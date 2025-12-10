TCL chung tay báo Người Lao Động hỗ trợ các trường học thiệt hại do bão lũ tại miền Trung

Dù ở bất kỳ nơi đâu, từ vùng sâu vùng xa, khu vực ngoại thành đến các xã đảo và những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, các hoạt động đều hướng đến mục tiêu chung: tạo cơ hội tiếp cận tri thức tốt hơn cho trẻ em, hỗ trợ cơ sở giáo dục – văn hóa và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại những nơi còn gặp nhiều khó khăn.

Những nỗ lực ấy được nối tiếp qua từng năm bằng các chương trình hỗ trợ giáo dục, trang thiết bị học tập và hoạt động an sinh dành cho cộng đồng. Trong năm 2024, tinh thần này tiếp tục được lan tỏa qua hoạt động trao học bổng cho học sinh vùng cao, góp phần tiếp sức để các em vững bước trên hành trình học tập. Và nay, TCL cùng báo Người Lao Động tiếp tục mở rộng hành trình sẻ chia với chương trình hỗ trợ các trường học chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ miền Trung – Tây Nguyên.

TCL cùng báo Người Lao Động kết nối yêu thương, hỗ trợ thiết bị học tập cho các trường bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung – Tây Nguyên

TCL phối hợp cùng báo Người Lao Động triển khai trao tặng 150 TV TCL 55 inch, với tổng giá trị 1,6 tỉ đồng, dành cho các điểm trường tại 3 tỉnh thành Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa – những nơi vừa trải qua nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở vật chất, hàng loạt trường học bị hư hỏng, thiết bị giảng dạy xuống cấp và hoạt động dạy – học bị gián đoạn.

Những chiếc TCL 4K HDR Google TV 55 inch với màn hình lớn, độ phân giải sắc nét và khả năng kết nối linh hoạt sẽ giúp giáo viên trình chiếu bài giảng, học liệu số và hình ảnh minh họa trực quan sinh động hơn. Đối với nhiều trường vùng sâu – nơi cơ sở vật chất còn hạn chế – thiết bị này còn đóng vai trò như "trung tâm hỗ trợ giảng dạy" cho các môn ngoại ngữ, tin học, STEAM và nhiều môn học tích hợp khác. Ngoài giờ lên lớp, TV cũng giúp nhà trường tổ chức họp chuyên môn, tập huấn, sinh hoạt ngoại khóa và truyền tải thông tin nội bộ nhanh chóng.

"Giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững. Chúng tôi hy vọng những chiếc TV được trao tặng sẽ giúp các thầy cô và học sinh tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa có thêm điều kiện thuận lợi để tiếp cận tri thức, đặc biệt trong giai đoạn khắc phục sau thiên tai" Đại diện TCL Việt Nam chia sẻ

Đại diện báo Người Lao Động trân trọng ghi nhận sự đồng hành của TCL và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chương trình mang đến giá trị thiết thực nhất cho từng điểm trường.

Đối với TCL, công nghệ không chỉ phục vụ cho sự tiện nghi mà còn có thể trở thành cầu nối tri thức, điểm tựa tinh thần và động lực phát triển cho thế hệ trẻ. Chương trình lần này vì thế không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cách TCL tiếp tục lan tỏa một tinh thần "truyền cảm hứng tuyệt vời" đến cộng đồng — để mỗi lớp học sáng lên hy vọng, để mỗi học sinh thêm tự tin và để những ước mơ của các em có thêm sức mạnh để trở thành hiện thực.