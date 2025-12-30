DataOnline đẩy mạnh Cloud VPS, chuẩn hóa hạ tầng mới thay thế VPS truyền thống

Sự phát triển nhanh của các nền tảng số, thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ thuê VPS. Trong nhiều năm, VPS truyền thống từng là giải pháp phổ biến, tuy nhiên mô hình này đang bộc lộ hạn chế về khả năng mở rộng, tính sẵn sàng và mức độ tự động hóa. Đây cũng là lý do Cloud VPS dần trở thành xu hướng mới của thị trường.

Theo ghi nhận từ các chuyên gia hạ tầng, Cloud VPS khác biệt cốt lõi ở việc được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây phân tán. Thay vì phụ thuộc vào một máy chủ vật lý cố định, Cloud VPS tại DataOnline hoạt động trên cụm tài nguyên (cluster), giúp hệ thống duy trì hoạt động ngay cả khi một node gặp sự cố. Điều này đặc biệt quan trọng với các website có lưu lượng lớn hoặc hệ thống cần thời gian hoạt động liên tục (uptime) cao.

Nắm bắt xu hướng đó, DataOnline đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ Cloud VPS như một bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa hạ tầng mới. Đại diện DataOnline cho biết, hệ thống Cloud VPS của đơn vị được thiết kế theo chuẩn cloud-native, cho phép người dùng chủ động nâng cấp CPU, RAM, dung lượng lưu trữ chỉ trong vài phút, không cần gián đoạn dịch vụ.

Một điểm đáng chú ý là Cloud VPS giúp tối ưu chi phí vận hành. Với VPS truyền thống, người dùng thường phải thuê cấu hình cố định, kể cả khi không sử dụng hết tài nguyên. Trong khi đó, Cloud VPS cho phép phân bổ tài nguyên linh hoạt theo nhu cầu thực tế, phù hợp với các dự án MMO, website doanh nghiệp, hệ thống chạy quảng cáo hoặc ứng dụng cần mở rộng nhanh.

DataOnline cam kết vận hành dựa trên tinh thần thẳng thắn và minh bạch, cung cấp thông tin đúng với năng lực dịch vụ. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nền tảng OpenStack kết hợp CEPH – công nghệ cloud đúng nghĩa, không triển khai RAID trên máy chủ đơn lẻ; đồng thời không giới hạn xung nhịp CPU để tăng số core và không áp dụng chính sách bó băng thông sau một thời gian sử dụng.

