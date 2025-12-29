Mở quán cà phê rộng 250m2, chỉ dưới 500 triệu đồng, được đội ngũ hơn 25 năm kinh nghiệm hỗ trợ

Chưa đến 500 triệu đã sở hữu quán cà phê đến 250m2, không lo xây dựng thương hiệu!

Bạn đã từng ngồi trong một quán cà phê sang trọng giữa trung tâm Sài Gòn, Hà Nội,... nhấm nháp ly cappuccino Ý nóng hổi, và tự hỏi: "Liệu mình có thể sở hữu một không gian như thế này, nơi không chỉ bán đồ uống mà còn mang đến không gian kết nối những mối quan hệ bạn bè, gia đình, công việc... quý giá?"

Nếu bạn là doanh nhân bận rộn đang tìm cách đa dạng hóa đầu tư, người đã đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, hay thậm chí là người trẻ với nhiều khát vọng kinh doanh... - và muốn mở quán cà phê kết hợp trà sữa để kinh doanh? Thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.

Bởi thị trường F&B cao cấp còn nhiều cơ hội cho những ai thực sự dấn thân và đam mê, với nhu cầu về không gian "third place" (nơi thư giãn và kết nối) vẫn có sức hút khi các thương hiệu mới liên tục xuất hiện và thu hút khách hàng như: Zen tea, Xing Fu Tang, Katinat,...

Tuy nhiên, để mở một quán cà phê diện tích lớn từ 200m2- 250m2 thì ít nhất phải có số vốn từ 500 triệu - 1 tỉ đồng! Bên cạnh đó, còn tốn khá nhiều chi phí khác để thuê người phát triển thương hiệu, thiết kế quán, phát triển concept quán,...

Tuy nhiên, còn có giải pháp khác chính là chọn mở quán cà phê theo mô hình Nhượng quyền. Và chưa đến 500 triệu bạn đã có thể sở hữu quán cà phê đến 250m2 mà Napoly Coffee cung cấp.

Nhượng quyền Napoly Coffee: Con đường thông minh để bạn sở hữu quá cà phê để kinh doanh mà không phải "làm tất cả"

Nếu mở quán cà phê một mình khi chỉ có đủ vốn tài chính, còn lại đều là những con số "không": Không kinh nghiệm lập kế hoạch kinh doanh, không kinh nghiệm phát triển thương hiệu - marketing, không biết bắt đầu từ đâu với: các thủ tục pháp lý, tìm kiếm mặt bằng, tuyển dụng nhân sự, thiết kế quán,... Và để thực hiện được, bạn cần tốn vài trăm triệu để thuê nguồn lực triển khai những điều này.

Do đó, hãy tìm hiểu mô hình Nhượng quyền Napoly Coffee, đặc biệt nếu muốn mở quán lớn với diện tích từ 200m2 - 250m2, gói nhượng quyền Napoly Premium là lựa chọn dành cho bạn. Xem chi tiết gói Nhượng quyền này ở link sau: https://napoli.vn/mo-hinh-nhuong-quyen/mo-hinh-nhuong-quyen-napoli-coffee-420-trieu---premium-italia-style

Napoly Coffee sẽ mang đến cho bạn những lợi ích và sự hỗ trợ quý giá gồm:

Thương hiệu uy tín trong lĩnh vực Nhượng quyền nói chung và quán cà phê - trà sữa nói riêng;

Được đội ngũ kỹ sư thiết kế với hơn 25 năm kinh nghiệm vẽ bản thiết kế 3D cho quán trước khi triển khai xây dựng;

Phí nhượng quyền 0 đồng;

Được Napoly Coffee hỗ trợ đến 5 năm suốt quá trình kinh doanh quán.

Gói nhượng quyền Napoly Coffee Premium: Cơ hội vàng để nhận ngay ưu đãi đến 80 triệu đồng

Có thể nói, mở quán cà phê với quy mô nhỏ đã khó, đến quy mô từ 200m2 trở lên bạn còn phải đối diện với "trăm nghìn nỗi lo", ngay cả khi kinh nghiệm kinh doanh dày dặn. Việc lao vào phân khúc premium của ngành cà phê vẫn đầy gian nan như: phân bổ vốn không hiệu quả cho quy mô lớn, đánh giá mặt bằng phù hợp phân khúc cao cấp, thiết kế không gian quán vừa khác biệt vừa thu hút, xây dựng menu phù hợp với khách hàng mục tiêu,...

Với ngành kinh doanh quán cà phê đang cạnh tranh khốc liệt, bạn còn cần phải đủ bản lĩnh, chuyển mình linh hoạt, thích ứng nhanh. Do đó, hãy dành thời gian và công sức vào việc vận hành kinh doanh quán thay vì tự xây dựng từ nền móng cho thương hiệu mới hoàn toàn, cần mất 6 - 12 tháng và hàng trăm triệu thử sai.

Khi chọn mô hình nhượng quyền Napoly Coffee, Napoly không bán "quyền sử dụng" thương hiệu đơn thuần, mà chuyển giao toàn bộ mô hình kinh doanh hiệu quả – từ công thức pha chế espresso nguyên chất đến thiết kế không gian Ý hiện đại, sang trọng của gói Premium.

Đặc biệt, Napoly Coffee đang có ưu đãi lên đến 80 triệu đồng cho gói Premium Italia Style. Hãy đăng ký ngay qua hotline 1900 63 60 64 hoặc Fanpage Napoli Coffee để được giữ ưu đãi bạn nhé.

Nếu bạn đã có mong muốn mở quán cà phê, đừng để mãi trong kế hoạch mà bắt tay vào triển khai ngay hôm nay! Napoly Coffee không chỉ là đối tác, mà là cầu nối giúp bạn đi đến thành công bền vững trong ngành kinh doanh F&B nói chung và cà phê nói riêng!