian sống, gắn chặt với điều kiện tự nhiên và thói quen sinh hoạt của cư dân.

Các lớp cảnh quan đan xen như vườn zen, vườn rừng, vườn thượng và Tsuboniwa là những khoảng đệm sinh thái, góp phần điều hòa vi khí hậu và tạo nhịp sống chậm giữa nội đô. Theo thông tin từ Chủ đầu tư Trí Dương, mật độ xây dựng được kiểm soát ở mức thấp chỉ 26%, cho phép hệ sinh thái cây xanh và mặt nước phát triển ổn định với 25.000m2 mặt nước, 8.000 cây xanh, 139 loài động vật cộng sinh và phát triển.

Trên nền tảng không gian sống gần gũi với thiên nhiên đó, The Sensia cũng khéo léo thể hiện "chất Nghệ" trong cách tổ chức nhà ở. Không gian được thiết kế phù hợp với nếp sinh hoạt coi trọng sự gắn kết gia đình, đời sống khép kín vừa đủ và những khoảng riêng tư được tôn trọng trong sinh hoạt thường nhật.

Theo đó, hầu hết căn nhà tại đây đều có ô chờ thang máy, bể bơi và ít nhất 1 chỗ đậu xe, vườn trước, vườn sau. Đồng thời, không gian nội thất được thiết kế linh hoạt, cho phép chủ nhân chủ động bố trí công năng theo nhu cầu và sở thích cá nhân, hình thành các khu chức năng riêng như thư phòng, phòng giải trí tại gia, không gian thưởng trà hay các không gian sinh hoạt mang dấu ấn cá nhân.

Sự kết hợp giữa lợi thế địa thế hình ven sông và triết lý phát triển thuận nhiên đã tạo nên giá trị khác biệt cho The Sensia. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian sống chất lượng tại Nghệ An, đồng thời tạo tiền đề cho một đô thị kiểu mẫu, dung hòa giữa bản sắc địa phương và xu hướng phát triển quốc tế.



