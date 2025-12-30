Thị trường
30/12/2025 14:00

CX DAY 2025 – Chìa khóa vận hành doanh nghiệp và nâng tầm trải nghiệm khách hàng

CX DAY 2025 – Unlocking Growth mở ra chìa khóa vận hành hiệu quả, ra mắt Siêu ứng dụng quản trị CRM “5 trong 1” và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Trải qua 15 năm không ngừng nỗ lực nghiên cứu, phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, CloudGO đã thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và thách thức thực tế trong quản trị khách hàng và vận hành doanh nghiệp.

CX DAY 2025 – Chìa khóa vận hành doanh nghiệp và nâng tầm trải nghiệm khách hàng - Ảnh 1.

CX DAY 2025 – Unlocking Growth là minh chứng sống động cho hành trình đó, mang đến sân chơi để doanh nghiệp, đối tác và chuyên gia chia sẻ kiến thức, trải nghiệm công nghệ mới và khám phá giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Điểm nhấn của sự kiện là màn ra mắt Siêu ứng dụng quản trị CRM "5 trong 1" - Nền tảng vận hành cả doanh nghiệp và tất cả khách mời tham dự đều được trải nghiệm kết nối trực tiếp hai giải pháp công nghệ nổi bật là:

G-Connect+: Giải pháp quản lý cộng đồng được tạo trên cơ sở hợp nhất của 3 giải pháp: CloudMEMBER (Giải pháp CRM cho quản lý hội viên), CloudEVENT (Giải pháp quản lý sự kiện toàn diện) & G-Connect (Ứng dụng kết nối cộng đồng, doanh nhân và chuyên gia).

B2BMarketplace: Sàn giao dịch phần mềm tiên phong tại Việt Nam.

Trong màn ra mắt này, ông Bùi Cao Học (CEO và Founder của CloudGO) đã chia sẻ các vấn đề, khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải và công năng của những sản phẩm này sẽ giải quyết được gì cho họ, sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển như thế nào.

Bên cạnh đó, khách mời tham dự cũng rất ấn tượng về phần chia sẻ "Chiến lược xây dựng trải nghiệm khách hàng toàn trình 5.0" của bà Hương Rita (Cựu Chuyên gia CX & ERP tại Oracle và Founder LaRita Dalat - Boutique Hotel).

Tại hội thảo, Bà Hương Rita nhấn mạnh: "Khách hàng có thể quên những gì bạn nói, nhưng họ không bao giờ quên cảm xúc bạn tạo ra", một thông điệp nhấn mạnh sức mạnh của hành động thực tiễn trong việc tạo trải nghiệm đáng nhớ và xây dựng niềm tin với khách hàng.

CX DAY 2025 không chỉ là nơi cập nhật kiến thức chuyên sâu và trải nghiệm công nghệ tiên tiến, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp kết nối đối tác, trao đổi kinh nghiệm và áp dụng giải pháp thực tiễn ngay tại doanh nghiệp của mình.

Sự kiện cho thấy định hướng và vai trò dẫn dắt của CloudGO trong việc kiến tạo nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, giữ chân khách hàng và mở ra đòn bẩy tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên số.


